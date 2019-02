Konstrecension ”Alle Rembrandt” Rijksmuseum, Amsterdam. Visas tom 10/6 Visa mer

Uppspärrade ögon, en basker nedtryckt över det ostyriga håret och munnen formad till ett ”ohhhh”. Rembrandts skojfriska självporträtt från 1630 sitter på åtskilliga reklampelare i Amsterdam och hans stirriga blick följer mig fram till Rijksmuseum. Där är ett annat etsat självporträtt, med ett mer forskande uttryck, längre hårsvall och större hatt, uppblåst på fasaden.

Och väl inne i museets jubileumsutställning ”Alla Rembrandt” så möter man konstnärens uppenbarelse i alla möjliga storlekar, poser, hattar, frisyrer och ansiktsuttryck – skeptisk, skrämd, snopen, stolt, stöddig, skrattande, sorgsen. En bad hair-day såg han uppenbarligen som ett strålande studietillfälle och fångade hårrufset i vilda tuschvirvlar, med potatisnäsan som en stadig centralpunkt.

Självporträtt med rufsigt hår, ca 1628-29. Foto: Rijksmuseum

Rembrandt hade världsrekord i självporträtt en bra bit in på 1800-talet och första salens kavalkad sätter tonen. Här möter vi en spirituell konstnär med starkt självförtroende, men som också prövades hårt av livet. Utställningstiteln syftar på att vi får möta museets samtliga verk av mästaren, världens största Rembrandtsamling; 22 målningar, 60 teckningar och över 300 av hans finaste grafiska blad. Men vi får också se den holländske guldåldersmålarens ”alla” ansikten.

Jag fastnar framför det tidiga självporträttet i olja från 1628. Här är Rembrandt högst 22 år, men experimenterade redan djärvt med ljus- och skuggeffekter. Ansiktet i halvprofil är dolt i dunkel, man bara anar pepparkornen till ögon. Ljuset bakifrån landar på den ena, rosiga kinden och örsnibben är accentuerad med en rosaröd klutt. Och för att framhäva subtila skiftningar i det krusiga håret så har han rispat lockformer i den fint penslade färgen, så att ljusare underlager lyser igenom.

Rembrandt van Rijn, självporträtt ca 1628. Foto: Rijksmuseum

Mittemot hänger den gamle mästarens självporträtt med guldglänsande turban, melankolisk blick och fårad panna, i rollen som aposteln Paulus – möjligen för att framhäva ett släktskap med martyren. Detta storartade verk från 1661 är målat med tjockt pålagd färg i längre, svepande penseldrag och var ett av huvudnumren i utställningen ”Late Rembrandt” 2014-15.

Läs mer: Mästarmöte med sällsam kraft och känsla

Jag såg den i National gallerys mörka, underjordiska salar i London och drabbades av den makalösa kraften och känslan i Rembrandts sena verk, förstärkt av en dramatisk punktbelysning.

Rijksmuseum utställning rör mig inte lika djupt och här är oljemålningarna något färre, men i gengäld får man se långt fler verk och från hela hans karriär. Äldre konst på papper är extremt skör och ljuskänslig, så detta är ett extraordinärt tillfälle att få uppleva mästarens motiviska och tekniska bredd.

I nio salar kommer man nära Rembrandt som människa såväl som konstnär, och kan följa hur hans unika talang, teknik och skarpa observationsförmåga utvecklas. Rijksmuseum har också ett trumfkort i världsberömda ”Nattvakten”, med en fast placering i museets pampiga ”hedershall”. Här är mästaren för tillfället flankerad av två framgångsrika elever; Govert Flinck och Ferdinand Bol.

Rembrandt van Rijn, ”Nattvakten” 1642, något beskuren. Foto: Frans Pegt

Senare under jubileumsåret väntar en restaurering av denna monumentalmålning – inför publik, i en glasbox på plats och direktsänt online. Rijksmuseum har dessutom satsat på en bok där samlingens verk skrivs in i ett historiskt sammanhang: ”Rembrandt. En rebells biografi”. Just hans ställning som den ”förste konstkättaren”, som bröt mot allehanda konventioner, är precis vad dagens publik säger sig beundra mest.

På 200 sidor får man en god sammanfattning av konstnärens innovativa och provokativa sidor, samtidigt som författaren Jonathan Bikker understryker hur mycket som under- eller överdrivits, och fastslagits på lösan grund.

Jo visst var Rembrandt van Rijn son till en mjölnare i Leiden men hemmet var långt ifrån fattigt. Familjen tillhörde den reformerta kyrkan och en välmående medelklass, där föräldrarna var frisinnade nog att låta sitt mest begåvade barn hoppa av en akademisk karriär för att som 15-åring gå i lära hos en lokalt framgångsrik konstnär.

Ett rum på utställningen diskuterar användningen av familjemedlemmar som modeller för diverse rollfigurer, vilket i flera fall avskrivs. Exempelvis kan man lätt se att den förmodade fadern sannolikt är tre olika män, medan en kraftig kvinna med rak näsa något säkrare är modern. På henne övade han sig i att minutiöst återge rynkor och iscensätta nya moment i traditionella religiösa scener. Den stirriga blicken fick han förövrigt användning för i en scen från 1626, där en Rembrandtlik man storögt bevittnar hur den sovande Simson får håret kapat av Delila.

Rembrandt van Rijn, ung kvinnan vid fönster, möjligen Saskia, 1638. Foto: Rijksmuseum

1632 flyttade den lovande unge konstnären Rembrandt van Rijn för gott till Amsterdam och förlovade sig året därpå med Saskia Uylenburgh, kusin till en affärspartner. Den blivande hustruns drag går igen i utställningens finstämda målning ”Ung kvinna i fantasikostym”. Och med giftermålet fick Rembrandt på köpet en färgstark släkt med högutbildade akademiker och handelsmän. Vid denna tid växte Amsterdam explosionsartat och blev under 1600-talet Europas rikaste stad, där handel- och sjöfart skapade enorma förmögenheter och en blomstrande konstmarknad.

Rembrandt reste aldrig utanför Holland men tog långa promenader i Amsterdam och dess omnejd. Här finns pricksäkra teckningar från både det stökiga gatulivet och den rofyllda landsbygden. Han observerade en sugga lika gärna som ett exotiskt lejon och runt en pannkaksförsäljerska svärmar sugna spekulanter, inklusive barn och hundar. I stadens vimmel syns också tiggare, luffare, kvacksalvare, gatumusikanter och en kulmagad gubbe, som struttar runt med händerna knäppta bakom ryggen.

Rembrandt van Rijn ”De tre träden”, etsning med torrnål 1643. Foto: Staeske Rebers

Och jag tror knappt mina ögon vid upptäckten av en påstruken karl som kastar vatten, i en kraftfull stråle. Den hukande kvinnan intill lättar också på trycket, från båda hållen dessutom... I samma sal hänger även en frejdig sängkammarscen – en häpnadsväckande explicit samlagsskildring i ett djupt religiöst samhälle.

Rembrandt intresserade sig för det verkliga livet som knappast någon tidigare. Ett heroiserande historiemåleri och en idealiserande porträttkonst låg inte för honom. I en liten sal finns intima studier av kvinnliga nakenmodeller med valkar, hängbröst och celluliter. Han skildrade till och med hustrun Saskia i sängen, sjuk eller möjligen på väg att föda.

Men det var samhällets övre skikt som försörjde honom. Rembrandt blev en tid porträttmålaren på modet och utställningen innehåller en rad lysande exempel. I en närmast fotografisk etsning återger Rembrandt sin vän Jan Six, läsande i ljuset från ett fönster.

En fondvägg upptas av det praktfulla dubbelporträttet av Marten Soolmans och hans höggravida hustru Oopjen Coppit, målat 1634, ett år efter bröllopet. Här manifesteras en allians mellan nya och gamla pengar, i helfigur dessutom, vilket då var brukligt enbart för kungar och adel. Dessa målningar väckte sensation för några år sedan när Rijksmuseum gick ihop med Louvren för att mäkta med köpesumman på 160 miljoner euro.

Dubbelporträttet av Marten Soolmans och Oopjen Coppit, 1634. Foto: Rijksmuseum

Och nog är det ett spektakulärt förvärv. Jag har svårt att slita blicken från Rembrandts utsökta stoffmåleri i parets matchande kläder – det diskret mönstrade, blanksvarta sidentyget, de mjölkvita spetsarna och enorma skorosetterna, där Soolmans tar priset. Vilken sprätt! Ett levande porträtt av en stilig, självmedveten man, medan hon knappast kan kallas vacker men har en magnifik framtoning i sin långt framskridna graviditet.

Utställningens avslutande rum lyfter Rembrandt som en sällsynt ”begåvad storyteller”, med vår tids lingo. Här ges åtskilliga exempel på hur han i sökandet efter en emotionell kärna omskapade kända bibliska motiv, så att själsliga kval, rädslor och passioner framträder tydligare.

Rembrandt van Rijn ”De tre korsen”, 1653. Foto: Rijksmuseum

Vackrast är Rembrandts ömsinta kärleksskildring ”Den judiska bruden”, en oöverträffad visualisering av Gamla testamentets berättelse om Isak och Rebecka. Denna målning är daterad cirka 1665-69, mästarens sista år i livet. Det är då han närmast skulpterar i färg och briljerar än mer med glänsande effekter i tyger och accessoarer.

Läs mer: Rembrandt lyckades alltid experimentera

Rembrandt var först med att använda palettkniven som målarredskap och nyligen upptäckte forskarna en tidigare okänd ingrediens i hans måleri, ”plumbonakrit”, som kan ha bidragit till att hålla den tjockt applicerade färgen på plats. Än i dag är hans hantverksskicklighet beundransvärd – men rebellen Rembrandt drabbades av det ena slaget efter det andra, som påverkades hans långa karriär.

Tre av fyra barn med Saskia avled redan i späd ålder, hustrun dog 1642, han stämdes för brutet äktenskapslöfte av en hushållerska och skandalen blev knappast mindre när hans nya, yngre hushållerska Hendrickje Stoffels födde deras dotter. Ändå levde Rembrandt på stor fot, köpte ett dyrt hus och jagades av lånehajar, samtidigt som hans stil blev omodern och ”Batavernas trohetsed” refuserades (för att efter en auktion hamna i Sverige).

Rembrandt van Rijn ”Naken kvinna vilar mot en kudde”, c 1658. Foto: Rijksmuseum

Jag promenerar till Rembrandthuset, där han bodde under två decennier. Det är påtagligt stort och flott, med en inredning som återskapats efter en inventarielista från tiden. Rembrandt var en storsamlare av konst och naturalia, och här ser jag just den märkliga snäcka som är avtecknad i Rijksmuseums samling.

Efter en personlig konkurs tvingades han att flytta från sitt fina hus till enklare kvarter, där även sonen Titus och hans trofasta sambo dog.

Men kanske är det just livets hårda skola som gjorde Rembrandt så insiktsfull och mänsklig. Som får konsten att beröra en världspublik 350 år efter hans död.