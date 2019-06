Konstrecension: Lättburet, lättskött och livsglatt mode med Katja of Sweden

Just nu: spara 50%

Konstrecension Katja of Sweden Kulturen i Lund. Visas till och med 23/2 2020.

Katja of Sweden, eller Katja Geiger som hon egentligen hette, hade en tydlig vision. Hon ville skapa enkla, bekväma plagg som var ”lätta att leva i”. Moderna kläder som passade ihop med nyskapande skandinavisk möbelformgivning.

I den färgsprakande utställningen på Kulturen i Lund är det framför allt fokus på Katjas sextiotal. Eran som hon själv har beskrivit som sin lyckligaste. Det var också då hon var som mest produktiv och med stor framgång skapade de lättburna, lättskötta plagg som gjorde succé både i Sverige och utomlands.

Innan Katja gick bort 2017 skänkte hon stora delar av sin kvarvarande produktion till Kulturen i Lund, en gåva som nu resulterat i en hyllningsutställning till Sveriges första modedesignstjärna med internationell lyskraft.

För mig som inte var med när det begav sig och hittills i mina studier av Katja of Sweden främst fått hålla till godo med svartvita bilder, är det delvis en ny sida av designern som lyfts fram.

Överraskande färgstarka, grafiskt stormönstrade plagg som hon skapade i samarbete med experimentella mönsterformgivare som Sven Fristedt, Carl Johan De Geer och Hans Krondahl. Ett imponerande koncentrat av den sprudlande färg- och mönsterglädje som karaktäriserar pop-erans livsglada optimism.

I maj 1962 prydde Katja of Swedens kreationer omslaget till Vanity Fair. Klänningens mönster är designat av Maija Isola för Marimekko. Foto: Viveca Ohlsson

Snitten på plaggen är tidstypiska med sextiotalets korta fodralklänningar och det tidiga sjuttiotalets maxiklänningar. De estetiska parallellerna är tydliga till andra europeiska nydanare i tiden, som Yves Saint Laurent i Paris och Mary Quant i London. Ingen av dem nämns dock i Katjas självbiografi från år 2000, som ligger till grund för berättelsen i utställningen. Förutom svensk allmoge och minnen av rejäla arbetarplagg från barndomen var det framför allt Amerika som inspirerade Katja.

Hon växte upp som Karin Hallberg i en kreativ bruksmiljö i Skåne och hade studerat på Konstfack innan hon sökte sig till nyöppnade modeskolan Beckmans i Stockholm 1940. Samtidigt arbetade hon som modetecknare, bland annat på Dagens Nyheter där hon förmedlade senaste nytt från haute couturen i Paris.

När Katja debuterade under namnet Katja of Sweden i New York 1949 var det med en kollektion inspirerad av hemlängtan och svensk folklore.

Men det var inte det elitistiska, handsydda Parismodet som intresserade henne. Hon hade i stället siktet inställt på det nya fabrikstillverkade designermodet som växte fram efter kriget. Ett tillgängligare och mer lättburet livsstilsmode som främst utvecklades i USA. Som elev på Parson’s School of Design i New York i slutet av fyrtiotalet fick hon tillfälle att studera modets nya uttryck på nära håll. Bland lärarna fanns modeskaparen Claire McCardell som blev en av Katjas stora förebilder. Hon var känd för sina enkla, minimalistiska plagg för den moderna kvinnan.

När Katja debuterade under namnet Katja of Sweden i New York 1949 var det med en kollektion inspirerad av hemlängtan och svensk folklore.

Ett par år senare flyttade hon hem till Sverige och etablerade sig och familjen i skånska Huaröd. I en av utställningens korta intervjufilmer med medarbetare från tiden beskriver Carl Johan De Geer Huaröd som ”ett industriellt minicentrum” som blev ett nav för Katjas produktion.

Det var här hon påbörjade sina långvariga samarbeten med ett par framsynta tillverkare som blev avgörande för hennes framgångar. Textilfabriken MMT (Malmö Mekaniska Tricotfabrik) och skotillverkaren Gyllene Gripen.

Tillsammans med MMT lanserade hon det banbrytande materialet 3T-jersey, som stod för tvätta-torka-ta på. Ett lättskött material för den nya tidens upptagna yrkeskvinnor. Skorna som hörde till var självklart bekvämt lågklackade för kvinnor på språng.

Katja Geiger, i mitten, med två modeller i allmogeinfluerad design vid en uppmärksammad lansering i Paris 1966. Foto: Björn Larsson Ask

Ett annat intressant nedslag i den lika informativa som visuellt explosiva utställningen handlar om en uppmärksammad visning i Paris, som Katja själv räknade som en av sina största framgångar.

Den svartvita journalfilmen från visningen på Maison de Suède 1966, med Katjas goda vän Ingrid Bergman i publiken, kommenteras av modereportern Ingrid Schrewelius. Hon berättar bland annat om plagg som inspirerats av svenska folkdräkter och om ”tjocka koltar med riktiga lappskor till”.

Vissa av plaggen finns med i montrarna och visar sig vara oväntat färgstarka. Katja besökte ofta och gärna Kulturen i Lund för att studera museets omfattande allmogesamlingar och i det välfyllda textilgalleriet runt hörnet om utställningen kan den som vill fördjupa sig i originalen.

Hennes högkvalitativa svensktillverkade kollektioner förblev en stor exportframgång fram till mitten av sjuttiotalet då det skar sig mellan Katja och MMT, och hon lämnade modet och Huaröd bakom sig för att i stället satsa på hemdesign i New York. Men det är en helt annan historia.

