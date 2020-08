Körsång på distans när musikhögskolorna ställer om inför ny termin

När höstterminen närmar sig väcks åter frågan om hur musikundervisningen ska bedrivas på landets högskolor. Körsång har pekats ut som en aktivitet som kan medföra extra risker för spridning av det nya coronaviruset. I mars insjuknade 102 av 130 körmedlemmar i Amsterdams Gemengd Koor efter en konsert. En avled och flera fick behandlas med intensivvård.

Drygt en vecka senare höll Skagit Valley Chorale en körövning i Washington. Med på övningen fanns en person som senare bekräftades smittad av covid-19 och kort därefter hade över hälften av de deltagande körsångarna smittats. En av dem avled och tre personer fick vårdas på sjukhus. Liknande händelser har inträffat vid körrepetitioner och konserter runt om i världen, bland annat i Berlin och Yorkshire.

Svenska Vrångö i Göteborgs skärgård har också uppmärksammats som exempel på när en körsamling tros ligga bakom ett större sjukdomsutbrott. Den 26 maj skulle en köravslutning hållas utomhus, men den fick flyttas in på grund av dåligt väder. Drygt trettio personer deltog i avslutningen och gudstjänsten som följde. Kort därefter hade sju av körmedlemmarna och flera gudstjänstbesökare smittats av sjukdomen.

Körsångaren och foniatern Matthias Echternach forskar vid Münchens universitet, LMU. Han har tillsammans med forskare vid universitetet i Erlangen-Nürnberg och Bayerns radiokör försökt ta reda på hur så kallade aerosoler, små finfördelade och luftburna partiklar, sprids från munnen när man sjunger.

– Jag är väldigt fascinerad av den svenska livsstilen med sång. Ni svenskar är mycket mer beroende av att sjunga än vad tyskar är, säger han skämtsamt när DN når honom på telefon.

Matthias Echternach till höger tillsammans med Stefan Kniesburges från universitetet i Erlangen-Nürnberg. Foto: Bayerischer Rundfunk

Tio sångare ur radiokören deltog i undersökningen och forskarna mätte hur spridningen av aerosoler såg ut när var och en av dem sjöng. Deltagarna fick andas in nikotinfri vätska från e-cigaretter och sedan sjunga en fras ur Beethovens nionde symfoni, samtidigt som forskarna mätte spridningen av aerosoler med hjälp av hd-kameror. Med laser och höghastighetskameror mättes också spridningen av större utandningspartiklar.

Körsångarna fick också testa att hosta, läsa texten och sjunga melodin med bara en vokal. Dessutom jämfördes skillnaden mellan när de sjöng vokaler och konsonanter.

De första preliminära resultaten från studien har presenterats och visar att som mest spreds aerosolerna 1,4 meter framför en av körsångarna. Resultaten visar också att konsonanter spred aerosolerna betydligt längre än vid vokaler.

– Det innebär att rekommendationen att hålla ett avstånd på 1,5 meter vid sång är för kort. Så vi skulle i stället rekommendera att man håller avstånd på omkring 2 till 2,5 meter, säger Matthias Echternach.

Den tyska forskargruppen har även gjort likande tester med trumpeter, flöjtar och klarinetter. De första analyserna av de mätningarna är ännu inte presenterade.

Sångarna i undersökningen fick inte bara sjunga, de testade också bland annat att hosta. Foto: Bayerischer Rundfunk

Huruvida körsång bidrar till sjukdomsspridningen har forskningen heller inte klarlagt ännu. Till exempel har det konstaterats att flera av de europeiska körutbrotten inträffade före de respektive länderna införde restriktioner. Folkhälsomyndigheten (Fohm) och Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att coronaviruset framför allt sprids via droppsmitta eller i vissa fall via aerosoler, som kan färdas längre än större droppar. Efter ett omfattande forskarupprop har också WHO uppgett att det inte går att utesluta att viruset även kan spridas via luften i dåligt ventilerade utrymmen.

– Det finns väl någonting i sjungandet, och spridandet av saliv och så, som gör att det blir en slags riskmiljö. Så där får man nog vara ännu noggrannare än i många andra fall och verkligen se till att man är extremt mycket utspritt och är utomhus och liknande för att det över huvudtaget ska vara tänkbart, sade statsepidemiolog Anders Tegnell under en av myndighetens presskonferenser:

– Jag tror att det där kommer vi nog vilja hålla en ganska låg nivå på ett bra tag till tills vi ser att vi faktiskt har en väldigt låg spridning i samhället. Men återigen, även där kan ju en immunitetsmarkör ge en hjälp.

Sveriges musikhögskolor planerar nu för hur den musikaliska undervisningen ska gå till under hösten. I en enkät som DN gjort svarar fem av skolorna att de kommer öppna för undervisning på campus till hösten, men med varierande grad av restriktioner. Samtidigt uppger skolorna att beslutet att hålla öppet på skolan kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer.

Flera av skolorna kommer att bedriva musikalisk undervisning på distans så långt som det är möjligt. Man har även lagt om scheman för att minska trängseln samt möblerat om i lokalerna så att de som vistas på campus kan hålla säkert avstånd.

På Musikhögskolan Ingesund kommer den individuella musikutbildningen genomföras på campus men i salar utrustade med plexiglas. Även Kungliga musikhögskolan (KMH) kommer att separera studenter och lärare med plexiglas under undervisningen.

”Just sång och blåsinstrument är aktiviteter med högre risk när de utövas tillsammans med andra. Vi har införskaffat plexiglasskärmar som ska finnas mellan sångare och sångare eller mellan sångare och lärare. Samma gäller blåsinstrument”, svarar KMH i DN:s enkät.

På Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet kommer körundervisningen dels ske på distans, dels med kortare fysiska träffar där studenterna kan öva och examineras.

”Lyckligtvis har vi tillgång till mycket rymliga lokaler och våra körer samlar aldrig fler än totalt 25 deltagare/kör”, svarar skolan i enkäten.

Musikhögskolan vid Örebros universitet svarar att studenter i sång och blåsinstrument kan få möjligheten att öva i studio.

”Där lärare och student inte står i samma rum, men ser och hör varandra ’irl’”, skriver de.

En av de svarande skolorna, Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola, har ännu inte fattat beslut om hur höstens utbildning utan avvaktar ”för att inhämta mer fakta då det just nu pågår flera undersökningar, studier och forskning”.

”Vi har flera olika alternativ inför hösten för att de ska bli så bra för våra studenter som det bara är möjligt och där säkerhet prioriteras”, skriver de.

Matthias Echternach säger att det är svårt att veta hur man kan utöva musik på ett säkert sätt i dessa tider. Samtidigt anser han att det handlar om att minska risken för att smittas, snarare än att tänka att man helt ska kunna eliminera riskerna.

– Om man inte vill ha några dödsolyckor i trafiken måste man sluta köra bil, eller hur? Men det är ju inte en realistisk lösning, och vi vill ju inte ha en situation när folk slutar sjunga.

Med en musikalisk bakgrund och som aktiv körsångare har han med egna ögon sett hur livemusiken drabbats hårt av pandemin.

– Många av mina vänner lever av sin sång och nu är de på gränsen till fattigdom, de överlever bara med hjälp av statliga bidrag. Det är oroande och det är exakt därför vi startade den här studien, säger han.

Så genomfördes DN:s enkät I en enkät till sju av Sverige musikhögskolor ställdes frågor om hur planerar att bedriva verksamhet när höstterminen startar. Skolorna som fick DN:s enkät är: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan Ingesund, Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan vid Örebro universitet, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet och Musik och operahögskolan vid Mälardalens högskola. Skolorna fick svara på följande frågor: • Kommer ni öppna skolan för undervisning på plats i höst? • Hur kommer ni bedriva den musikaliska utbildningen? • Hur ska ni säkerhetskälla att undervisningen inte bidrar till spridningen av covid-19? • Folkhälsomyndigheten har till exempel sagt att körsång är en slags riskverksamhet som bör ske utspritt och utomhus. Hur ska den typen av övningar genomföras om skolan öppnar för fysisk undervisning? • Hur kommer övningar i solosång och blåsinstrument att genomföras? Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet har inte svarat på enkäten. Visa mer

