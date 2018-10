Konstrecesion: Uppvisning av en mytologiserad måne

Katie Patersons självspelande flygel står i entrén och skapar stämning med Beethovens ”Månskenssonat”, som ett kitschigt utställningspreludium. Billigt, tänker jag förstås. Det tar en stund innan jag hör hur trevande det låter, och får förklaringen: Paterson har skickat sonaten som morsekod tur och retur till månytan och i processen har en del signaler gått förlorade i kratrar och skrovligheter. Effekten är både rörande och lite kuslig, som om där satt ett spökbarn och övade.

Patersons på en gång enkla och avancerade verk fångar på ett suveränt vis dynamiken i den här utställningen. Mystik och materialism, visionär fantasi och spjutspets­teknik förenas i en kalejdoskopisk, tvärdisciplinär bildbetraktelse över fem hundra års västerländska föreställningar om vår närmaste och genom tiderna mest mytologiserade himlakropp.

Resultatet är överväldigande, en nästan överrik utställning där klenoderna radas upp som i en skattkammare – från Galileo Galileis handskrivna originalmanuskript med akvarellteckningarna från de första månobservationerna till astronautrekvisita och äkta månstenar. Eller från Caspar David Friedrich till Laurie Anderson, för att ta det konstnärliga spåret.

”Månen” är kort sagt ännu en uppvisning i vad som brukar vara Louisianas bästa gren – en kulturhistorisk utställningsessä i flera lager, där konsten blir den lins som både myt och vetenskap betraktas genom.

Genren har sina risker; liksom ”Arktis” för några år sedan har även ”Månen” en benägenhet att så att säga fascineras av sig själv, av sina svindlande perspektiv och sina självlysande artefakter. Mångfalden av intryck blir en belastning, estetiken reser sig som en vägg framför de intellektuella resonemangen och får själva utställningsidén att verka spretig och otydlig.

Stillbild ur Fritz Langs ”Frau im Mond”, 1929Foto: Horst von Harbou / Deutsche Kinemathek Foto: Horst von Harbou / Deutsche Kinemathek

Men det där är något man får svälja, tror jag. Den generösa mångfalden är väl värd förvirringen, och på sitt sätt vittnar det ju om en tilltro till publiken att utställningen lämnar tolkningarna öppna. Föreningen av konstnärligt, antropologiskt och vetenskapligt material är gjord med största omsorg och leder subtilt, rent av försåtligt betraktaren längs en tankelinje som börjar i renässansens yrvakna astronomi och romantikens melankoliska stämningar – för att sluta mollstämt i civilisationskritik och kosmiska djuptidsperspektiv. Lite oväntat kanske, men mycket följdriktigt.

Under vägen är det omöjligt att inte fängslas och förundras: av den celesta ikonografin i renässansens stjärnkartor, och av skärpan i de senaste satellitbilderna, där månlandarnas hjulspår fortfarande går att urskilja. Av de prilliga fantasierna hos den brittiske astronomen John Herschel, som på 1830-talet lyckades få den amerikanska tidningspubliken att tro på sina ”upptäckter” av liv på månen, med fladdermusmänniskor och enhörningar. Eller av världens första science fiction-film, Georges Méliès berömda ”Resan till månen”, här i en sockersjukt handkolorerad version.

Utställningens illusionistiska höjdpunkt är Laurie Andersons och Hsin-Chien Huangs vr-installation, där jag i femton tyngdlösa minuter svävar över månens berg och kratrar, ut till kanten där den svartgnistrande rymden öppnar sin avgrund. Av den vr-konst jag sett är detta bland det mest genomarbetade, en sinnesutvidgande hallucination som tvingar fram de ­existentiella frågorna om männi­skan i universum.

För det är förstås där det slutar, när vi väl fått vårt lystmäte av bländverk och i utställningens sista sal står framför Hiroshi Sugimotos desillusionerade nattfotografier av tomma havsvidder med lodrät horisont. Vad har vi människor i rymden att göra?

Strax intill finns ännu en av utställningens reliker, en dammig handske som ska ha burits av Gene Cernan under den sista månfärden 1972. Vitrintexten citerar Cernans salvelsefulla avskedsord till mån­ytan – något om fred och respekt – men utelämnar tyvärr det som kom sedan, och som alltså lär vara människans hittills sista ord på ­månen: ”Okey Jack, let’s get this motherfucker out of here.”