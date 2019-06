Konstrecension: Performancestjärna med episk sprängkraft

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Konstrecension Tori Wrånes Göteborgs konstmuseum. Visas tom 25/8 Visa mer

Det pågår något i halvmörkret. Rehabilitering? Leriga, askgrå människovarelser cirkeltränar. Under tiden lyssnar de uppmärksamt till ett väsen i blonda rastaflätor: hon springer på ett löpband och sjunger ut i ett trösterikt mellanting av strupsång och inuitisk folksång.

Videoinstallationen ”Waiting for your next vacation” ingår i en separatutställning av den norska vokalisten och performancekonstnären Tori Wrånes i Stenasalen på Göteborgs konstmuseum.

Verket är baserat på ett uppförande på Lilith Performance Studio i Malmö 2014. Det visas på tre i tid och rum förskjutna videokanaler. Upplägget är typiskt för Wrånes: verken överskrider olika gränser till såväl innehåll som format. Hon bygger upp sina komplexa världar från grunden och låter så ett skeende mellan henne och en omgivning utspelas. Rösten och sången blir ett material för att uttrycka ordlösa, emotionella dimensioner.

Tori Wrånes, ”Mom, don’t you miss the real me” Foto: Hossein Sehatlou

Utställningens övriga objekt och skulpturer tar avstamp i den stora videoinstallationen. Skulpturen ”Mom, don't you miss the real me” från 2015 är en huvudlös, kluven kropp som tränger in genom konstmuseets vägg. Träningstemat och gränsöverskridandet hakas på med en skulptur på golvet där två jeansklädda underkroppar smält samman i en breakdansliknande pose. Och en färgfläckad saccosäck cirkulerar makligt en bit bort från taket.

Wrånes spännvidd är svindlande. Här finns ekon från såväl medeltida skulpturers hyperrealism som 1960- och 70-talets happenings med Joseph Beuys allkonstverk i spetsen.

Men mina tankar går också till 80-talets lekfulla musikvideor av Bonnie Tyler och Cindy Lauper: det görs saker och sjungs samtidigt, på ett liknande, utstuderat sätt i Wrånes verk. Hon utsätter sig också ofta för fysisk påfrestning när hon sjunger. Löpbandet ovan är ett exempel. Ett annat är den triumfartade performance hon gjorde i samband med att den första stenen till Oslos nya Nationalmuseum skulle läggas. Då lät hon sig lyftas av en kran högt upp i luften över byggarbetsplatsen, och höll sjungande i stenen.

På utställningen i Göteborg visas även nyproducerade, abstrakta målningar. Också de tycks ta spjärn i videoinstallationen: ytornas tjocka, stelnade silikonstrukturer är besläktade med scenografins väggar, kostymer och ansikten. Men färgerna kontrasterar ändå skarpt mot filmens dunkel: de är lysande och sällsamt levande. Ett skrämmande skönt och sensuellt måleri.

Tori Wrånes är en strålande performancestjärna på den internationella samtidskonstscenen och utställningen i Göteborg är en senkommen introduktion, en skärva i ett stort och vildsint konstnärskap. Jag hoppas att hon mycket snart får breda ut vingarna i ett invasivt och gärna platsspecifikt projekt. I sitt arbete gestaltar hon nämligen den mänskliga tillvarons hela spektrum med en episk sprängkraft.

Wrånes konstnärskap är ett enigmatiskt universum – omöjligt att värja sig mot.