Konstrecension: En makalös resa i Leonardos sällskap

Världens största Leonardo-utställning har öppnat på Louvren, världens mest besökta museum, som själva äger världens mest kända målning ”Mona Lisa” av den berömde renässansmästaren från Vinci.

Jag skulle bli mycket förvånad om denna unika utställning inte satte besöksrekord – redan före pressvisningen i veckan hade Parismuseet sålt 220.000 biljetter online, med obligatorisk förhandsreservation av en slot-tid. Så skynda, skynda att boka biljett, för tillfället att se så här många originalverk av Leonardo da Vinci återkommer sannolik aldrig i detta liv.

Dessutom är jag enig med Guardians recensent om att detta är en ”blockbuster with a brain”. Museet har lyckats med sin ambition att placera in det italienska universalgeniet i sin tid och via jämförelser med samtida konstnärer lyfta fram Leonardos betydelse som målare – och framför allt måleriets centrala plats i hans vittomfattande storverk.

Detta trots att några av hans mest kända målningar saknas, som ”Damen med hermelinen” och ”Salvator mundi”, som för två år sedan köptes för drygt fyra miljarder kronor av ett ombud till den saudiske kronprinsen Muhammad bin Salman. Sedan dess har detta världens dyraste konstverk varit mystiskt försvunnet.

Efter denna resa i Leonardos sällskap var jag salig av alla skönhetsupplevelser och nya insikter.

Spekulationerna om huruvida Louvren ska visa denna version av ”Salvator mundi” har kokat sedan i våras och häromdagen publicerade Art Newspaper fotobevis för att verket finns med på utställningsplanen, därtill att förhandlingar fortfarande pågår. I elfte timmen lyckades curatorerna få loss Leonardos mest kända teckning ”Den vitruvianske mannen” men ljuskänsligheten begränsar visningen till åtta veckor.

Hur som helst räcker det mer än väl med 180 nummer varav cirka 120 originalverk av Leonardo; skisser, teckningar och elva målningar (av totalt färre än tjugo). Så det är med andakt jag kliver in i utställningen.

Stillbild ur vr-verket ”Mona Lisa: Beyond the Glass” Foto: Courtesy Emissive and HTC Vive Arts

Den är indelad i sex kapitel och ”Ljus, skugga, relief” öppnar storslaget med bronsskulpturen ”Kristus och den tvivlande Tomas” av den florentinske mästaren Andrea del Verrocchio. Han var vän med pappan till Leonardo, detta utomäktenskapliga underbarn som föddes 1452, växte upp i staden Vinci nära Florens och vid 12 års ålder fick flytta in i Verrocchios hushåll.

Den konstnärliga träningen i Verrocchios verkstad demonstreras med en lång serie monokroma detaljstudier av draperingar, som omringar skulpturgruppen med skickligt veckade klädedräkter. De fyra sista studierna är erkända som Leonardos egna och har en häpnadsväckande pregnans.

Utställningen bygger på tio års forskning, där Louvrens två curatorer gått tillbaka till källorna för att förstå Leonardos komplexa produktion på djupet. Allt källmaterial har nyöversatts och analyserats för att bringa reda i den bitvis motsägelsefulla historieskrivningen. Därtill har målningarna undersökts med infraröd reflektografi, för studier av underliggande lager.

Publiken får ta del av 15 sådana tekniska foton (även av några målningar som saknas på utställningen). Den tidigaste är ”Kristi dop”, där Verrocchio assisterades av den unge Leonardo. Undermålningen visar en del kvalitetsskillnader i figurteckningen och ger visst stöd åt Leonardos förste levnadstecknare Vasari, som hävdade att Verrocchio blev så överväldigad av sin elevs skicklighet att han la ner sina penslar för gott.

Historien återges i katalogen, en tegelsten på närmare 500 sidor, som lär bli ett standardverk – men som obegripligt nog bara tryckts med fransk text….

I utställningens första del framgår det att Leonardo rätt tidigt bestämde sig för att satsa på måleriet, i nymodig oljeteknik istället för tempera. Här visas några förmodade inspirationskällor, som flamländaren Hans Memlings porträtt i olja och trekvartsprofil, mot bakgrund av ett landskap. Men allra vackrast är ungrenässansmålaren Alesso Baldovinettos statuariska madonna och barn, med en utsökt transparent slöja och Arnos flodlandskap som fond. Leonardos tidigast daterade verk är en teckning från 1473, av landskapet runt floden Arno.

Leonardo da Vinci, ”Benois-madonnan”, ca 1480-82. Foto: V. Terebenin A. Terebenin - Hermitage

Leonardos väna madonna i mjuk interaktion med barnet, känd som ”Bénois-madonnan”, hänger i början av avdelningen ”Frihet”. Efter att Leonardo lämnat Verrocchio började han att experimentera med ett mer dynamiskt formspråk. Det framgår särskilt av en serie roliga teckningar från 1478-80, där en livlig liten gosse leker med en katt och matar mamma med frukt. Än mer uttrycksfull är målningen med den helige Hieronymus i öknen, som i sitt ofullbordade skick ser helt modern ut.

Under sina ungdomsår blev Leonardo åtalad för homosexuella handlingar men frikänd i brist på bevis. Jag fastnar framför hans porträtt av en stilig ung man med ett partitur i handen, kallat ”Musikern”, som är väldigt inkännande.

Blickfånget i denna sal är annars utställningens magnetiska omslagsflicka, kallad ”La belle ferronière”. Den sköna kvinnan med ett moderiktigt pannsmycke är tveklöst stolt och självmedveten, placerad vid hovet i Milano, dit Leonardo flyttade 1482 för att arbeta för hertigen Ludovico Sforza.

Det infraröda reflektografiet av detta märkvärdiga porträtt hänger i påföljande rum, vilket försvårar jämförelsen med det slutgiltiga resultatet. Men jag kan svära på att hennes blick är mer spotsk i Leonardos första utkast.

En rad praktfulla hovporträtt av Marco d’Oggiono och Giovanno Antonio Boltraffio, visar att deras anslutning till Leonardos verkstad resulterade i en brytning med den milanesiska traditionens profilporträtt och innebar en övergång till mer animerade poser i trekvartsprofil.

Men vem som helst kan se att de saknar Leonardos mjuka handlag, hans subtila övergångar mellan färgnyanser som löser upp konturlinjerna i ett ”dis”. Den illusionistiska sfumato-tekniken utvecklade han till mästerskap i den gåtfullt leende ”Mona Lisa” – som Louvren av logistiska skäl låtit hänga kvar på sin honnörsplats i samlingen.

Majoriteten av museets 30 000 besökare per dag kommer enbart för att se ”Mona Lisa” och ett nytt kösystem ska minska trängseln framför denna kronjuvel. Hon skyddas nu också av ett klarare pansarglas och själva utställningen kompletterar med en titt ”bakom glaset” i ett nytt vr-verk.

Ny teknik hade den naturvetenskapligt intresserade Leonardo säkert uppskattat. Avdelningen ”Vetenskap” innehåller hans manuskript, skiss- och anteckningsböcker fulla av finstilta kommentarer, uträkningar, maskinritningar och naturstudier. Här finns den vitruvianske idealmannen, flygplansskisser och ”Codex Leicester” från 1506-10 (som Bill och Melinda Gates förvärvat för en kvarts miljard).

Många av Leonardos fascinerande små notatböcker har en spegelvänd skrift, möjligen ett chiffer för att skydda hans uppfinningar och/ eller tecken på en neurologisk funktionsvariant.

Det har länge påståtts att Leonardos besatta naturstudier splittrade och sinkade honom i arbetet med beställda verk. Men curatorerna leder här i bevis att dessa undersökningar var ett verktyg för att förstå hur världen var uppbyggt inifrån, för att med vetenskaplig perfektion kunna levandegöra måleriet. ”Mona Lisa” fortsatte han att förfina från 1503 fram till sin död i Frankrike 1519.

I utställningen avslutande del finns det mest spatiösa rummet; ”Tillbaka till Florens”. Här finns en uppenbar lucka för ”Salvator Mundi (version Cook)” – som curatorerna i intervjuer försiktig benämner som ”tillskriven” Leonardo och ett ”fragment”. Men varför visningen dröjer svarar ingen på. Enligt flera vittnen finns den omdiskuterade målningen på en saudisk lyxyacht och är enligt Artnet planerad som en attraktion i Al-Ula i nordvästra Saudiarabien, ett turistmål under uppbyggnad.

Istället får publiken nu hålla tillgodo med ”Salvator Mundi (version Ganay)” från Leonardos ateljé och Louvrens egen ”Johannes Döparen” med klart homoerotisk utstrålning. Men det motiv som stjäl hela showen här är ”Anna själv tredje”.

I denna sena målning tronar Sankta Anna med sin dotter Jungfru Maria i knäet, som i sin tur omfamnar Jesusbarnet, med ett lamm i sin famn. En mästerligt uppbyggd och innerlig scen som rör mig på djupet. Från Leonardos sista tid i Frankrike visas bara den tumultartade teckningen ”Syndafloden”.

Efter denna resa i Leonardos sällskap var jag salig av alla skönhetsupplevelser och nya insikter. Och i jämförelse med mästarens original framstår det påkostade vr-verket om ”Mona Lisa” som platt och lite fånigt. Dock kan jag avslöja att den avslutande scenen bjuder på ett lyft, med Leonardos svävande tankemaskin.