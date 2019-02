”Om vi skulle göra dem statslösa hade inte jag legat vaken på nätterna över det.”

Nej, Erik Nord ligger inte sömnlös för grundlagens skull – han är ju bara högsta polischef i landets andra största stad. Att återkalla IS-krigares medborgarskap skulle ha en ”avskräckande effekt”, säger han till P1 Morgon ( 25/2) och twittrar att det vore ” enklare, billigare och mer träffsäkert än att åtala dem i svensk domstol”. Vad är väl rättssäkerhet mot enkelt och billigt?

Det finns absolut problem med medborgarskapstanken, inte minst att mänskliga rättigheter så ofta knyts till just medborgarskapet och inte till den ”nakna” människan i sig – filosofen Hannah Arendt skriver om just detta i ”Totalitarismens ursprung”. Men medborgarskapets yttersta värde ligger i att det utplånar formella skillnader mellan dem som bär det, och att det råder in i döden. Ett medborgarskap som kan återkallas har förvandlats till något annat.

Därför är det intressant att samma falang som vill införa språktest för att ”höja statusen” på det svenska medborgarskapet nu vill urholka det inifrån. Gunnar Strömmer (M) hävdar till och med att möjligheten att återkalla medborgarskap – och därmed upphäva dess permanenta natur – är ett sätt att värna dess ”värde och integritet” ( DI 24/2). Han menar att det finns stöd i folkrätten för ett upphävande, om en person till exempel har begått allvarliga brott mot staten.

Hur många röster höjdes för att dra in medborgarskapet för nazisten och massmördaren Anders Behring Breivik?

Och vem är jag att mopsa mig mot en ansedd jurist? Men jag undrar ändå om Moderaterna verkligen menar att detta ska ersätta sedvanligt åtal inför domstol? Och vilken instans ska egentligen slå fast vilka brott som begåtts innan det svenska passet ryker? Som den borgerliga debattören Krister Thelin, tidigare domare vid bland annat Jugoslavientribunalen, uttrycker saken: ”Även de värsta misstänkta terroristerna har rätt till en rättssäker rättegång.” ( SvD 24/2) För detta finns inga förutsättningar i Syrien och Irak, och Thelin menar därför att misstänkta IS-krigare ska prövas i sina europeiska hemländer.

Men bortom juridiken tycks det också ligga en tanke om att en terrorist helt enkelt inte kan vara svensk. Eller norsk för den delen. Hur många röster höjdes för att dra in medborgarskapet för nazisten och massmördaren Anders Behring Breivik? Det är skillnad, fattar du väl? Eller kan bli. För hur ska vi tolka de aktuella förslagen annat än att man vill införa ett andra klassens medborgarskap för andra klassens medborgare?

Kanske är grunden för den här debatten rentav att vissa människor – oavsett sina svenska pass – aldrig någonsin ska få höra riktigt hemma i den här delen av världen.