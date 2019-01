Ett nytt, spektakulärt museum har öppnat på årets andra dag – i en pytteliten by i de schweiziska alperna. Initiativtagare är den polska affärskvinnan och konstsamlaren Grazyna Kulczyk, en av Polens rikaste personer. Efter misslyckade förhandlingar med myndigheter i både Poznan och Warszawa, så valde hon istället att satsa på den avlägsna alpbyn Susch, cirka två timmars bilresa från Zürich. Där fann hon av en slump ett kloster från 1100-talet, som under medeltiden var ett välkänt pilgrimsstopp på vägen till Santiago de Compostela.

För att bevara den ursprungliga miljön har Kulczyk bekostat en utgrävning under klostret – 9 000 ton sten har fraktats bort för bygget av de underjordiska lokalerna!

Öppningsutställningen, med titeln lånad från Siri Hustvedts essä “A woman looking at men looking at women”, fokuserar på kvinnliga konstpionjärer som Anni Albers, Eva Hesse och Louise Bourgeois. Så nu lär såväl konstälskare som feminister vallfärda till det nya pilgrimsmålet Muzeum Susch.