”Where one is the other must be.” Den röda neonskylten hänger i konsthallens fönster med texten riktad ut mot gatan. Som en välkomnande lykta i Norrtäljes vintermörker talar den om gemenskap och försoning – några av de teman som utmärker Mats Hjelms konstnärskap. Finns där, till och med, inslag av en sorts frälsning?

Den sargade värld av ruiner och spillror ur det förgångna som videoinstallationen ”The other shore” gestaltar tycks i alla fall vara i behov av räddning. Hjelm skapar en tät visuell väv genom förvrängda färger från infraröd film och suggestiva interiörer från utblåsta betongskelett. Bilderna projiceras i ett jämnt flöde på båda sidor av en fritt stående vägg som placerats snett genom det nedsläckta utställningsrummet.

På ena sidan dominerar närbilder av tropiskt varma hav. Av oceanen som förenar och skiljer åt, som ger och tar liv. Vattenytorna byter av varandra, stillsamt vaggande, ständigt i rörelse. Som en drömd referenspunkt om en paradisisk strand?

På andra sidan panorerar kameran i långsamma åkningar över urbana landskap där människor lever sina liv – och jag låter bilderna skölja över mig. Vandrar mellan bildväggens olika sidor. Filmen tar mig från Venedig till Västafrika och över den väldiga oceanen till Brasilien och USA. Slavhandelns geografiska rutter och historiska konsekvenser ligger som ett dovt grundackord i filmen, men utan att ta över som ledmotiv. Hjelm lämnar över en öppen situation, för betraktaren att upptäcka och förhålla sig till.

En tidigare version av ”The other shore” har visats i Rio de Janeiros moderna konstmuseum och några sekvenser och rumspresentationen återkommer från andra filmverk av Hjelm, nyligen utställda på Cecilia Hillström Gallery och tidigare på Konstnärshuset.

Stillbild ur Mats Hjelms videoverk ”The Other Shore” på Norrtälje konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Hjelm har en sällsam förmåga att ladda sina motiv, hos honom framstår en roddbåt alltid som mer än bara en farkost. Men symbolerna tynger inte bildspråket, tvärtom gör de världen animerad. Hjelms mycket personligt tvinnade känslotrådar skyr inte heller det högtidliga, här med reciterad text och bitar ur en radiopjäs av Samuel Beckett.

En gammal man yrar om bortglömda minnen, en annan berättar rövarhistorier för de som vill lyssna, lik en medeltida narr iförd stora träglasögon formade som ett evighetstecken. En tredje ser med öppen blick rakt in i kameran och talar om sitt första möte med oceanen. Den var så stor att han inte kunde tro sina ögon. Havet fick bli en fotbollsplan. Historieberättandet utgör en betydelsefull del av Hjelms kollektiva sorgesång, ett traderande av erfarenhetsfragment. Jag lyssnar på rösterna och ser en karusell som snurrar och snurrar, en metafor för livets hjul.

Och så hör jag musiken. Den undersköna musiken som också är ett framträdande inslag i Hjelms filmer. Den sugande melankolin från det klingande stränginstrumentet kora berör mig starkt och lägger till ytterligare lager. Och när Becketts avgrundsvrål och de andra männens utläggningar om sakernas tillstånd har tystnat, avlöses de av sången från en flicka och hennes väninnor i kören. Deras hoppfulla stämmor sjunger, sjunger om förlösning.