Hyllning av kvinnliga modeskapare ”Femmes Fatales – Strong Women in Fashion” visas på Gemeentemuseum i Haag t o m 24/3 och fortsätter till Modemuseum Hasselt i Belgien, 13/4-15/9. Boken med samma titel breddar och fördjupar diskussionen i intervjuer med ett femtontal av modeskaparna som figurerar i utställningen. Gemeentemuseum i Haag är ett av Hollands tre främsta moderna konstmuseer, jämte Stedelijk i Amsterdam och Boymans Van Beuningen i Rotterdam. Här finns bland annat världens största samling av Piet Mondrian, och gruppen som förknippas med De Stijl. Samt landets största modesamling. Arkitekten H.P Berlage har ritat den imponerande art deco-byggnaden som huserar museet sedan 1935. Visa mer

Frihet, jämlikhet och systerskap. Modeutställningen ”Femmes Fatales – Strong Women in Fashion” på Gemeentemuseum i Haag hyllar kvinnokraft och sätter fokus på kvinnorna som formger våra garderober. Från franska revolutionens upproriska sömmerskor och 1900-talets banbrytare Coco Chanel, till dagens storheter som Miuccia Prada och Rei Kawakubo. Samt en ny generation kvinnor som sakta men säkert flyttar fram positionerna i den mansdominerade lyxmodetoppen, som Maria Grazia Chiuri på Dior, Clare Waight Keller på Givenchy och Sarah Burton på Alexander McQueen.

Kvinnor som designar för kvinnor – skiljer sig deras blick från männens? Den här fylliga, samtidspulserande utställningen driver tesen att kvinnliga modeskapare genom historien tenderat att designa mer kroppsbejakande, bekvämt och vardagsfunktionellt än sina manliga kolleger. Men också i större utsträckning engagerat sig i angelägna hjärtefrågor och använt sin position på modescenen för att göra sina åsikter hörda.

Den omfattande exposén vindlar sig genom rum efter rum och bjuder på den ena överraskningen efter den andra. Avdelningen om modets aktivister är visuellt mest slående. På ena sidan exponeras plagg av Maria Grazia Chiuri; modehuset Diors nuvarande kreativa chef och den första kvinnan på posten. Som övertygad feminist har hon tagit på sig inte bara att designa ett mode som tilltalar dagens kvinnor, utan också att agera folkbildare. Den enkla, vita t-shirten från debutkollektion 2016 med citatet ”We should all be feminists” (från aktivisten Chimamanda Ngozi Adichies uppmärksammade Ted-talk) har redan gått till modehistorien.

På motsatt sida av rummet finns en installation med karaktäristiskt excentriska kreationer av Vivienne Westwood. Punkdesignern, som numera hellre kallar sig aktivist än modeskapare, arbetar oförtrutet för att uppmärksamma hållbarhetsfrågor och att motverka klimatkrisen med ett mode som förändrar världen, bokstavligen.

Vivienne Westwoods sektion på utställningen. Foto: Alice de Groot Gemeentemuseum Den Haag

Mitt emellan dessa två giganter formar sig ett brokigt demonstrationståg med slagkraftiga plakat och t-shirts som lyfter frågor som engagerat modets kvinnor genom åren. Här finns referenser till suffragetternas symboliska färger, miljökämparnas slagord, den svartklädda metoo-manifestationen på senaste Golden Globe-galan och rosa pussyhats från de senaste årens kvinnomarscher runt om i världen.

En enkel, beige tunika håller upp ett plakat med texten ”Bring Back Philo”. En kommentar till den högljudda besvikelse som utbröt när Parismodehuset Celine valde att ersätta den uppskattade designern Phoebe Philo med den manliga megastjärnan Hedi Slimane.

Phoebe Philo har hyllats just som en kvinna som designar det kvinnor vill bära – bekvämt, funktionellt och samtidsrelevant. Medan Slimane är mer känd för sina minikorta fodral och sexiga attityd. Modevärlden delades i två läger; Philophiles versus Slimaniacs. Hedi Slimane har uppfattat kritiken mot debutkollektionen som homofobisk, och hävdat att den är en tröttsam upprepning av påståendet om att homosexuella män inte förstår kvinnokroppen. Fast det är en helt annan diskussion, som med all säkerhet kommer att rasa vidare, men inte ryms inom kontexten för systerskapet på Gemeentemuseum.

Utställningsvy med kampanjen för Phoebe Philo. Foto: Alice de Groot Gemeentemuseum Den Haag

Här finns däremot utrymme för en utmärkt historisk tillbakablick som kastar oss trehundra år tillbaka i tiden, till vackert broderade styvkjolar och stela korsetter.

En huvudlös mansdräkt, som har placerats under franska revolutionens giljotin, symboliserar slutet på skråväsendet och en maktstruktur som gynnade skräddarna (männen). Sömmerskorna (kvinnorna) i Paris hade dock redan på 1600-talet lyckats organisera ett eget skrå och till sist, mot alla odds drivit igenom ensamrätt att skapa kläder för kvinnor. Inklusive de lyxigaste och mest inkomstbringande kreationerna, som tidigare endast skräddarna hade fått befatta sig med. Hierarkin mellan de två hantverken, med högre status för skrädderi, cementerades dock och lever till viss del kvar än i våra dagar.

Inte undra på att Coco Chanel blev rasande när konkurrenten Paul Poiret avfärdade henne som ”den där sömmerskan”. Dock sopade Chanel snart banan med sin belackare. Tjugotalets kvinnor föredrog hennes funktionella modernism framför hans teatrala orientalism. Och faktum är att just mellankrigsåren, när kvinnan började ta plats i yrkeslivet, blev den gyllene epoken för kvinnliga modekreatörer.

Här gör utställningen ytterligare ett nedslag med tidstypiska kreationer; tjugotalets sportinfluerade fritidsmode och trettiotalets slanka satängfodral av Jeanne Lanvin, Coco Chanel, Madeleine Vionnet och Elsa Schiaparelli. Pionjärerna som utvecklade den moderna garderoben med plagg som gav kvinnan rörelsefrihet, fysiskt så väl som intellektuellt.

Få av dessa legendariska nydanare mäktade dock med att komma igen efter andra världskriget. Den nya, konservativa tidsandan, som förespråkade att kvinnan återigen skulle stanna hemma och bli försörjd, banade istället väg för en ny generation, manliga designer. Modeskapare som Christian Dior, Cristóbal Balenciaga och Hubert de Givenchy tog över kommandot.

Sedan dess har lyxmodescenen, med få undantag, dominerats av män. Men nu tar kvinnorna revansch! Förutom redan nämnda tongivande kvinnor lyfter utställningen bland annat fram den holländska världsstjärnan Iris van Herpen. En experimentell hantverkskreatör som bryter ny mark med innovativ, 3d-printad design. Här finns självklart även globala trendsättare som Stella McCartney och tidigare epokers nydanare som Mary Quant, Diane von Fürstenberg och Ann Demeulemeester.

Innovativ design av Iris van Herpen. Foto: Alice de Groot Gemeentemuseum Den Haag

Går det då att avläsa en specifik kvinnlig blick i deras design? Svårt att säga, men det är en intressant tanke. Fast för mig är den stora behållning av den här myllrande, passionsdrivna utställningen snarare kraften i den gemensamma kampen för en bättre värld, som utmärker kvinnornas efterlängtade comeback på lyxmodescenen.