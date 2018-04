Konstrecension: Appen blir till en trojansk häst

KONST ”Over” Sidsel Meineche Hansen Visas på Index Foundation, Stockholm till och med 10/6

Förra året var det många som dumpade taxiappen Uber sedan det kommit fram att misogyni och rasism förekom inom företaget. Samtidigt lämnade vd:n Travis Kalanick sin post, då en video av ett utspel han gjort gentemot en anställd offentliggjordes av medierna. Sidsel Meineche Hansens utställning ”Over” på Index i Stockholm inleds med samma scen. En chafför påtalar hur negativt den senaste tidens effektiviseringar har drabbat företagets anställda och Kalanick skäller ut honom.

Liksom Uber är ”Over” en app som galleribesökaren laddar ner på sin smarta telefon, för att beskåda arbetskonflikten via skärmen. När filmen är slut aktiveras en 3D-animation av en överstruken svastika. Samma antifascistiska symbol, ”Anti-fa” , hänger utanför galleriets kontor i form av en butiksskylt.

Antifasymbolen utanför galleri Index: ”Anti-fa”(2017) av Sidsel Meinche Hansen. Foto: Johan Wahlgren

Galleriet sjuder av en dovt metallklingande ljudmatta och längs med väggen hänger en rad deformerade emoji-reliefer av metall: ”Hollow Eyed #1-8”. Med urgröpta hål till ögon och utan mun hänger de stumma på rad, uppburna av två tjocka spikar – en för respektive hål, i ansiktshöjd. Alla har asymmetriska spår från tillverkningen vid det Londongjuteri som exponeras på en videomonitor längst in i galleriet. Där vandrar kameran tyst över arbetsplatsens kroppar och maskiner i arbete.

Relieferna är liksom butiksskylten tillverkade av vaxgjutet silikat. Det är ett material som vanligen återfinns i mikrochip och som likt andra konfliktmetaller utvinns med våldsamma följder i utvecklingsländer. Genom appen ”Over” uppdagas ett ansikte på varje emoji, tecknat med samma grälla orange linjer som 3d-modellen.

Den ansiktsspårning som både sociala mediebolag och övervakningsindustrin använder sig av för att kartlägga människors rörelse inverteras här till att konstruera bilden av ett ansikte som inte finns. Men på telefonens skärm rör sig dess läppar och en datoriserad röst berättar om den artificiella intelligens som Uber-appen är konstruerad av. Det är ett abstrakt manus med korta påståenden om hur AI-teknologins övermänskliga ideal skapar en omänsklig arbetssituation för föraren, som behandlas som en robot:

”Augmented Reality is the half way house, between silicon valley ideology and fascist reality”.

Stillbild från ”Over”. Foto: Sidsel Meinche Hansen

Samma manus finns att läsa i fanzinet Over on Uber, där en samling nyhetsartiklar om Uber återpublicerats. Med denna fördjupning ringar Meineche Hansen in den samtida teknologins relation till den alternativa högerns återväxt. Grogrunden finner hon i en radikal liberalisering av ett redan marknadsstyrt samhälle.

Det är inte ovanligt att samtidskonsten i dag uttrycker en antikapitalistisk hållning med hjälp av en teknologi som samtidigt upprätthåller samma marknadsorientering. Vad som skiljer ”Over” från denna trend är att Meineche Hansen låter korrumpera tekniken inifrån med största medvetenhet om vad för material som hon handskas med.

Så blir Sidsel Meineche Hansens app till en trojansk häst genom vilken hon plockar isär ekonomiska relationer, språk och föreställningen om konstnärens politiska oberoende. Ett angeläget och alltför ovanligt perspektiv i konstvärlden. Jag hoppas att det ger resonans.