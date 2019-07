Konstrecension: Brännande ögonblick i ängslig utställning

Hukande på golvet, med häftiga gester och kvävda strupljud berättar den dövstumme pojken Muhammed om när IS intog hans hemstad Kobane i norra Syrien. Han tecknar bombflyg, automatgevär och halshuggningar. Han beskriver skräck och hjälplöshet. Hans blick är vidöppen, intensivt fokuserad och bränner sig rätt igenom skärmen. Helt omöjlig att skaka av sig efteråt.

Erkan Özgens treminutersdokumentär ”Wonderland” är egentligen skäl nog bara den att se ”Homeless Souls” på Louisiana. Denna korta film förmår det som så många konstverk med de allra bästa intentioner brukar misslyckas med – att beskriva det obeskrivliga. Pojkens ordlösa gester och stönanden tränger bakom de flöden av bilder och statistik som dagligen smattrar förbi i skildringarna av vår tids stora tragedi, och öppnar mirakulöst ett rum där man som betraktare tycker sig få åtminstone en aning om hur det måste vara att vara där. Mitt i paniken.

Låt därmed vara sagt att detta är en svår genre. Jag vet inte hur många konstutställningar på temat flykt och migration jag sett det senaste decenniet, och att ”Homeless Souls” inte hör till de bättre av dem beror knappast på att här saknas fina verk eller namnkunniga konstnärer. På pappret ser det tvärtom ut att vara bäddat för något verkligt intressant, med storstjärnor som Ai Weiwei, Shilpa Gupta och Kara Walker. Flera verk har också tidigare figurerat i tongivande internationella sammanhang, som Manifesta eller Documenta.

Louisiana är dessutom ett museum med resurser nog att låta konstnärer utveckla ett tema i omfångsrika, helt nyproducerade installationer. Här finns exempelvis den komplexa ”Where to? Wherever it chances” där konstnärerna Hesam Rahmanian, Ramin Haerizadeh och Rokni Haerizadeh skildrar 2015 års stora flyktingvåg i manipulerade nyhetsbilder och ett expansivt måleri som flyter ut över både väggar och golv. Imponerande är också Petrit Halilajs installation ”RU” där arkeologiska keramikföremål förvandlas till fågellika varelser i något slags historiskt viltreservat.

Men det räcker inte med konstnärlig prestige och institutionella muskler för att ge mening åt en utställning som inte har något tydligt ärende. Det duger inte att samla ihop ett antal verk kring ett löst migrationstema och tro att det ska säga något om vår tid. Eller dess konst, för den delen. I sin strävan att undvika det alltför uttalat politiska tappar ”Homeless Souls” koncentrationen i frågeställningarna, vilket får effekten att de skilda verken snarare skymmer än belyser varandra.

Vad en utställning som denna kräver är, helt enkelt, lite patos. ”Er historia står i vägen för mina minnen”, läser jag i Nalini Malanis monumentala glasmålning med dess drömskt beslöjade skildringar från konflikternas Kashmir. Jag anar ett fängslande tema – om makten och berättelserna – som på grund av utställningens ängsliga spretighet och hopträngda scenografi tyvärr aldrig får möjlighet att artikuleras. Mer, alltså, än i den ordlösa blicken hos ett dövstumt barn.