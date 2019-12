Kristna symboler i en stilmixer på Borås museer

Utställningar i Borås Bruno Ehrs: ”On Demand” Abecita konstmuseum, Borås. Visas t o m 19/1 ”Somewhere in Between” Borås konstmuseum. Visas t o m 12/1 Gianni Versace Textilmuseet, Borås. Visas t o m 12/4 Visa mer

Oliviero Toscani, klädföretaget Benettons provokative kampanjmakare, brukade säga att det som en gång var kyrkans roll i konsten numera övertagits av reklamen. Storföretagen som vår tids mecenater alltså, annonstavlorna som våra altarskåp. Och reklambyråerna som nutidens Rafael eller Leonardo: de förstår det bara inte själva.

En som nog ändå har förstått är fotografen Bruno Ehrs, vars digra produktion av reklam- och reportagebilder nu för första gången visas i en samlad utställning på Abecita konstmuseum i Borås. Ehrs har i alla år, vid sidan av sitt originella konstfotografi, utfört en rad kommersiella uppdrag – alla präglade av samma svala, monumentala estetik, vare sig det rört sig om svenska banker eller franska juvelerare, porträtt för kungahuset eller reportage för något resemagasin.

Det skulpturala uttrycket ger en grundstämning åt bilderna, och Ehrs har här monterat dem i grupper om två eller tre på samma kartong. Ofta med drastiskt resultat – som när den fetischistiska detaljbilden av en kvinnlig uniform kombineras med en flådd och blodig fårskalle. Eller gåtfullt surrealistiskt, som när två kostymklädda figurers handslag i ett vulkaniskt månlandskap flankeras av en bromsskiva och en gapande skyltdocka.

Triptyk av Bruno Ehrs Foto: Bruno Ehrs

Men lika ofta faller greppet platt. Delvis har det med infattningen att göra: referensen till de kyrkliga altartavlornas diptyker och triptyker är både uppenbar och uttalad, och det är åtminstone för mig svårt att se vad Ehrs anser sig vinna med den. Historisk resonans, visst – men i vilket syfte? För att berätta vad?

Den kristna, eller närmare bestämt katolska konsttraditionen är trots allt mer än en formell verktygslåda. Den är ett system av metaforer för den kyrkliga dogmatiken – diptyken för transsubstantiationen, triptyken för treenigheten och så vidare.

Kanske behöver man ha sina rötter i den världsbilden för att ledigt kunna leka med den. Som modeskaparen Gianni Versace: uppvuxen i det ärkekatolska Syditalien, och i hela sin gärning inbegripen i en konstnärlig fribrottning med det kyrkliga regelverket.

I den retrospektiv som nu visas på Textilmuseet framträder Versace som den kättare han var. Redan från början snodde han katolicismens symboler och körde dem i en stilmixer. Element ur allt från den romerska antiken till popkonstnärer som Warhol och Jim Dine, men också gayklubbvärldens s/m-estetik, formade en originell, eklektisk liturgi ur modevisningens kommersiella ceremoniel.

I Borås dras det religiösa temat hela vägen med en pampig, klassicistisk tempelbyggnad, rest i utställningens centrum och invändigt klätt med ett urval av Versaces alla scarfar. Med sina myllrande barocka mönster för de tankarna till katedralernas fönstermosaiker.

Om det religiösa språket numera övertagits av reklam och design betyder det förstås inte att det har försvunnit ur samtidskonsten. Bara att det söker andra sammanhang och tar sig nya innebörder. Ett humoristiskt exempel är Loulou Cherinets film ”Touchstone” på Borås konstmuseum, som till alldagliga gatubilder från Stockholm och Addis Abeba berättar ett politiskt skämt från Etiopien. Här har myndigheterna lyckats skapa dödsrikets överlägset mest populära helvete – eftersom ingenting fungerar.

Filmen ingår i ”Somewhere in Between”, en oväntat fängslande utställning på det rätt slitna temat migration och identitet. Dess styrka ligger i ett antal pregnanta videoverk, främst bland dem Taus Makhachevas ”Tightrope” – en sensation på förra Venedigbiennalen med sina hisnande bilder där en lindansare flyttar en hel konstsamling mellan två bergstoppar i ryska Dagestan.

Ytterst sevärd är också Søren Linds och Larissa Sansours arkeologiska science fiction-fantasi ”In the Future They Ate From the Finest Porcelain” (nyligen visad på Bonniers konsthall).

I videoverket begravs keramik med palestinska kaffiyamönster för att förändra framtidens historieskrivning – en kommentar förstås till hur arkeologin blivit ett redskap i den religiösa fördrivningspolitiken. Och hur historien, om vi nu inbillat oss annat, nästan alltid skrivits för att stärka oss i tron på det förnuftiga i världens ordning.