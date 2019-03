Konstrecension Maria Bonnier Dahlins stiftelse 2018 Liva Isakson Lundin och Linnéa Sjöberg Torbjørn Rødland: ”Fifth honeymoon” Bonniers konsthall, Stockholm. Visas t o m 14/4 respektive 2/6 Visa mer

Det var genom att sätta sig själv på spel som konstnären Linnéa Sjöberg, nu en av två Maria Bonnier Dahlin-stipendiater, gjorde sig känd.

Redan under utbildningen gick hon in i den stereotypa rollen karriärkvinnan. Förvandlingen skedde stegvis, från pärlörhängen och märkeskläder till ändring av rösten.

Det är sällan Cindy Sherman-genren i dag resulterar i något utöver dekorativa fotografier och resonemang om kvinnoroll och kvinnokropp (där Anja Niemis aktuella utställning på Fotografiska är ett typexempel). Linnéa Sjöberg drev det hela längre. Det uppmärksammade projektet pågick dygnet runt i ett och ett halvt år. Sedan klippte hon sönder karriärkvinnans märkeskläder och började väva.

I det påföljande projektet Salong Flyttkartong tatuerade hon under öppna performancer sig själv och andra med en mobil tatueringsapparat. Verket korsade performancekonstens tillfälliga karaktär med tatueringens permanens och diskuterade tatueringens klassresa och estetik. Salong Flyttkartong balanserade på en moralisk gräns – ska man utan utbildning få tatuera andra människor i konstens namn? Ja, kan man tycka, så länge det handlar om en vuxen, frivillig och tillräckligt nykter publik. Samtidigt byggde verket på det förbjudna och subversiva i själva handlingen, där de starka reaktionerna var en del av verket.

Linnéa Sjöberg ”Lets talk about wormholes” Foto: Jean-Baptiste Beranger /Bonniers Konsthall

De verk som nu visas på Bonniers konsthall är betydligt mer hemvävda, i dubbel bemärkelse. Sjöbergs konstnärskap tycks, kanske just tack vare hennes dramatiska utforskande av olika karaktärer, ha landat i ett djupare grävande inåt.

”Four generations of darkness” heter den fjorton meter långa trasmatta som hänger från taket, tillverkad av mörka textilier från Sjöbergs barndomshem. Mattan talar i flera lager. Länge har kvinnor gett det uttjänta nytt liv i form av mattor där textilier och minnen blir till skydd mot kalla golv. Men mattan innehåller också symboler för smärta och förtryck, som sårliknande revor, ett hundkoppel och orden TIG/HIT.

Betydelsen av gamla kläder och minnen blir än mer kraftfull i serien ”Inälvornas dans”. I dessa verk har hon sytt ihop slakteriavfall i form av kohud till tarmliknande artefakter, fyllda med klädesplagg och andra rester.

De personliga ägodelarna blir här till en universell kroppslighet. De för tankarna både till överflödet i min egen osorterade garderob och till vad minnen och förbrukade saker står för i ett större perspektiv. Helt enkelt en träffande gestaltning av det bagage som hela mänskligheten släpar på.

I kontrast till Linnéa Sjöbergs köttiga inälvsdans tycks Liva Isakson Lundins verk ”To hold sway” först sterilt. Hon är den andra Maria Bonnier Dahlin-stipendiaten och har med hjälp av tunna svarta rep koreograferat härdat bandstål. Stålet krumbuktar sig och den blänkande skulpturen tycks vilja slita sönder repen och pressa väggarna utåt.

Liva Isakson Lundins ”To Hold Sway”. Foto: Jean-Baptiste Beranger/Bonniers Konsthall

Liva Isakson Lundin har sedan sin examen ägnat sig åt storskaliga installationer med industriella material. Ett närmast ingenjörsmässigt arbete, som handlar om hållfasthet och spänning, sådant som håller ihop fysiska samhällen. Precis som inom arkitekturen arbetar Isakson Lundin ofta med motsatspar, och låter materialens utseenden och egenskaper kontrastera varandra. Men en skillnad är att hon inte eftersträvar byggnaders harmoniska uttryck.

Ju längre jag tänker på skulpturen, desto mer spännande och levande blir den; som en vild häst som Isakson Lundin försöker tämja. Med panik i blicken kastar den sig okontrollerat av och an för att undkomma fångenskap. Det för tankarna vidare till människans kamp mot naturen, som återkommande gör sig till med stormar och utbrott. Men också till mänsklighetens uppfinningar, likt stålet, som när de släppts fria kan bli svåra att tygla.

Också i Torbjørn Rødlands utställning, som har störst utrymme på Bonniers konsthall i vår, finns motsatsparen. En droppe av något kletigt på en soffa. En naken gammal man klamrar sig fast vid en ung mans ben. En äldre kvinna kramar en ung fotomodell.

Torbjørn Rødland, ”The Man in the Moon is a Miss”. Foto: Torbjørn Rødland

Tid och åldrande är ett viktigt tema. Titeln ”Fifth honeymoon” antyder ett liv som börjat om flera gånger. I ett videoverk, inspelat i Rødlands två hemländer Norge och Kalifornien, sjunger en ung pojke de existentiella rader som är soundtrack till utställningen: ”What are you supposed to do when everything is up to you?”

Många av fotografierna liknar vid en första anblick dem jag dagligen översköljs av på olika skärmar, inte sällan med populärkulturella referenser.

Hos Rødland är det mest påtagliga hans intresse för de känslor bilder framkallar.

Som i verket ”Baby”. Det som får mig att stanna upp framför ännu en främmande bebisbild är det där motsägelsefulla. Bebisen lägger handen över bröstet. Är det för att skyla sig, eller är det en gest från den mäktiga man barnet i framtiden ska bli? Troligtvis tillkom gesten av en slump, men fångad på bild är den inte neutral.

Rødland är en mästare på att med enkla medel skapa en inre konflikt, en lite obekväm stämning.