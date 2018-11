Konstrecension ”The pavillion” av Snövit Hedstierna visas på Skövde konstmuseum t o m 16/12. Visa mer

Förra hösten blev Snövit Hedstierna ett ansikte för metoo-rörelsens svenska avläggare #konstnärligfrihet, efter att målande ha beskrivit personliga erfarenheter av grova sextrakasserier i den fina konstvärlden.

Men redan 2014 började Hedstierna bygga upp ett ljudarkiv med vittnesmål från andra kvinnor, queer-, trans- och ickebinära personer i Norden. Hedstierna definierar sig själv som queer och har i rundabordssamtal ställt frågor med fokus på jämställdhet, könade normer, sexualitet, övergrepp och överlevnad i vad som sägs vara några av världens mest jämställda länder.

Detta tunga grundmaterial med totalt 250 berättelser har konstnären använt i olika sammanhang och återkommer nu till i separatutställningen ”Paviljongen” på Skövde konstmuseum. Där har Hedstierna tidigare visat ett videoverk om kvinnors upplevelser av våldspornografi, som en del av grupputställningen ”Norm.alt” och museets genus- och normkritiska uppdrag från Västra Götlandsregionen.

Skövde konstmuseum, inrymt i stadens vackra och välkomnande kulturhus från 1964, har arbetat länge med att synliggöra kvinnors konst. Unikt nog är två tredjedelar av verken i samlingen av kvinnor. Det avspeglas också i samlingspresentationen, där hela det första våningsplanet är dedikerat till verk av Anna Sjödahl, Ester Henning och Elli Hemberg.

Så nog är det passande att upplåta Stora Galleriet till en konstnär som Snövit Hedstierna, nu när metoo-rörelsen firar ett år.

Utställningen består av sex verk och installationer. Hedstierna målar upp en dystopisk vision av en framtida värld där patriarkatet total­segrat och kvinnor, transsexuella och ickebinära personer utrotats. Men deras berättelser sägs ha överlevt i ”Paviljongen”, ett hemligt, digitalt arkiv som erbjuder ett ljus i tunneln.

Stämningen är kuslig i den ödsliga huvudsalen, som badar i rött, blått och vitt ljus. I centrum en jätteskärm med 3D-animationen ”Monolith”. Huvudpersonen är en kvinnlig sexrobot, som sätter tonen med sin mekaniska röst, och förklarar sig vara en ”sak” gjord för utlevelse av olika sorters övergrepp.

Roboten snurrar oavbrutet och hörs teoretisera om misogynt förtryck men också om motstånd mot maktstrukturer och möjligheten att slå sig fri. Smack! I denna tvåminutersloop krossas en glasvägg i finalen, en anspelning på det symboliska glastak kvinnor brukar slå i.

Hela utställningen har ett science fiction-anslag och referenser till filmer som Stjärnornas krig och Matrix. Personligen är jag måttligt intresserad av science fiction men i suggestiva ”Monolith” fungerar det utan att man kan avkoda alla lager av referenser.

Vägghängda ”Hacking into history”, ett objekt av ledljusslingor och knippen av nätverkskablar, illustrerar postinternetkonstens intresse för den artificiella digikulturens fysiska form. Det framvällande trasslet av trasiga kablar är en effektiv bild av en snar framtid, med en underliggande fråga om hur vår tids digitala kommunikation sorteras, värderas och bevaras för framtiden.

På balkongen en trappa upp har Hedstierna byggt upp glas­labyrinten ”The essence of power” (Maktens essens), vars utformning uppges vara baserad på kontorslandskapet i inledningen av den första Matrixfilmen. Speglar mulitiplicerar besökarnas spegel­bilder och glasväggarnas höjd på 165 centimeter lär göra det besvärligt för kvinnor av medellängd att överblicka strukturen. Och därmed slå i manssamhällets nämnda ”glastak”. Själv är jag huvudet längre och får föreställa mig svårigheten att hitta ut.

Utställningens centrala verk ”Epiteth”, del sju av intervjuprojektet ”An issue of structure”, är installerat i ett mindre sidorum. Den kala salen badar i ett kallt, blått ljus och i mitten står en grupp flygplansstolar i en cirkel. Här ska besökarna slå sig ner, spänna fast säkerhetsbältena och sätta på sig ett vr-headset. Och därefter anträda en virtuell rymdresa in i framtiden.

”Epiteth” sägs vara världens längsta vr-film, närmare bestämt två timmar lång. Här återberättar AI:s, så kallade Epiteter (med artificiell intelligens), berättelser av kvinnor, transsexuella och ickebinära från det gömda arkivet. Vr-tekniken medför att man upplever sig sitta med i filmens terapicirkel, en återskapad urscen från de många rundabordssamtal Hedstierna bandat.

I filmen sitter skådespelare på golvet i en övergiven fabrikslokal och svarar på ett trettiotal frågor om sina livsvillkor. Men under mitt besök krånglar tekniken, nätverksanslutningen tappas gång på gång, och jag gör det förmodligen inte bättre genom att brottas med det otympliga headsetet och fumla med kontrollens olika knappar.

Fast teknikovana vr-användare är fortfarande mer regel än undantag och detta krångliga moment känns både överflödigt och på tok för långt i en utställningskontext.

Som recensent har jag förmånen att få en länk, för att kunna se och lyssna på berättarna i lugn och ro. Utan vr-momentet. Att det verkligen inte behövs bevisas av att jag sitter fastnaglad vid datorskärmen i 120 minuter. Karaktärerna är sammanslagningar av liknande personligheter i olika åldersgrupper; kvinnor som definierar sig som lesbiska eller bisexuella, transpersoner och andra som med åren tappat behovet av en traditionell könstillhörighet eller har landat i en flytande könsidentitet, som kan växla flera gånger dagligen.

Själv obekymrad pojkflicka under uppväxten är det sorgligt att lyssna på hur andra känt sig svårt kringskurna av vän av (könsmakts)ordning. Än svårare är det höra hur personer som inte känt sig hemma i sin tilldelade könsidentitet har utsatts för psykiskt och fysiskt våld.

Vittnesmål om våldtäkter, den yngsta av en åttaårig flicka, är närmast outhärdliga. Här finns också en berättelse från konstvärlden, där en kvinnlig konstnär utsätts för ett analt övergrepp av en sadistisk manlig curator, i samband med hängningen av hennes utställning: ”Han tog konsten ifrån mig”, konstaterar denna person om sin sorti från konstscenen. Andra beskriver hur deras trauman resulterat i olika sorters ångesttillstånd och själv­skadebeteenden men att gemenskapen i hbtq-rörelsen gett hopp om livet.

Berättelserna är så drabbande i sig att inte bara vr-momentet känns onödigt, utan även av ramberättelsens science fiction-scenario. Över huvud taget har Hedstierna gjort det svårt för sig och publiken med för många trösklar, bitvis svårtolkade referenser och ett allmänt informationsunderskott. Publiken har haft så mycket frågor att museet fått lägga till verksbeskrivningar på svenska.

Nu har utställningen även kompletterats med en 13 minuters video­- dokumentation av den två timmar långa performance som uruppfördes under vernissagehelgen; ”Seduction is the opium of the masses” (Förförelse är massornas opium).

Andra omgången fick hållas bakom lyckta dörrar, efter att en man i lokalen upplevts som hotfull. Snövit Hedstierna tillhör en växande grupp kulturarbetare som i arbetet med sociopolitisk utmanande ämnen utsatts för hot och nättrolls­attacker.

Skövde konstmuseum tar tydligt ställning för konstnärlig frihet och vad jag kan bedöma utifrån kortversionen av performancen så är den minnesvärd. Hypnotisk techno, laser och rök skapar en drömlik stämning kring aktörerna med oklar könsidentitet. Trots blottade underliv, dildos och andra explicita erotiska uttryck så signalerar deltagarna mer av sårbarhet än sex. De är snärjda av olika sorters band men ensamma och alienerade i ett narcissistiskt samhälle.

