Konstrecension: Alexander Talléns fräcka figuriner tar sig nya uttryck

Utställning ”Felt like a dream” Alexander Tallén Stene projects, Stockholm. Visas t o m 26/10. Visa mer

Den skicklige keramikern Alexander Tallén har korats till årets ”Unga konsthantverkare”. Och precis efter Nationalmuseums kungörelse om priset kom en vernissageinbjudan från Stene projects i Stockholm. Att Talléns solouppvisning ”Felt like a dream” prickats in just nu är en lycklig slump. Men även sammanhanget är mitt i prick.

Tallén inspireras av porslinsfiguriner från 1700-talet och gallerilokalen är ett före detta stall från samma tid. Här finns en atmosfär och en intimitet som är perfekt för figuriner och småskulptur, placerade på vägghyllor och podium.

Figurinerna har mer eller mindre uppenbara förebilder i rokokotiden men kläder och attribut är fräckt nutida. Flertalet figurer är självmedvetna, skäggiga hipstrar med Talléns egna drag och alla utom en är män. I den ambivalenta scenen ”Last encounter (téte-a téte)” böjer sig en ung man med höjd hand över en knästående äldre kvinna. Bevittnar vi en misshandel? Eller en akt av frälsning och kraftöverföring?

Här skymtar en intressant ny riktning i Talléns konstnärskap. Likaså i titelverket, med ett större format än tidigare. Ett avskalat självporträtt i form av en klassisk byst, på en piedestal med gammeldags dekordekaler mixat med klotter.