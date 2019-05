Konstrecension: Extravagant modefest med extra allt

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Konstrecension "Camp, Notes on Fashion" Metropolitan Museum of Art, New York. Visas t o m 8/9

Tyllexplosioner, fjärilsbomber och fjäderfluff. Årets stora modeutställning på Metropolitan Museum i New York är lika mycket en hejdundrande fyrverkerifest för ögat, som ett beaktansvärt försök att ringa in ett gäckande modefenomen – där det utstuderade och extravaganta aldrig kan bli för extremt.

Temat utgår från det svårdefinierade begreppet ”camp”. Museets hyllade stjärnkurator Andrew Bolton liknar processen att definiera camp ”som att försöka sätta sig i hörnet av ett runt rum”. Det är undanglidande och motsägelsefullt, och har dessutom skiftat i betydelse över tid. Bolton gör ett försök att beskriva det med ironi, parodi, humor och pastisch, det konstlade, teatrala och överdrivna.

Både titeln och det teoretiska ramverket till den vältajmade utställningen är lånade från författaren Susan Sontags inflytelserika essä ”Notes on ’Camp’” från 1964. Sontag (som gick bort 2004) har även fått agera ”gästkurator” för ett av rummen som fyllts av föremål och företeelser som hon nämner i den banbrytande texten. Den tillägnades Oscar Wilde, författaren och dandyn som gav oss de bevingade orden ”one should either be a work of art, or wear a work of art”.

Enligt Sontag handlar camp både om estetik och om attityd. Om kärleken till det artificiella, till excesserna. Det kan vara allt från en Tiffanylampa till en ”kvinna som går omkring i en klänning av tre miljoner fjädrar”. Det handlar lika mycket om det överdrivet feminina och maskulina som det androgyna, och har dessutom en intim koppling till queerkulturens historia.

Cape och kostym, Alessandro Michele för Gucci, 2018. Dapper Dan för Gucci, 2018. Kim Jones för Louis Vuitton, 2018. Foto: Zach Hilty

I den första, historiska delen av utställningen, som i mitt tycke är den mest intressanta och substantiella, utforskas ursprunget för camp. Här rör vi oss i trånga, rosamålade passager med lågt i tak – ett grepp som symboliserar camp-begreppets undergroundfas.

Avstampet är i 1600-talets Versailles med utstuderade posörer som solkungens yngre bror Philippe I, Duc d’Orléans, som har beskrivits som mer feminin än maskulin och gärna klädde sig i damkläder. Sedan rör vi oss vidare via dandyer som Oscar Wilde och det sena 1800-talets urbana, homosexuella kretsar och fram till 1960-talet, då Susan Sontag lyfter upp begreppet i ljuset och camp blir en del av den tidens framväxande populärkultur. Epoken illustreras bland annat av Andy Warhols porträtt av Sontag och en pappersklänning inspirerad av hans motiv med soppburkar.

I den andra och sista delen av exposén öppnar sig en gigantisk sal fylld av spektakulära samtidsplagg från golv till tak i två lager av pastellfärgade väggvitriner. Det marginella, subversiva och oppositionella är som bortblåst – här landar vi i stället i vår tids high fashion.

En överväldigande grande finale, med ett hundratal nyckelkreationer utvalda med camp-glasögonen på.

Här finns allt från Vivienne Westwoods kroppsstrumpa med ett skylande fikonlöv, Marjan Pejoskis svanklänning med näbben runt halsen, Jeremy Scotts humoristiska plagg för Moschino, Alessandro Micheles logotäckta Gucci-kostymer, Molly Goddards naiva neontyllklänningar och modisten Stephen Jones bevingade flamingohatt.

Det är magnifikt. På gränsen till för mycket. Men den visuella övermåttan är också utställningens raison d’être.

Andy Warhols självporträtt, 1966 och ”Tomato from Cambell’s soup I”, 1968. ”The Souper Dress”, 1966. Andy Warhols ”Screen Tests: Susan Sontag”, 1964. Foto: Zach Hilty

Det ohämmat extrema och bisarra engagerar uppenbart dagens modekreatörer, som verkar i en värld där mycket aldrig kan bli för mycket. Där divor älskar att diva sig, och vår tids dandyer och posörer drar blickarna till sig på Instagram med den ena mer normutmanande och ohämmat teatrala looken än den andra. Som ofta balanserar på gränsen till parodi på lyxmodevärlden.

Det här är på alla sätt och vis en storslagen utställning, som dessutom på ett utmärkt sätt illustrerar punkt nummer 41 (av 58) i listan över Susan Sontags definitioner av camp: ”Hela poängen med camp är att detronisera det serösa. Man kan vara seriös när det gäller det frivola, och frivol när det gäller det seriösa.”

Samtidigt som utställningen bjuder på en lekfull hyllning av modevärldens mest verklighetsfrånvända och extrema skaparglädje, räds den inte ett gediget teoretiskt grepp som fördjupar förståelsen för ett samtida, lätt förbryllande modefenomen – utan att för den skull bli för didaktisk.

Likt en fängslande konversationspjäs uppmuntrar den snarare till nya tankar och samtal om mode – och hur vi väljer att presentera oss själva. Vare sig vi väljer att gå omkring som ett levande konstverk eller inte.