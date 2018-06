Borås skulpturbiennal visar spel, fiktion och verklighet

Visste du att himlens färgton kallas för ”Cosmic Latte #FFF8E7”? Atmosfärens kulör har en bärande roll måleriets historia, och i installationen ”Between here and there” har Chiara Bugatti spritt infärgat gipspulver över golvet på Borås Konstmuseum. Bugatti är en av de 17 konstnärer i årets internationella skulpturbiennal i Borås. Under titeln ”A grin without a cat” gestaltas samhället med samma självironi som i Lewis Carrols 1800-talssaga om Alice i underlandet.

I centrum för Bugattis installation står en temperaturgivare, som likt ett kylskåp blir kallare allteftersom omgivningen blir sommarvarmare – och himlen brunare. Närvaron av det stundande valet i Sverige är uppenbar i Borås, vilket bäst gestaltas i Hassan Kahns samarbete med den egyptiske satirtecknaren Andeel. På en stor reklamtavla intill centralstationen smälter Egyptens expresident Hosni Mubaraks och USA:s nuvarande Donald Trumps leenden samman i illustrationen ”Groteskomashion”. Ansiktet omgärdas av människor som bär runt på byster av sig själva, vilket genast ger associationer till selfie-kulturen. Samtidigt påminner bilden om det bristande förtroendet för demokratiska system som i dag återfinns internationellt. Vad spelar det för roll att rösta? Hur vet man egentligen att ett nyhetsinslag är sant?

Ur sådana tvivel växer en surrealistisk relation till verkligheten.

De senaste femtio åren har begreppet ”skulptur” utvidgats till att inkludera även performance, ljud- och videoverk. Samtidigt har den offentliga konsten hamnat i fokus, med frågor om vad det offentliga egentligen är – vilket märks i dagens skulpturbiennaler, som snarare behandlar det demokratiska rummets försvinnande än skulpturens medium.

I Borås slingrar sig Sofia Hulténs hopsydda rad av basketkorgar tyst utför en husvägg i stadskärnan, medan en biograf visar den tyske konstnären Christian Jankowskis videoverk ”Heavy weight history”. Där följer vi det polska landslaget i tyngdlyftning i ett inslag som påminner om sport-tv. Tillsammans lyfter de landets mest betydande offentliga skulpturer upp i luften, för att sedan ställa ner dem igen. Spänningen påminner om den vid en fotbollsmatch.

Om syftet med ”A grin without a cat” är att understryka dagens sammanblandning mellan spel, fiktion och verklighet, så är den på rätt spår. Frågan är dock vilket ansvar som följer med den konst som ifrågasätter sin egen angelägenhet i en tid då mänskliga fri- och rättigheter inskränks. Ironi och humor är inga ovanliga medel i diktaturer, men att samma metoder nu används i västliga demokratier understryker att vår del av världen har förändrats.