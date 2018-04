Konsertrecension: Åldringarna i Blind Boys of Alabama kan inte sitta still

Pensionsåldern har passerat för ett par decennier sedan, men Jimmy Carter visar inga tecken på trötthet. ”De har sagt åt mig att inte snacka för mycket”, säger han och kan ändå inte låta bli att sprida feel good-känsla och göra reklam för nya skivan. ”Almost home” heter den symboliskt.

Flera av Alabamas blinda pojkar har redan passerat pärleporten och nu när Clarence Fountains hälsa inte tillåter resande har Carter tagit över ledarrollen.

Det där med originalmedlemmar är lite trassligt, men det spelar egentligen mindre roll. Blind Boys of Alabama bildades på en skola för blinda i slutet av 1930-talet och har under drygt sju decennier utvecklats till en institution. Sånggruppen – som i dag består av Carter, Eric McKinnie, Ben Moore och Paul Beasley – är inte bara länken till en tradition. Genom åren har Blind Boys of Alabama dessutom hållit sig à jour med samtiden och vitaliserat genren med en noga utvald crossover-repertoar.

På Göta Lejon gör de Norman Greenbaums rockiga ”Spirit in the sky” till sin egen ösiga öppningslåt. Visst hörs årsringarna, men även de äldsta rösterna låter ofta märkligt ungdomliga. En gång i tiden nobbade Blind Boys of Alabama den sekulära soulen. Istället har de fortsatt prisa herren och frälsa publiken med sin funkiga gospelblues. ”There will never be any peace (until God is seated at the conference table)” förvandlas till en fredsbön i falsett, komplett med call and response-final. I nästa stund gifter sig ”Amazing grace” perfekt med ”The house of the rising sun”-melodin.

Bandet med Joey Williams på gitarr och sång matar på med sanslöst driv och ylande orgelsolon. Att Blind Boys of Alabamas fyra farbröder i solbrillor av förklarliga skäl måste ledas in och ut på scen hindrar dem inte från att stuffa runt. Medmusikerna verkar nästan överdrivet fixerade vid att få de vitala vokalisterna att sitta still.

Den här kvällen radar de upp alltifrån senaste skivans ”I can see” till Stevie Wonders ”Higher ground” med samma övertygelse, glimt i ögat och smittande entusiasm. Respekt.

Läs mer: Blind Boys of Alabama imponerade även 2002 och 2009