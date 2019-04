Kristen Roupenian: Jag trodde att en vuxen kvinna kunde nätdejta med värdighet

Kristen Roupenian

Född: 1981, uppvuxen i Boston.

Bakgrund: Hon har en PhD i litteratur från Harvard och har bland annat forskat i postkolonial litteratur och samtida afrikansk litteratur.

”Cat person”: Novellen publicerades i The New Yorker i december 2017 och blev snabbt viral. Den är nu den mest lästa och delade novellen på tidningens sajt någonsin.

Aktuell: Med sin debutbok, novellsamlingen ”Kattmänniska och andra berättelser” (originaltiteln är ”You know you want this”, i svensk översättning av Amanda Svensson, Albert Bonniers förlag). HBO har köpt tv-rättigheterna till boken. Hon jobbar just nu med en roman.