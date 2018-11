Kontroversiell rappare gripen och står nu inför åtal

Brooklynrapparen Daniel Hernandez, mer känd under artistnamnet Tekashi 6ix9ine, greps under söndagskvällen i New York, enligt den amerikanska musiksajten Pitchfork.

Den 22-åriga rapparen sitter nu häktad, misstänkt för vapenbrott samt beskyddarverksamhet. Hans före detta manager och ytterligare fyra andra personer förknippade med rapstjärnan sitter också häktade.

Enligt åtalet ska Tekashi 6ix9ine och de andra männen ha ”deltagit i driften” av gatugänget Nine Trey Gangsta Bloods.

Om Tekashi 6ix9ine döms för två av de åtalspunkter han nu står inför kan straffet bli livstids fängelse. Den unga rapparen har tidigare dömts till en fyraårig villkorlig dom för sexuella övergrepp mot minderårig.

