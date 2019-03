Konstrecension: Hollywoodglamour på Alaiamuseet i Paris

Konstrecension ”Adrian and Alaïa. L’art du tailleur” Association Azzedine Alaïa, Paris. Visas t o m 23/6 Visa mer

Modekreatören Azzedine Alaïa gjorde ingen hemlighet av att han samlade på banbrytande föregångare som Madeleine Vionnet, Charles James och Cristóbal Balenciaga, eller vad han hade lärt sig av att skärskåda deras plagg. Däremot var han inte alls villig att visa upp sina fynd. Ingen utom Alaïa själv, om ens han, visste vad som gömde sig i förråden.

När Alaïa gick bort 2017 påbörjades en inventering. Det visade sig att han hade samlat på sig närmare 50 000 plagg av museikvalitet.

Modemuseet Gallieras före detta chefskurator Olivier Saillard anlitades för att bringa ordning bland de oskattbara klenoderna. Dessutom för att skapa utställningar på Association Azzedine Alaïa, som efter modeskaparens död har öppnat i hans studio i Paris, en byggnad från slutet av 1800-talet som var lagerlokal för ett varuhus.

Utställningsvy med Alaias skulpturala kavajer i mitten och Adrians 40-talsdräkter längst väggarna. Foto: Stéphane Ait Ouarab

Efter ett par uppmärksammade exposéer med kreationer uteslutande av Azzedine Alaïa själv har det nu blivit dags att för första gången lufta plagg ur den dolda samlingen.

Utställningen ”Azzedine Alaïa Collectionneur. Adrian et Alaïa L’art du tailleur” presenterar en något oväntad referens. Det visade sig nämligen att Alaïa hade samlat på sig ett stort antal plagg av amerikanen Gilbert Adrian, en av Hollywoods främsta kostymdesigner under den glamourösa gulderan på 30-talet. Under 40-talet öppnade Adrian modeateljéer i Beverly Hills och i New York där filmstjärnorna beställde sina privata garderober. Det var framförallt dessa plagg Alaïa intresserade sig för.

Gilbert Adrian var liksom Alaïa en mästare på skräddade dräkter och innovativa konstruktionstekniker. Jag kan se framför mig hur perfektionisten Azzedine Alaïa vände och vred på Adrians unika plagg – som vi nu får se för första gången. Parallellerna är tydliga.

Alaïas skulpturala kavajer i favoritfärgen svart exponeras i utställningshallens mitt medan Adrians uniformsinfluerade 40-talsdräkter med markerade axlar och slanka kjolar i kaki och grått visas längst väggarna.

Ett par filmer visas också för att påminna om de båda kreatörernas respektive kostymkarriärer. ”The Women” från 1939, där Adrian klär stjärnor som Joan Crawford och Norma Shearer. Samt Bondfilmen ”A view to a kill” från 1985 där Alaïa klär Grace Jones i ikonisk design. Bland annat en signaturstark stretchlook som jämte det kurvkramande skrädderiet blev en betydelsefull del av Azzedine Alaïas inflytelserika estetik.

Azzedine Alaia, född i Tunis 1935, död i Paris 2017. Foto från 1966. Foto: Jean-Pierre Ronzel

De två kreatörerna hade dessutom en annan gemensam passion: Greta Garbo.

Adrian klädde henne på filmduken under större delen av hennes karriär. Alaïa fick till sin stora lycka skapa en kappa och ett par byxor åt den tillbakadragna skådespelaren 1979 när hon kom till hans allra första ateljé i Paris. Ett kärt möte som han gärna berättade om.

Alaïa lyckades köpa tillbaka Garbos kappa för något år sedan. Den visas dock inte i den här utsökt utformade utställningen utan är fortfarande ett av tiotusentals osedda nyckelplagg ur modets historia som väntar på att lyftas fram ur samlingarna på Paris senaste, mycket löftesrika, modemuseum.

