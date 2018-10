I sprickan mellan konst och liv

En ensam gatsten ligger på golvet i Malmö konsthall och känner sig alienerad. Den är ”en sten som vill bli ett berg igen”, står det på väggen – och jag tänker att det väl är detta konsten och kulturen gör med världen.

Får den att vantrivas.

Maria Lindberg lyckas väldigt ofta zooma in precis den där sprickan mellan konst och liv, där den skaver som mest. Och därför blir som mest meningsfull, ska tilläggas. En bit därifrån snubblar man över en bortglömd tygkasse mitt i salen – ”In the beginning there was nothing”, står det tryckt med snirkliga bokstäver.

Ja, vad var det som hände?

Lindbergs konst rör sig mellan ingenting och vadsomhelst på ett sätt som känns både svindlande och alldeles vardagligt. Utställningen på Malmö konsthall är hennes största någonsin – och det är verkligen på tiden att den görs; när historien om den svenska postmodernismen ska skrivas är jag rädd att Lindberg annars kunde vara lätt att tappa bort. Dels för den skenbara lättheten i hennes verk, dels för att en så stor del av dem gjordes under en ganska begränsad period. Jag har inte räknat, men skulle tro att åtminstone tre fjärdedelar av denna utställning består av arbeten från sent åttio- och nittiotal.

Det låter kanske fattigt, men jag ser det snarare som ett intyg på hur snabbt Maria Lindberg fann sin ton, sitt uttryck – och sedan under några hektiska år släppte loss ett flöde av pregnanta teckningar, målningar och udda konstaktioner. Inspirationen från sextiotalets fluxus- och konceptkonst är stark och tydlig, särskilt i de tidiga immateriella verken där hon exempelvis lät skugga sig tills hon försvann, skickade flaskpost till sig själv eller medvetet försökte gå vilse någonstans.

Av dessa aktioner är i stort sett inga spår bevarade, men konsthallen visar det lilla som finns: bland annat några fantasieggande reliker från ett projekt där Lindberg skickade brev i eget namn till poste restante-adresser på olika exotiska platser i hopp om att de skulle komma tillbaka. Jag kan tänka mig att det måste vara en märklig känsla att öppna brevlådan och hitta ett brev från sig själv, avsänt från Kufrah-oasen i Libyen.

Teckningarna och målningarna handlar på samma sätt om att med minsta möjliga medel öppna största möjliga tankerymd. Yoko Ono är en viktig förebild, som Lindberg gärna citerar – men av Onos utopiska ”a hole to see the sky through” blir då ett foto av en kvinna med ansiktet utklippt och texten ”a hole to see the wall through”.

Mycket lindbergskt. Annars är väl den konstnär jag främst associerar till en brittisk generationskamrat, den lågmält genialiske David Shrigley. Precis som hos honom ska Lindbergs skeva och finurliga ironier inte tas för givna; den existentiella avgrunden öppnar sig när man minst anar det.

Som i en stor väggskrift, spöklikt frammanad ur det vita med sina tunna linjer: ”In order to save the boy from falling into the hole he pushed him into it”.