Vita kolonisatörer som skräckfigurer

Utställning ”Spectral-White” The Appearance of Colonial-Era Europeans Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Visas t o m 6/1 Visa mer

När den tyske etnologen och före detta museichefen Julius Lips gav ut boken ”The Savage Hits Back” under sin landsflykt i USA 1937, ville han vända på steken. I antirasistisk anda lyfte han fram de koloniserades bilder av européerna, de underordnades och förtrycktas beskrivningar av kolonisatörerna.

I en utställning dominerad av träskulpturer och text på Haus der Kulturen der Welt (HKW) i Berlin kan man nu uppleva ett antal av de objekt som Julius Lips (1895-1950) skrev om. Många av dem ägdes av etnologen själv och finns i dag på det etnografiska museet Rautenstrauch-Joest i Köln.

Träskulpturerna härstammar bland annat från det vi i dag kallar Tanzania, Ghana, Togo, Benin, Kongo och Nya Kaledonien. Några av dem anses ha rituella funktioner, som att övervinna torka och sjukdom, andra är porträtt, till exempel av drottning Victoria och Bismarck.

Ett flertal skulpturer är hybrider med konstnärliga drag från både södra och norra hemisfären. Lips tolkade många av dem som karikatyrer, och det är inte svårt att läsa in satir i soldaterna och handelsmannen som sitter vid ett skrivbord. En av figurerna är en sorts skrämselfigur kallad hentakoi, gjord ca 1900 på Nikobaröarna. Det är en mansgestalt med vitt ansikte, uppspärrade pärlemorögon och gapande mun full av spretiga griständer, som höjer ena armen som i en Hitlerhälsning.

Denna skulptur är den tydligaste visualiseringen av utställningstitelns ”spöklika vithet”. Den refererar både till de främmande européerna som ibland misstogs för döda förfäder eller okända spökfigurer, och till föreställningar om vit överhöghet.

Ingen av konstnärerna namnges i Lips bok men några framträder i utställningen, bland dem Thomas Onajeje Odulate som arbetade i Lagos 1920-52. Det är lätt att le åt hans skulptur av ett storögt par i västerländska kläder, som ser ut att vara på promenad med sin knähund. Mycket av det som är utställt köptes in av företag som specialiserade sig på kolonial konsthandel och ingick ett helt system med konst gjord för européerna. Hur föremålen hamnade i Europa är en av många spännande aspekter i utställningen, som är tänkvärd men lite torr.

Parallellerna med den globala samtidskonsten och dess slitningar mellan vad som är lokalt och globalt gångbart är oundvikliga. Likheter finns också i dagens politisering av konstlivet, och viljan att inte bara ifrågasätta utan även motarbeta rasism. För Lips var nazismen en direkt fortsättning på Europas koloniala förtryck.

Tyskland hade under perioden från 1880-talet till 1918 ett antal kolonier i både Öst- och Västafrika, där tankar och metoder som senare systematiskt användes 1933-1945 utvecklades och testades. Men medan naziperioden och Förintelsen bearbetats i decennier har landets koloniala historia förbisetts.

Det försöker HKW ändra på genom en serie utställningar som handlar om avkolonisering i förhållande till Tysklands roll som kolonialmakt.

En skräckfigur kallad hentakoi, gjord ca 1900 på Nikobaröarna. Foto: Silke Briel/ HKW

I en ståtlig byggnad invigd 1957 som en kongresshall för Västtysklands internationella kulturutbyte, möts numera konst, vetenskap och politik i vad som i mitt tycke är Europas mest ambitiösa utställningsprogram och av ett slag som aldrig skådas i Sverige. Med angelägna forskningsbaserade projekt på hög intellektuell nivå har HKW under det senaste decenniet till exempel tagit sig an klimatförändringarna och skolans funktion i dagens samhälle i olika utställningsserier, symposier och publikationer.

Viljan att som HKW avkolonisera, att bearbeta och ifrågasätta koloniala strukturer och processer, märks allt oftare i konstvärlden när konst och aktivism flätas samman och en allmän radikalisering är kännbar. Ett omtalat exempel är kollektivet Decolonize This Place som tidigare i år framgångsrikt protesterade mot att New Yorks Whitney Museum of American Art i sin styrelse hade en ledamot vars företag tillverkar tårgas som enligt uppgift bland annat använts mot asylsökande i Tijuana. Ledamoten tvingades avgå.

Men räcker det med att vända på steken, att lyfta fram de förtrycktas och underordnades perspektiv på dem som dominerar? Nej, skulle de flesta som engagerar sig i dagens maktkritik säga – det är bara början. Strukturerna i sig måste utmanas och förändras.

Masker på utställningen Foto: Silke Briel / HKW

Intressant nog börjar det röra på sig på fler håll än HKW. Min spaning inför 2020-talet är att vi får ännu fler och djupare diskussioner om hur det koloniala arvet inte bara kan belysas utan också motverkas i konst- och utställningsform, utomlands såväl som på hemmaplan.

Sveriges egen kolonialism, med S:t Barthélemy i Karibien som den sista kolonin som gavs upp när den såldes till Frankrike 1878, har nyligen uppmärksammats på Göteborgsbiennalen. Den lär säkert, liksom som den koloniala behandlingen av samerna, att få välbehövlig granskning framöver.