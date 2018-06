Jerusalembilder i gudomligt ljus

Amerikanen Andres Serrano återkommer ständigt till religiös laddade bilder och begrepp. Han är själv uppvuxen i en katolsk miljö och troende sedan barnsben – men har från första början av sitt konstnärskap utforskat gränser. Serrano utmanar allas våra föreställningar om vad som är heligt respektive profant, värdigt och ovärdigt, vackert och vämjeligt.

Den fotobaserade konstnären har gästat Sverige ett flertal gånger och 2007 blev hans normbrytande utställning ”A history of sex” vandaliserad av nynazister – något som känns långt borta på Galleri Charlotte Lund. Här visar Serrano sex analoga färgfotografier från sin omfattande serie ”Jerusalem (Holy land)” från 2014.

Det sparsmakade urvalet är dock representativt för seriens olika bildkategorier och samtliga foton i monumentalt format. Den kristna ikonografin och dialogen med konsthistorien är lika levande som alltid, men uttrycket nedtonat, närmast innerligt.

Flera av bilderna har ett gyllene ljus och en mystisk klangbotten, särskilt min favorit ”Steps of light”. Här syns endast en ålderdomlig trappa i milt ljus och en mörkare portal, en passage till det okända.

”Holy Vision. Night Service at The Church of the Holy Sepulchre” är lika stämningsmättad men på gränsen till övertydlig, med en dubbelexponerad präst i en kyrkointeriör som badar i gudomliga guldtoner. I denna helgedom finns graven där Jesus sägs ha återuppstått från de döda.

I galleriet finns också en bild med hängande djurkroppar, kosherslaktat kött i Gamla stan i Jerusalem. Det råa köttet kan säkert uppfattas som motbjudande men i Serranos händer blir det samtidigt ett stilleben med tidlös skönhet.

Nytt för honom är landskapsbilder, här ett halvdött träd vid Döda havet, som heroiskt kämpar för livet i den karga miljön. Ljuset är skarpare men stämning ändå sakral. Vördnad för det heliga landet tycks ha överväldigat Serrano och är hursomhelst den starkaste känsla jag får med mig.

Plus ett stråk av sorg. Detta är Charlotte Lunds sista utställning, nästa helg stänger detta mångåriga kvalitetsgalleri, men med flaggan i topp.