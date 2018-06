Alma Löv firar 20 år med jubileumsutställning

Stormen och skyfallet, efter veckor av torka, tvingar mig att skjuta upp resan till värmländska Alma Löv, det privatdrivna museet för ”unexp. art”. Ingen god idé att köra på vindlande vägar längs Fryken eller klafsa runt i leran kring de ”oväntade” konstmötena som är utspridda i ett tjugotal paviljonger på en äng och i ett skogsparti.

Men dagen efter skiner solen igen, den konstnärliga ledaren Stella Broos har strött träflis på de leriga stigarna och hennes föräldrar Marc och Karin, som startade verksamheten 1998, tar emot i den ursprungliga museibyggnaden. Det vill säga deras eget hem, med ateljé för den numera välkända fotorealistiska målaren Karin Broos.

Dagen för vårt besök har ovädret följts av en mer existentiell dramatik. En av familjens fyra hundar, golden retrievern Chaizy, har valpat under natten men flämtar oroväckande tungt. Det visar sig vara fler valpar kvar i magen och efter ett kritiskt dygn är nio valpar födda, varav fyra avlider.

Ursäkta denna personliga ingång till en recension – men miljön på Alma Löv är så här familjär och konsten, livet, döden sammantvinnade. Själva poängen är helhetsupplevelsen, där djur och natur också ingår. Driften är en familjeangelägenhet, som nu vid 20-årsjubileet inkluderar tre generationer – vilka även går igen som modeller i Karin Broos måleri.

Vad gäller museibygget har Marc Broos snickrat det mesta, med benäget bistånd från släkt och vänner. Men 2010 tog orken slut, efter ett mångårigt ideellt slit och snålt offentligt stöd. Då genomförde Marc Broos en rituell begravning av Alma Löv.

Namnet härstammar från en obemärkt kvinna på Åland, inflyttad från Finland och därför inte ansedd värdig nog att få en gata uppkallad efter sig. Makarna Broos, som själva flyttat mellan Holland och Sverige, fick höra talas om detta och i en excentrisk solidaritetsakt fick hon i stället namnge deras konstprojekt.

Själv uttryckte jag en from förhoppning i DN om att Alma Löv skulle återuppstå – vilket hon också gjorde efter tre år! Och nu när jag äntligen lyckats ta mig dit är hon mer levande än någonsin.

Det är en kick att besöka Alma Löv – och jag kan bara instämma i vad mina kollegor uttryckt tidigare. Ingela Lind har talar om en konstplats vars ”lätt melankoliska och lite sjövilda atmosfär på ett ovanligt sätt huggit mig i hjärtat” och Clemens Poellinger i SvD att han ”helt enkelt måste ha blivit förälskad/…/intagen av generositeten i den brokiga helheten”.

Museientrén ligger numera i en väldig gammal hölada, som byggts om till det ståtligt klingande Paleis Oranjestraat, med ett tjugotal rum i tre plan. Mitt i ingången står en rödorange människoskulptur av Peter Johansson, behängd med en krans som ger associationer till en midsommarstång. Den ingår i hans pågående, ironiska projekt med att dekonstruera nationalsymboler i allmänhet och Dalarnas hembygdsromantik i synnerhet.

Många konstnärer verkar också ha blivit kära i Alma Löv och har återkommit flera år – Peter Johansson har bidragit med ett par permanenta verk utomhus och denna sommar med det snurrande plåthuset ”Familjeterapi”, som bokstavligt och bildligt ställer allt på ända. Det gäller även Alma Löv som ett anarkistiskt allkonstprojekt. Här finns både en lång rad fasta installationer och nya verk, i ett labyrintiskt virrvarr där det är lätt att förlora sig.

Vad som är vad spelar å andra sidan inte så stor roll, särskilt som konstnärerna får förhålla sig fritt till övergripande utställningsteman – detta jubileumsår ”A nowhere girl from a nowhere land”. I titeln anas en koppling till Alma Löv, vars liv finns beskrivet i katalogen och vars död och uppståndelse är närvarande i en begravningsinstallation av Association for social contribution, startad av Marc Broos.

Den maxade installationen har fått ett eget rum i Paleis Oranjestraat, med Almas tomma likkista i mitten och ett kitschigt hav av blommor som klättrar från golv till tak; såväl vissna som av plast och tyg.

Karin Broos deltar i år med en serie djurmålningar med motiv från Berlins zoo men också från en park där det grillades fårkroppar på spett. Det är makabra bilder, medan den sorgsna gorillan hon målat på rygg väcker medkänsla – och i konstnärens version fått frisk halm att vila på.

Marc Broos med ”assistenter” står för flera av huvudbyggnadens installationer och i ”palatsets” centrala rum finns skulpturversioner av Karin och Marc, mitt i vimlet av loppisfyndade möbler. Här finns så mycket att se, läsa och lyssna på att vilopauser i kaféet anbefalles. Missa heller inte Niki Lindroth von Bahrs fantastiska animerade filmer, med steppande råttor, sjungande fiskar och tillhörande rumsmodeller.

Själv reagerar jag allra starkast på Lovisa Ringborgs nya rumsinstallation ”Sovarna”, kanske för att jag just sett döda valpar i verkligheten. På golvet ligger skulpterade djurungar – märkliga blandformer av hundar, hästar, fåglar – alla fem hopkurade i fosterställning. Orörliga.

Fullmatad med intryck är det skönt att komma ut i luften och gräsmattan utanför Paleis Oranjestraat, med två fritt betande islandshästar – igenkännbara från Karin Broos äldre målningar. Här finns också Maja Droettos container, med målade väggar och en rullvagn med speglar. Här får man själv skapa kalejdoskopiska bilder genom att rulla vagnen fram och tillbaka.

Strax intill ståtar Vårdinge by folkhögskolas kreativa experiment – en nysnickrad träpaviljong fullmatad med keramiska kannor i allsköns knasiga former.

Härifrån ser man skulpturparken på en sluttande ängsbacke, med Henk Vischs skulpterade jätteben som ett utropstecken och ”Det liverödska lusthuset” i mitten, i år med färgstarka tillägg av gästkonstnären Jenny Johansson.

I skogsbrynet intill står Bep Broos ”Kolumbarium”, en sakral paviljong inredd med långa rader av individuellt utformade gravurnor. Inne i skogen slingrar stigarna fram till mer än ett dussin små paviljonger, samtliga utformade av återvunnet byggnadsmaterial och alla olika – konst i sig.

I en av de finaste paviljongerna, med glasad innergård och en liten damm, visas ett nytt projekt av Tom Sandqvist och Ann Edholm. Sandqvists skakande ljudverk beskriver massmordsmaskineriet i Auschwitz, intill Edholms starka gestaltning av gaskamrarna; rökigt askgrå målningar på metall, genomborrade av sylvassa, svarta spjut.

Men runt omkring frodas växtligheten, fåglarna kvittrar och i Goran Hassanpours skulptur av spegelskärvor glittrar ljuset. Och skulle det regna finns både galoscher och gummistövlar att låna.