Konstrecension: Guerrilla Girls – en slagkraftig och kreativ klagokör

”Låt inte museer reducera konst till det lilla antal konstnärer som har vunnit en popularitetstävling bland storfräsare till konsthandlare, curatorer och samlare. Om museer inte visar konst lika mångfacetterad som kulturen de påstår sig representera, säg till dem att de inte visar konsthistorien, utan bara vidmakthåller maktens och rikedomens historia”.

Med denna subversiva uppmaning öppnar Guerrilla girls sin utställning på Mjellby konstmuseum utanför Halmstad. Den amerikanska aktivistgruppen har tryckt sitt budskap på en signalröd jätteaffisch från 2016, över ett hav av människor som döljer sina identiteter bakom gorillahuvud i papp.

Medlemmarnas anonymitet har i stort sett bevarats ända sedan 1985, då gruppens bildandes. ”We were pissed off”, hör jag en originalmedlem i gummimask och pseudonymen ”Frida Kahlo” kärnfullt kungöra på pressvisningen. Hon och andra feminister fick nog efter en grupputställning på MoMA, som påstods presentera dåtidens främsta konstnärskap – 169 stycken, varav 13 kvinnor…

Kvinnorörelsens framryckningar på 1970-talet hade på 80-talet följts av en backlash på New Yorks konstscen och traditionella demonstrationer mot bristande jämställdhet fick inget gehör. Efterfrågan på ny sorts aktivism och politisk konst landade efter långa diskussioner i en gerillarörelse med gorillamaskerade konstnärssoldater. De skulle beväpnas med vass humor uppbackad av hårdfakta, företrädesvis statistik, för att blottlägga all sorts diskriminering.

Nattlig gerillaaffischering på nedre Manhattan följdes av offentliga aktioner och performancer, ljusprojektion och videofilmer, varav flertalet redovisas på Mjellby konstmuseum. Gorillamaskerna var ett slipat sätt att väcka uppmärksamhet och flytta fokus från person- till sakfrågan.

Men också, antar jag, en krigslist för att slippa hotas och straffas i den egna karriären i en mansdominerad konstvärld.

På utställningen finns en anslagstavla med Guerrilla girls tidigaste, svartvita affischer, där den främsta strategin för att åstadkomma förändring byggde på att skämma ut konstetablissemanget, huvudsakligen med generande sifferexercis.

I gruppens allra första affisch från 1985 pekar de ut manliga kollegor som ”tillåter att deras verk visas på gallerier som ställer ut högst tio procent kvinnor eller inga alls”. 42 av dessa framgångsrika män namnges, här hängande intill listan på 20 mäktiga gallerier i New York med denna usla könsbalans. Källhänvisningen Art in America annual följs av Guerrilla Girls namn och titel ”Konstvärldens samvete”.

"Guerrilla Girls review the Whitney" 1987 Foto: Guerrilla Girls

Några år senare tillkom plakatet ”Fördelarna med att vara kvinnlig konstnär”. Här ges 13 exempel på dessa ”fördelar”, först och främst ”att arbeta utan press att göra succé”. Vidare ”att ha en tillflykt undan konstvärlden i fyra extrajobb” och ”att veta att karriären kanske tar sig efter att du fyllt 80 ”. Därtill förmånen ”att se dina idéer leva vidare i andras verk” och ”slippa det genanta i att bli geniförklarad”. Slutligen att få publicitet ”klädd i din gorilladräkt”.

Detta sarkastiska mästerstycke inspirerade den svenska konstnären Ewy Palm att 1990 bjuda in Guerrilla Girls till en debatt och affischutställning på Kulturhuset i Stockholm. ”Palm girls” maskinskrivna utskick ligger nu i en monter i museets foajé.

Själv minns jag fortfarande hur amerikanskornas första besök i Sverige resulterade i en grupp svenska efterföljare, som i början av 90-talet gjorde räder på Konsthögskolan och stadens gallerier med dåtidens sämsta könsbalans. Dålig stämning är bara förnamnet när manliga gallerister uppvaktades med förgyllda bananer och inför pressen uttryckte hur förskräckligt orättvist ”priset” var.

Oavsett vilket så tror jag att kombinationen skratt och skamkänslor är den främsta anledningen till genomslaget för den mytomspunna gruppen, där kärntruppen haft ett femtiotal medlemmar genom åren. Humor är både ett sätt att överleva orättvisor och ett effektivt verktyg för att slå in en kil i motståndarens försvarsrustning.

Personligen är det länge sedan jag hade så kul på en utställning. Guerrilla Girls är oslagbart fyndiga och svidande träffsäkra i sin kritik av patriarkala maktstrukturer.

Trots detta är Mjellby konstmuseum det första svenska museum som bjudit in dem och dessutom förvärvat deras portfolio med affischer, som blivit samlarobjekt. Men gruppen håller sig medvetet till billiga material och reproduktionsmetoder, eftersom en viktig del av deras kritik är riktad mot den hårdkommersialiserade konstmarknaden.

Korrupta marknadskrafter är särskilt svåra att komma åt eftersom alla som investerat i vita, manliga konstnärskap inte bara kan förlora prestige utan också pengar om uppblåsta prisbilder säckar ihop.

Guerrilla Girls skandalstidningslöp om att ”Tusentals kvinnor hålls fängslade i museikällare” är utsökt ironisk. Likaså kampanjen ”Dearest artcollector”, med brev till inflytelserika samlare likt Eli Broad, en famös ”player” i konstvärlden som numera driver ett eget museum i Los Angeles. I en älskvärd ton förklarar avsändaren sig ha förstått att Broads ”betydande samling innehåller ett obetydligt antal verk av kvinnor och färgade” – men förstår att han ”måste må jättedåligt av detta!!!” och säkert ”rättar till situationen omedelbart”.

Att sexism och rasism ofta är följeslagare framhöll Guerrilla Girls tidigt, och ställde frågan: ”Vita väggar? Vita konstnärer?”. För att undersöka om jämlikheten förbättrats återkommer de ibland till äldre verk, däribland sin mest berömda affisch ”Do women have to be naked to get into the Met museum?” från 1989.

Guerrilla Girls aktion 2005 på Venedigbiennalen Foto: Guerrilla Girls

Det är tveklöst gruppens smartaste och snyggaste verk. Här har Ingres klassiskt vackra odalisk krönts med ett gruvligt gorillahuvud. Titelns fråga följs av det krassa konstaterandet att museets moderna avdelning har mindre än fem procent verk av kvinnor, medan de utgör 85 procent av nakenmodellerna. Andelen kvinnliga konstnärer i Metropolitans samling har med åren bara marginellt förändrats men däremot syns fler nakna män!

Affischens särskilda slagkraft beror på draghjälpen från det grafiska, visuellt starka formspråket. Guerrilla Girls har hämtat åtskilliga grepp från reklamvärlden och refererar till populärkulturen lika gärna som konsthistorien. Många med mig ser släktskapet med postmoderna, feministiska konstnärer som Cindy Sherman, Barbara Kruger och Jenny Holzer. Om just dessa New York-stjärnor klätt sig i gorillamasker är obekräftat men deras konst är garanterat en inspirationskälla.

Med åren har Guerilla Girls flyttat mycket av sin aktivism till internet, och den tematiska utställningen visar hur man breddat sin verksamhet till film- och musikbranschen, där jämlikheten om möjligt ännu sämre.

Men det är en miss att flertalet verk på Mjellby konstmuseum är odaterade och utvecklingen svår att följa. Ett infoblad beskriver bara kortfattat gruppens historik och mest ikoniska verk, när sammanhanget kring deras utspel och en hel del namn är okända för många svenskar. I brist på katalog hänvisas nyfikna besökare till gruppens hemsida och museet satsar istället stort på programverksamhet. Mitt i utställningen finns också en verkstad, där aktivism i Guerrilla Girls anda uppmuntras.

Gruppen delar frikostigt med sig av råd för hur man bäst kan uttrycka missnöje med orättvisor – att ”klaga kreativt”, som de säger i en video. I dag identifierar sig Guerrilla Girls som intersektionella feminister, som förutom sexism och rasism även bekämpar homo- och transfobi. Strax efter att Trump vunnit valet i USA tog de enligt egen utsago fram en profetisk affisch. Där påstås presidenten proklamera att African american history month ska ersättas av ”Klu Klux klan month” och LGBTQ Pride month med ”Pray the gay away month”.

Guerrilla Girls tillhör Trumps frankaste kritiker och de drar sig inte för att kalla honom ”gangster”, omgiven av andra kriminella, som skattesmitare och sexförbrytare. I ett färskt verk namnger de en konstnär anklagad för sexuella övergrepp i kölvattnet av #Me too, som ”passade nog” målat presidentporträttet av Bill Clinton, ”en annan förövare”.

Det är sin sak att namnge ansvariga för omoraliska obalanser, men juridiskt och pressetiskt en helt annan att peka ut personer som brottslingar innan de blivit dömda. Möjligen är det därför verket inte är med på utställningen.

Den avslutas med enkätmaterial från Whitechapel gallery i London 2016, där gruppen synar hur det står till med jämlikheten på euroepiska konstinstitutioner, däribland svenska. Här framstår Polen som en vinnare (!), medan Mjellby konstmuseums granskning av den egna normkritiska verksamheten visar en bra könsfördelning men bristande etnisk mångfald.

För dem som inte har möjlighet att åka till Halmstad kan jag rekommendera Guerrilla Girls ”gig” i samband med vernissagen, tillgängligt på museets Facebooksida. Skarpt och skojigt, med oförglömliga citat av bland annat en italiensk konstkritiker:

”Kära kommunistgrupp... gäng av satkärringar” inleder mannen sitt måttfulla svar på gruppens granskning. Han fastslår sedan att den ”enda karriär en kvinna kan göra är i sängen” och dessutom att feminister är ansvariga för såväl det stora antalet aidssmittade i USA som för att män blir homosexuella; ”tack för det slynor, horgäng!”.

Själv måste jag tacka för det fina exemplet på varför vi behöver Guerrilla girls.