Konstrecension: Krystad historia om Bauhausoriginal och kopior

Det är runt Gertrud Arndts rutiga matta i pastellfärger som utställningen ”Original Bauhaus” på Berlinische Galerie får liv. Den stora handknutna mattan kom till 1927 i vävstuga på Bauhausskolan i Dessau, på beställning av en skeppsredare i Hamburg.

På utställningen i Berlin är skeppsredarmattan placerad bredvid förföriskt vackra små vävprover av bland annat studenten Grete Reichardt, Arndt själv och vävstugans chef Gunta Stölzl, skolans enda kvinnliga ”formmästare”. Anni Albers prover sticker ut med sin återhållsamhet i färg – det minimala uttrycket uppvisar dock en sofistikerad variation av till exempel matthet och glans, något som hon kom att utveckla till fulländning som konstnär.

Arndts matta är en av fjorton fallstudier som ”Original Bauhaus” kretsar kring. Bland de övriga finns ikoner som Marcel Breuers stålrörsfåtölj, Marianne Brandts geometriska tekanna och Oskar Schlemmers ”Triadisk balett”.

Andra fallstudier är mer överraskande, däribland rektorn Walter Gropius samling med 1.237 svartvita storbildsdior av arkitektur och design som han använde flitigt i föreläsningar och texter. Men också dadaistiska fotomontage och den legendariska förberedelsekursen, som alla studenter genomgick för att från grunden testa olika material och tekniker.

Gemensamt för dem alla är att de behandlar massproduktion, reproduktion och appropriering. Medan Breuers fåtölj fortfarande industritillverkas existerar Brandts tekanna endast i sju exemplar, tvärtemot konstnärens planer. Schlemmers humoristiska dans med geometriska kostymer har rekonstruerats många gånger, även i filmform.

När Berlinische Galerie drar sitt strå till Bauhausstacken detta jubileumsår blir det en krystad historia där frågan om original och kopia inte görs angelägen. Även om det alltid är roligt att stöta på gamla bekanta blir det stelt. Och mycket trångt – utställningsarkitekturen är klumpig, ironiskt med tanke på de många, ofta eleganta utställningar som skolan själv producerade.

Dessutom är tilläggen med samtidskonst tunna och tyskcentrerade. Bauhaus var en smältdegel med lärare och studenter från Europas olika hörn, och ett flertal från andra delar av världen. Det var ämnet för den fantastiska utställningen ”Bauhaus Imaginista”, som i våras visades i Berlin (och snart öppnar på Zentrum Paul Klee i Bern).

Här sattes det kosmopolitiska Bauhaus och dess internationella nätverk med ömsesidiga influenser i centrum, samtidigt som stark samtidskonst med olika härkomst svarade upp mot föregångarna – och blev meningsfull.

Snarare än en stil, eller ens en pedagogik, var Bauhaus en idé. I dag lever den vidare i framför allt de självorganiserade konstkurser som under det senaste decenniet uppstått i kölvattnet på dyra utbildningar, auktoritära samhällssystem, dysfunktionella akademier och en allmän byråkratisering som inte varit till gagn för Europas högre konstutbildningar. Jag tänker på Open School East i Margate, Home Workspace Program i Beirut och The School for Engaged Art, som det ryska konstnärskollektivet Chto Delat startat i S:t Petersburg. Det är där som fröna till framtidens Bauhaus gror.

