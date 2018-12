Konstrecension Utställningen ”Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color” visas tom 5/1 på Museum at the Fashion Institute of Technology (FIT) i New York. Visa mer

”Varför kan vi inte välja vår egen färg?” frågar Mister Pink i Quentin Tarantinos film ”Reservoir Dogs” (1992). Joe svarar: ”Aldrig. Jag provade en gång, det fungerade inte. Du får fyra killar som slåss om vem som ska vara Mister Black.”

Rosa uppfattas ofta som fragil och ofarlig, sockersöt och larvig men kulören signalerar även uppkäftighet och kraft. Precis som andra färger saknas en inneboende betydelse. Färger existerar förstås rent tekniskt men är egentligen sociala och kulturella konstruktioner. Innebörden skapas utanför färgen, det vill säga i ett samhälleligt sammanhang där den definieras och får mening. En och samma färg kan alltså stå för olika saker. Det anses fint att vara ”blåblodig” medan ”blåögd” uppfattas som ett handikapp.

Att betydelsen skiftar beroende på tid och sammanhang är också utgångspunkten i ”Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color” på Museum at the Fashion Institute of Technology (FIT) i New York. Utställningen poängterar att färgen dessutom är politiskt högaktuell. Förra året demonstrerade exempelvis tusentals kvinnor i protest mot Donald Trump, iförda stickade skära mössor med små öron.

Det första museibesökaren möter är emellertid en ljusrosa krinolinklänning, jämte en svart herrkostym från mitten av 1800-talet. Kontrasten mellan plaggen stakar ut färdriktningen i utställningens kronologiska del ”Pretty in Pink”. I mitten av 1700-talet är blekrosa toner fashionabla inom den europeiska aristokratin och bärs av såväl kvinnor som män och används flitigt i måleri och inredningar. Feminiseringen av färgen inleds först nästa sekel och samtidigt får svart manliga förtecken.

Med industrialisering och masstillverkning blir rosa dessutom billigare och enklare att producera, och därmed sjunker statusen. Mot slutet av seklet utvecklas även dikotomin mellan rosa och blått i marknadsföringen av barnkläder. Konsensus saknas emellertid om könens färger. En del varuhus lanserar blått för flickor och rosa för pojkar, andra tvärtom.

På 1950-talet feminiseras rosa på allvar. Könsskillnaderna får skarpa konturer och flickor förväntas ha en ”feminin” look. Masskonsumtionen följer efter och till och med dammsugare, radioapparater och telefoner tillverkas i rosa för kvinnliga konsumenter. I filmmusikalen ”Funny Face” (1957) uppmanar chefredaktören på en flärdfull modetidning läsarna att ”strunta i svart, bränna blått och begrava beige” för att i stället satsa på rosa: ”Think pink!”

Den tydliga genuskodningen illustreras även i ett skyltfönster överbelamrat med allehanda rosa leksaker, prinsessklänningar och barnkläder. Att feminiseringen av färgen huvudsakligen är västerländsk framgår i utställningens andra och tematiska del. I Indien uppfattas rosa som en könsneutral färg och i Mexiko finns kopplingar till landets nationella identitet.

Ett annat tema är färgens erotiska undertoner. Blekrosa påminner om ljusa hudtoner och leder tankarna till nakenhet medan mörkare nyanser associerar till läppar, tungor, bröstvårtor och könsorgan, så kallade ”pink parts”. Likaledes används rosa i stigmatiserande syfte. Fängelser i Arizona tvingar manliga interner att ha skära kalsonger och i nazisternas koncentrationsläger måste homosexuella män bära rosa trianglar.

På 1970-talet ”återerövras” färgen och triangeln av gayrörelsen, men visas nu med spetsen uppåt för att markera aktiv kamp Och i striden mot bröstcancer används rosa band. Aktivisterna myntar även termen ”pinkwashing” för att beskriva aktörer som utger sig för att vara feministiska eller hbtq-vänliga men döljer en annan agenda.

I regel består modeutställningar av pärlband med påklädda provdockor och tenderar att bli rätt platta eller ointressanta förutom för de närmast sörjande. Även ”Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color” domineras av långa rader med modelldockor. Anslaget är dock bredare än vanligt med hänvisningar till musik, subkulturer, film och litteratur och blottlägger därmed kulörens komplexitet. Ibland är rosa banal, ibland våldsam eller som Paul Simonen, basist i The Clash, formulerar det: ”Rosa är den enda sanna rock’n roll-färgen”.