Fakta och fiktion om digitalisering och artificiell intelligens sköljer över oss. Samtidigt stiger intresset för det analoga, taktila och tekniskt greppbara. Det märks inte minst på museiscenen i London. I två av höstens stora utställningar, med så olika konstnärliga uttryck som arkitektur och datorspel, poängteras en viktig gemensam nämnare. Skissen som motor i skapandet. Det är handen som håller i pennan, människans fantasi och föreställningsvärldar, som betyder mest.

”Renzo Piano: The Art of Making Buildings” i Royal Academys nya lokaler understryker verkligen det icke-digitala. Renzo Piano är en av världens främste arkitekter, fortfarande verksam vid 81 års ålder. Han signerade en gång Centre Pompidou i Paris (1977) och står bakom ett av Londons viktigaste landmärken på senare år, The Shard (2012). Samt för övrigt också konceptet till Vandalorum i Värnamo.

Sexton prestigefulla byggnader runt hela världen visas upp i en traditionell exponering. Modeller (somliga hängande från taket) och bakgrundsmaterial finns på ett antal skrivbord, som man kan sätta sig och studera vid i lugn och ro. I en rotunda mellan de två utställningssalarna rullar en film där huvudpersonen själv förklarar sina intentioner.

Scen ur ”The Graveyard”, 2008, design Tale of Tales. Ett försök att bredda videospelens motivsfär och historieberättande: Foto: Tale of Tales

De sexton byggnaderna har alla helt olika karaktär, olika material, olika uttryck. Alltsammans beror på platsens förutsättningar, på själva konceptet. Som enligt Renzo Piano är det viktigaste i hela byggprocessen. Det är i skissandet med penna och papper som idéerna föds. ”Att ta till datorn för tidigt är som att försöka föda barn efter nio veckor i stället för nio månader”, säger han.

En aning romantiskt (men förmodligen helt ärligt) talar Piano också om hur hans mål alltid varit att förändra världen. En arkitekt måste vara poet, humanist, byggare, tekniker – ofta på en och samma dag, menar han.

Och så en sak till; arkitektens största utmaning är skalan. Ingen mätteknik i världen kan avvärja risken för misstag. Det är bara kroppskänslan, förnimmelsen när man närmar sig och sen stiger in i en byggnad, som avgör om den stämmer. Och då kan det vara för sent; det gäller alltså att tänka efter noga före.

Något för svenska arkitekter att fundera kring?

En bit in på nästa år pågår också ”Videogames: Design/Play/Disrupt” på V & A. Äntligen kan man säga, eftersom det här är första gången video- eller dataspel diskuteras på allvar som konstyttring. Förmodligen är det därför utställningen blivit lite spretig. Som om alla infallsvinklar borde belysas nu när chansen ges. Tyngdpunkten ligger dock på det kreativa designarbetet, på teoretiska bakgrundsstudier, skisser av miljöer, rollfigurer och redskap. Samt inte minst på hur berättelser byggs upp, på själva ploten.

Exemplen kommer från ett antal mer experimentella spel anpassade för olika plattformar. I ”Journey” springer spelarna genom landskap av sand eller snö. Bakom scenerna ligger bland annat filmande av många timmars promenader i öknen, så att rörelsemönster sedan kunnat animeras på ett övertygande sätt.

Musiken till det skräckinjagande ”Bloodborne” (konstruerat av Hidetaka Miyazaki) är specialkomponerad och inspelad av en symfoniorkester. i spelet finns otaliga referenser till gotisk litteratur och arkitektur. Arbetet kring storyn och skisser till olika figurer visas i montrar och på skärmar. En ytterst imponerande research alltså, innan allt kom på plats och kunde lanseras.

Här visas också hur ett spel för barn, ”Splatoon”, skapade mode, som letade sig ända in i Rick Owens Paris-visning 2014. Och i ”The Graveyard” kan vi få leda en gammal kvinnas promenad genom en kyrkogård, i ett försök att problematisera hela genren.

”Videogames: Design/Play/Disrupt” betonar konceptutveckling och designarbete, vilket gör det omöjligt för den som sett utställningen att vifta bort videospel som skräpkultur. Dataspelsvärlden behöver verkligen genomlysas – inte minst de stora producenternas makt över distribution, förlegade kvinnoroller och våldsromantik. Förhoppningsvis är det här bara början på just det.