Kristina Lindquist: Har aborterna mist sitt stigma i populärkulturen?

”I populärkulturens skeva universum är varje abort livsfarlig.” Så skrev jag på de här sidorna för fem år sedan, i samband med den första stora kartläggningen av hur abort gestaltas i amerikansk film och tv (28/2 2014).

I studien ”Telling stories about abortion: abortion-related plots in American film and television, 1916–2013” från 2014 konstaterar två forskare vid University of California att abort inte sällan framställs som betydligt farligare än det är i verkligheten. När det väl skildras alltså – ofta väljer rollfigurer istället att fortsätta graviditeten eller drabbas av missfall. De aborter som förekommer leder inte sällan till psykiska problem, olycka eller död.

Men kanske håller detta på att förändras? I en artikel i New York times menar en av dessa forskare – sociologen Gretchen Sisson – att en rak och realistisk hantering av abort som dramaturgiskt element har blivit allt vanligare – inte minst under 2019 (18/7). Artikeln nämner serier som ”Shrill”, ”Veep”, ”Scandal” och ”Dear white people” och noterar samtidigt att skiftet inte oväntat tycks koncentrerat till kabelkanaler och streamingtjänster.

Och kanske är det ganska naturligt? När aborträtten hotas i verkliga livet blir det mer angeläget att skildra verkligheten som den faktiskt ser ut, utan överdrifter.

I veckan rapporterade också tidningen Vox att Trumps hårda deportationspolitik har börjat påverka människors reproduktiva hälsa (22/7). Dels är det svårare för papperslösa att alls få tillgång till abortvård, och dels undviker folk att besöka kliniker och läkare av rädsla för att bli upptäckta och utvisade. Andra låter bli att skaffa barn fast de egentligen vill. Se där, en nygammal, grym verklighet för Hollywood att ta sig an.