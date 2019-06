Konstrecension: Svenskt modefoto i utställning som ger mersmak

Just nu: spara 50%

Konstrecension ”Fashion Exposed – 100 år av svenskt modefotografi” Landskrona museum. Visas t o m 13/10 Visa mer

Det hör inte till vanligheten att modefoto lyfts fram på museer. Än mer sällsynta är utställningar om svenskt modefoto. Landskrona museums ”Fashion Exposed – 100 år av svenskt modefotografi” går mot trenden med en kortfattad men intressant överblick över hur modet har gestaltats på bild från 1920-talet till i dag.

En hastig överflygning med stora luckor, men som definitivt ger mersmak!

Det äldsta fotografiet är en vackert ljussatt svartvit modebild av NK:s produktiva husfotograf Erik Holmén. De färskaste är en serie okonventionella Balenciagatolkningar av Sandra Freij.

Bland våra nutida fotografer märks även internationella storheter som Carl Bengtsson, Mattias Edwall och Julia Hetta. Men tyngdpunkten i utställningen ligger på 1900-talets mitt med en handfull namnkunniga fotografer som ägnade sig åt modefoto, däribland Sten Didrik Bellander, Georg Oddner och Ralf Turander som alla i början av karriären assisterade Richard Avedon.

Här märks även porträttmästaren Hans Hammarskiöld, stillebenexperten Kerstin Bernhard och en ung Rune Hassner, som drog med sig sina modeller ut på gatorna i Paris under haute couturens glansdagar, när Christian Diors New Look var senaste nytt.

I katalogen fördjupar sig konst- och dräkthistorikern Tonie Lewenhaupt (en av utställningens tre kuratorer) i modebildens betydelse, modefotografens villkor och modellens roll genom tiderna. Att modefoto inte lyfts fram på museer i större utsträckning menar hon beror på att uppdragsfotografier generellt avfärdats som mindre självständiga och därmed mindre intressanta. En förlegad uppfattning som i dag motbevisas av att eftertraktade modebilder betingar skyhöga priser på auktioner och gallerier.

Från mitten av 1900-talet finns dock väldigt få svenska modefotografier kvar, de ansågs vara färskvara och en publicerad bild slängdes oftare än inte. I ”Fashion Exposed” har ett antal av dem grävts fram ur bortglömda arkiv för att skrivas in i den svenska modefotohistorien.