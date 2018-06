Djurberg & Berg skapar en förtrollad värld utan snälla sagor

Konstrecension Nathalie Djurberg & Hans Berg Moderna museet, Stockholm. Visas till och med 9/9.

Nathalie Djurberg var min och redaktionens konstkandidat till DN:s kulturpris 2008. Då var hon inte ens 30 år men hade knockat mig med sina egenartade animerade dockfilmer. Vid den tiden hade samarbetet med elektronmusikern Hans Berg fördjupats, utmärkelserna kom slag i slag och året därpå vann Djurberg Silverlejonet som bästa unga konstnär på Venedigbiennalen.

Då var biennalens konstnärlige ledare Moderna museets nuvarande chef Daniel Birnbaum – och nog är det symboliskt att duon Djurberg & Berg öppnar sin stora retrospektiv på museet i Stockholm med just den vinnande installationen ”The experiment”.

Det är en magisk ingång. Publiken kliver rakt in i en dunkel skog av forntida växter, med drömlika skalförskjutningar och dramatisk punktbelysning. Denna förtrollade trädgård är tätare här än i Venedig och trion av filmer som där visades på små skärmar projiceras nu i storformat på väggarna.

Därmed blir även Bergs suggestiva filmmusik mer framträdande och besökaren sugs in i en mörk sagostämning, där Djurbergs stop motion-animationer blandar en på ytan oskyldig, naivistisk stil med burleska, brutala berättelser. Om maktmissbruk, sexuella övergrepp, skam, självstympning och hotande natur.

Inga snälla sagor precis. Djurbergs framgångsrecept har från första början varit en djupt originell bildvärld som samtidigt är universellt gångbar, med referenser till allt ifrån gamla folksagor och en surrealistisk konsttradition till nutida populärkultur och samhällsdebatt.

Nathalie Djurberg & Hans Berg ”I Wasn’t Made to Play the Son”, 2011, Stop motion-animation. Foto: © Nathalie Djurberg & Hans Berg/Bildupphovsrätt 2018

En väggtext beskriver utställningens tema, tillika undertiteln, som ”en resa genom träsk och förvirring med små glimtar av luft”. Kanske en underförstådd uppmaning till publiken att pausa och ta djupa andetag på ”resan”. Det är ett slingrande pärlband av kammarspel i arketypiska scenrum, som curatorn Lena Essling benämner ”den mörka skogen, den hemlighetsfulla grottan, den intima kammaren, den upplysta scenen”.

Utställningen avrundas i två samlingsrum, med besläktade verk av dadaister och surrealister som Marcel Duchamp, Max Ernst, Hans Bellmer, Meret Oppenheim.

Det är lätt att missa saker i den labyrintiska strukturen, där bildspråket dessutom är hallucinatoriskt, musiken pådrivande och ett nytt vr-verk direkt svindelframkallande. Här kan jag bara uppmana alla besökare att använda utställningsfoldern, med instruktiva verkstexter och en karta på baksidan.

Missa inte det lilla rummet till vänster om ingångsinstallationen, med två av Nathalie Djurbergs tidiga kolanimationer, som har text men saknar ljud. Här syns flera figurer och teman som återkommer och utvecklas genom hela utställningen. En huvudkaraktär är den stora stygga vargen, en cool kille som förleder en yngre kvinna – en Rödluvan som här är osynlig men knappast ovillig, i alla fall i vargens föreställningsvärld.

Tvetydiga förhållanden är legio i Djurbergs rollspel, vem som är förövare respektive offer är ofta oklart och karaktärerna glider in och ut ur varandra. Kvinnorna är sexuellt utmanande och undergivna, men kan gruvligt hämnas oförrätter och slå tillbaka. Precis som naturen.

I ”My name is mud”, den andra kolanimationen från 2003, dränker framvällande lera en bebyggelse. En naturkatastrof som dödar ”kulturen”, samtidigt som återtagandet av allt levande ingår i ett nödvändigt kretslopp. I sin drastiska gestaltning utmanar Djurberg idén om människans särställning i naturen, vilket filosofiprofessorn Patrica MacCormack utvecklar i katalogen och knyter till den aktuella strömningen posthumanism.

I en film pressar sig en hel drös ungar tillbaka in i moderlivet, i en annan är det kvinnan som bokstavligen kryper under skinnet på en valross.

I ett angränsande filmrum visas åtta av Djurbergs första leranimationer, med de säregna dockorna. Jag älskar deras knixiga charm, uttrycksfulla mimik och struttiga kroppsspråk, som Bergs tidigaste musikspår förstärker. Den svarta humorn är påtaglig, men tonläget skruvas upp successivt och budskapet blir allt mer politiskt.

Se bara på ”The parade of rituals and stereotypes” där stjärngossarna förvandlas till Ku Klux Klan-medlemmar när pepparkaksgubbarna kliver in på scenen. Slagsmålet slutar med att de senare kavlas ut fullständigt.

Några av figurerna har ambivalent könstillhörighet och i ”We are not two, we are one” från 2008 bär en flickfigur en varg på ryggen, sammanväxta som siamesiska tvillingar. En symbiotisk relation som utmärker även paret Djurberg & Berg, som numera signerar alla verk gemensamt. Djurberg står fortfarande för den visuella och Berg för den audiella delen, men de beskriver själva en idédiskussion och arbetsprocess som allt tätare flätats samman.

Stillbild ur ”We are not two, we are one”. Foto: © Nathalie Djurberg & Hans Berg/Bildupphovsrätt 2018

Musiken, rytmen och den rörliga bilden är också skickligare integrerade i de senare verken. En period vände paret på ordningen och utgick från musiken i stället för animationen, vilket resulterade i psykedeliska ”The black pot” från 2013.

Det är ett abstrakt rytm-, färg- och formexperiment, vackert men utan egentlig mening. Fast intressant nog är det placerat intill pinfärska ”Snake with a mouth sewn shut, or, this is a celebration”. Står man med ett ben i varje rum dras man med i ett samfällt flöde. Det går runt runt och i det nya verket snurrar kameran allt snabbare runt en övergiven bebis och en modersdrake, medan texterna målas upp på väggen i ett hysteriskt tempo.

Det är en anklagelseakt mot modern – som samtidigt är barnet självt. Symbiosen mor-barn är ett annat återkommande tema och i en film pressar sig en hel drös ungar tillbaka in i moderlivet, i en annan är det kvinnan som bokstavligen kryper under skinnet på en valross.

Gång efter annan tänker jag att denna bildvärld är en psykoanalytikers våta dröm. Här finns i princip allt som skolan behandlar, från incestuösa trauman och undertryckta begär, till utlevande sexualitet och vällustigt geggande med kroppsutsöndringar.

Emellanåt väljer Djurberg fablernas värld och djurdockor, möjligen för att slippa hantera laddade frågor kring kön och etnisk bakgrund. Jag blir helt överväldigad av installationen ”The parade”, en färggrann parad med 82 fågelskulpturer och fem anslutande videoverk. Tänk om man fick krypa på knä för att komma nära inpå fåglarna, alla individer med obetalbara uttryck! Här tippar jag att alla föräldrar får fullt sjå med att hålla barnens fingrar i styr.

Utställningen avrundas med ett stort, luftigt men nedsläckt rum, där publiken kan vila på kuddar, omslutas av musiken och se tre av parets senaste filmer i storformat.

Stillbild ur ”Worship”. Foto: © Nathalie Djurberg & Hans Berg, Nathalie Djurberg & Hans Berg

En favorit är ”Worship” med sin tydliga konsumtionskritik och mycket blingbling bland attributen. Överhuvudtaget har parets produktioner blivit allt snyggare, mer slickade och ibland lite plastiga i materialkänslan. Så jag var ärligt talat skeptisk inför att prova deras nya datoranimerade vr-verk. Jag ska inte förstöra upplevelsen med att avslöja innehållet – men ursprunget är faktiskt modellerade figurer som scannats in och erbjuder sinnesvidgande interaktion på högsta nivå.

Själv stapplande jag ut från utställningen efter drygt tre timmar, vimmelkantig och så uttorkad att jag svepte flera glas vatten på raken. Men ändå märkvärdigt upplyft.