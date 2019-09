Konstrecension: Värdefull presentation av Atsuko Tanaka

Intresset för performance har ökat markant de senaste årtiondena. Från att ha varit något som utspelade sig på undanskymda scener är det numera en självklar form inom hela konstfältet, där varje museum och offentlig konstinstitution med självaktning arbetar med händelse- och processbaserad konst.

Med det ökar intresset även för happening- och performancekonstens tidiga historia. En av de ikoniska bilder som cirkulerar i olika översiktsverk är Atsuko Tanakas ”Electric dress” från 1956, där man ser konstnären iklädd en klänning gjord av hundratals glödlampor, sammankopplade genom ett pulserande nätverk av kablar. Som en hybrid mellan människa och teknologi, med elektriska nervbanor längs kroppen.

Moderna museet visar nu en liten men tät utställning med Atsuko Tanakas verk. Det är välkommet. Tanaka var en av medlemmarna i japanska Gutaigruppen, och urvalet belyser viktiga aspekter av både Tanakas och gruppens arbeten under 1950- och 60-talen.

Gutai ses i dag som banbrytande i en tid då konsten började anta en rad nya former, i Japan och internationellt. Flera av medlemmarna arbetade med ”live art” (termen ”performance” används först senare) som ett sätt att bryta upp stelnade konstdogmer. Exempelvis Saburo Murakami, som i ”Breaking through many screens of paper” slängde sig igenom uppspända pappersdukar, grunden för traditionellt japanskt måleri. Eller Kazuo Shiraga, som i ”Challenging mud” utförde en våldsam akt där den nakna kroppen gjorde avtryck i en hög med lera – även tolkat som en bearbetning av andra världskrigets trauman.

Det värdefulla med Moderna museets presentation av Atsuko Tanaka är också hur den lyfter fram kopplingen mellan de tidiga performanceakterna och måleriet. ”Electric dress” är viktig inte bara för hur den utvidgar konstens ramar. Den explosion av färger och rörelse som skapades i verket återkommer sedan i konstnärens måleriska undersökningar under decennier, där cirklar och linjer repeteras i egensinniga kopplingsscheman.

Samma dubbla rörelse mellan måleri/skulptur och tidsbaserade verk återfinns hos många konstnärer vid samma tid, från Jackson Pollock, Yves Klein och Lucio Fontana till Carolee Schneemann, Wieneraktionisterna eller Lygia Clark. Eller tänk mytomspunna utställningar som ”Rörelse i konsten” eller ”5 New York-kvällar” här på hemmaplan.

Ofta är det konstnären som agerar, men allt eftersom kommer betraktaren att inkluderas som aktiv deltagare i verken. Den delen av Gutaigruppen lyfts också fram på Moderna, med filmdokument från deras experimentella utställningar arrangerade i parker och andra publika platser, som försök att luckra upp gränsen mellan konst och vardag.

Det är lätt att se dubbelheten i ”Electric dress”: både en tilltro till och en kritik av tidens utveckling; människans bräcklighet och ett teknologiskt fyrverkeri i samma rörelse. Wow-känslan i utställningen är att se den känslighet med vilken dessa aspekter förs vidare i Tanakas måleri. Intrikata kopplingar mellan former som samtidigt är konkreta och förbryllande täta.