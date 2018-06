Frida Kahlos unika look återskapad i London

”Frida Kahlo: Making ­ her self up”

När konstnären Frida Kahlo gick bort 1954 bommade maken Diego Rivera igen dörren till hennes badrum i Casa Azul, det blå huset, i Mexico City. Huset där hon föddes och levde större delen av sitt liv. När rummet öppnades femtio år senare, 2004, hittade man tusentals av hennes personliga tillhörigheter.

Det var kläder, skor, smycken, smink, mediciner, brev, anteckningsböcker och fotografier. Nu visas delar av fynden för första gången i Europa. I kombination med ett tiotal av hennes ikoniska självporträtt tecknar de historien om Frida Kahlo. Kvinnan som överlevde mot alla odds och blev en av 1900-talets främsta konstnärer – och stilikoner.

”Frida Kahlo: Making her self up” är en intim presentation i ett förhållandevis litet format. Utställningen öppnar med en omfattande biografisk del där privata familjefoton ger en bild av Frida Kahlos fängslande livsöde, som är lika passionerat som olyckskantat.

Bomullskappa från Guatemala som Kahlo bar med Mazatec huipil and långkjol. Museo Frida Kahlo Foto: Javier Hinojosa

Kahlo drabbades av polio vid sex års ålder och en fruktansvärd bussolycka vid 18, där hon tillfogades skador som plågade henne resten av livet. Hon gifte sig 1929 med den hyllade muralmålaren Diego Rivera, som var 21 år äldre. Under deras stormiga liv tillsammans, som Mexikos främsta konstnärspar, var han otvivelaktigt den mer kända. Numera är förhållandet det omvända.

Det är delvis på grund av Frida Kahlos kompromisslösa inställning till sitt kraftfulla och självutlämnande konstnärskap, men också på grund av hennes unika stil. En slående visuell identitet med både personliga och politiska undertoner, som mer än sextio år efter hennes död fortsätter att fascinera och inspirera.

I dag mer än någonsin, som det verkar. Biljetterna till första veckan var slutsålda långt innan öppningen, pressvisningen fylld till bristningsgränsen och kön till vernissagen med invigning av filmstjärnan Salma Hayek (som spelade huvudrollen i filmen ”Frida” 2002), ringlade sig lång runt V & A. Och då är detta ändå inte en av museet större utställningar.

Efter den biografiska introduktionen öppnar sig en sal fylld av Frida Kahlos mest privata ägodelar. Här finns signatursminket – ett välanvänt knallrött läppstift och en kolsvart ögonbrynspenna som hon använde för att förstärka de karaktäristiskt hopväxta brynen. Men också smärtstillande medel och hennes kryckor, liksom bemålade ortopediska korsetter och benproteser i lackröda skor med kinesiska drakar.

Det är gripande och stundtals hjärtskärande – och som allt Frida Kahlo la sin hand vid dessutom estetiskt bländande. Samtidigt känns det en aning obekvämt att hennes lidande så påtagligt blir till vår underhållning.

Och inte blir det bättre av att montrarna i salen har lånat formen från hennes sjuksäng. Himmelssängen där hon tvingades tillbringa så mycket tid genom livets många sjukdomar, operationer och missfall, och där hon dog, 47 år gammal, efter en benamputation som hon aldrig hämtade sig från.

Det magnifika, färgsprakande crescendot i den sista och största salen är desto mer upplyftande. Här uppenbarar sig äntligen hennes omtalade, livsbejakande garderob på ett tjugotal porträttlika dockor iförda den utmärkande looken. Ett mäktigt fyrverkeri i turkos, rött, vitt, svart och gult, med broderade bomullstunikor, vida fotsida kjolar, handvävda sjalar, tunga etniska smycken och blommor i det konstfullt uppsatta håret.

Inspirationen till den färgstarka looken, som också blev en viktig del i hela Kahlos konstnärskap, hämtade hon från mexikansk folkkultur, framför allt från matriarkatet Tehuantepec. En iögonfallande estetik som hon gjorde till sin och bar med stolthet. Dels för att understryka sin mexikanska identitet, dels för att betona sin frigjordhet och självständighet som kvinna, men också för att maskera sina fysiska skavanker. Vissa plagg är designade av henne själv och uppsydda av en lokal sömmerska, andra är autentiska folkdräkter.

Frida Kahlos färgstarka kläder på V & A Foto: Peter Kelleher

Urvalet av plagg i montrarna känns igen främst från fotografen Nickolas Murays färgstarka porträtt från 30-talet, som har en självklar roll i utställningen. Referenserna till Frida Kahlos välkända målningar ”Självporträtt på gränsen mellan Mexiko och USA” eller ”Självporträtt med apor” är mindre uppenbara. Men tittar man noga hittar man en snarlik version av jadehalsbandet i ”Självporträtt med fläta” i montern bredvid och självporträttet med en gråtande Kahlo i traditionell spetshuvudduk har en direkt referens till en av dockorna i exposén.

Nu är detta inte en konstutställning utan den handlar, som titeln understryker, om Frida Kahlos själviscensättning. Om konstnären som konstverket.

Och jag älskar utställningen, även om den bitvis känns lite väl utlämnande. Men jag hade gärna sett ett större inslag av hennes banbrytande måleri – för att ytterligare fördjupa förståelsen av hela hennes inflytelserika kreativa värld.

I den tonsäkra utställningen om Georgia O’Keeffes estetiska universum, som visades på Brooklyn Museum förra året, var dialogen glasklar mellan konstverken och kläderna. På V & A skyms konsten delvis av överarbetade scenografiska lösningar i den fullmatade men samtidigt magnifika utställningen om Frida Kahlo.