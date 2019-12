Sofia Hulténs skulpturer sätter verkligheten i gungning

Utställning ”Undead, undead” Sofia Hultén Galerie Nordenhake, Stockholm. Visas tom 20/12 Visa mer

Det krävs så lite för att ställa vår värld och våra etablerade sanningar på ända. Det är motorn i Sofia Hulténs på en gång finstilta och mycket tydliga konst.

Med små, enkla förskjutningar får Hultén sina industriella material och upphittade objekt att sätta verkligheten i gungning.

De två blänkande grävmaskinständer som hänger på väggen i den första salen på Galerie Nordenhake är ett utmärkt exempel. Objekten, som delar titel med utställningen, ser bekanta men ändå främmande ut. Den polerade nederdelen, ”tandytan” ger ett exklusivt intryck, som om det handlade om föremål för lyxkonsumtion eller kanske om dyrkade idoler från en framtida civilisation. Enkelt och briljant!

Skulpturen ”Ok ok ok ok ok” av Sofia Hultén Foto: Carl Henrik Tillberg

Samma effekt har skulpturen ”Ok Ok Ok Ok Ok”, som står i mitten av rummet. Den består av två trappstegar som har monterats samman till en evig ellipsform som hänger på en ställning.

Nötta lampstolpar, verktygsupphängningssystem, smutsiga spår av golvgaller på papper. Hultén hittar ikoner och mystiska mönster överallt. Helheten kunde lätt slå över i ett överdrivet allvar eller i det von oben-perspektiv som alldeles för ofta är en ovälkommen sidoeffekt när konstnärer lyfter in arbetarklassens vardag i konstens vita kub.

Det händer aldrig hos Hultén. I första hand för att hon också är rolig. Humorn är ibland en svag underström, ibland ett brett leende.

En vattenfyllt hink med en drunknad smartphone på bottnen, kompletterad med en loopad video som visar hur olyckan gick till, drar till och med mot slapstick.

Ett par jeans som dansar ryckigt ovanför en industrifläkt, ”Manly Rainy Moany”, ger liv åt utställningen. Den refererar till den berömda scenen där Marilyn Monroes vita klänning lyfts av vinddraget i filmen ”Flickan ovanpå” – ett uppsluppet sätt att ta sig an en urbild för den patriarkala blick som har dikterat historien.

Det är alltid underhållande att få sin etablerade verklighetsbild utmanad av Sofia Hultén.