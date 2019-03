Kristina Lindquist: Hur långt har normaliseringen av den etniska nationalismen gått?

”Segra eller dö – det är ditt val, när stormen kommer en vacker dag.”

Just nu visar TV4 den långa versionen av ”Mannen som lekte med elden”, Henrik Georgssons dokumentär om Stieg Larsson och hans kartläggning av den svenska nynazismen. Det här är rörelsen som Sverigedemokraterna föddes ur, då gamla medlemmar ur bland annat Bevara Sverige Svenskt och Nordiska Rikspartiet gick samman i en ny politisk organisation. Och i ett klipp ses alltså vit maktbandet Divisions S framträda med låten ”Segra eller dö”. Visst låter det lite bekant?

I ärlighetens namn använde SD:s avgående chefsideolog Mattias Karlsson faktiskt substantivformen ”seger eller död” när han i höstas skrev att ”en liten skara patrioter” utsetts av ödet att föra en ”existentiell kamp” om nationens överlevnad. Och det är en säregen upplevelse att parallellt med ”Mannen som lekte...” se Kalle Segerbäcks SVT Play-aktuella dokumentär om Karlssons år fram till valet 2018. Ett par timmar som från varsitt håll fångar 25 års normalisering av den etniska nationalismen som politiskt projekt.

Efter det fruktansvärda terrordådet i Nya Zeeland finns särskild anledning att fundera över hur långt den typen av normalisering har gått. Enligt Segerstedtinstitutets Christer Mattsson finns delar av massmördarens rasistiska föreställningsvärld representerad långt in i politiska församlingar i västvärlden (Godmorgon världen, 17/3). Det gäller inte minst den etnopluralism som säger att bara vissa etniska grupper har rätt att existera på vissa platser, liksom tanken om det ”det stora folkutbytet”.

När SD:s partisekreterare Richard Jomshof skriver i en motion att det svenska folket riskerar att bli ” en minoritet i sitt eget land” ger han uttryck för båda dessa tankefigurer. Här finns en närmast mytologisk uppfattning om ”svenskarna” som en sammanhållen organism, bärande på något som går utanpå det svenska medborgarskapet. Den som invandrat hit är för alltid ett främmande element, trots allt tal om ”öppen svenskhet”.

Och det är knappast en nyhet att högerextrema begrepp fått spridning i breda sammanhang – minns Aktuellts inslag om ”godhetsknarkare”, där Aftonbladets Anders Lindberg pekades ut som ” avskydd i vida kretsar” (16/8 2018). Den som pekar på en sådan spridning möts dock inte sällan av anklagelser om så kallad ”brunsmetning”. Det är en elegant manöver: Driv tesen att folk slänger sig vårdslöst med rasistkortet, skriv sedan något rasistiskt och betrakta din tes som bevisad när folk reagerar.

I en artikel i nättidningen Kvartal varnar den kanadensiske statsvetaren Eric Kaufmann, aktuell med boken ”Whiteshift: Populism, immigration and the future of white majorities”, just för överanvändning av det han kallar ”rasistvapnet” – detta ska bara användas om ”riktig rasism”, som att neka svarta människor rösträtt eller sittplats på bussen (7/3).

I en häpnadsväckande passage skriver Kaufmann sedan att ”det multikulturella experimentet försöker avskaffa etnisk grupplojalitet inom den vita majoriteten – men samtidigt stärka den bland minoriteter. Det kommer också att sluta med en krasch mot mänsklighetens klippvägg”. Tanken om ett ”multikulturellt experiment” och vikten av att bibehålla en ”etnisk grupplojalitet” bland vita är två tydligt högerextrema tankefigurer, så det var ju smart av Kaufmann att i förväg avråda sina läsare från att påpeka detta.

Kaufmann varnar också för att stänga partier som SD ute från politiskt inflytande. När en ”ansenlig del av befolkningen känner att den saknar representation” kan det nämligen öka risken för ett ”Breivik-liknande terrordåd”. Han fortsätter: ”Det vore bättre att hitta något sätt att visa dessa väljare att de har blivit lyssnade på och delvis hörsammade.” Inflytande – annars jävlar. Säg mig, hur ofta varnades det för borgerliga terrordåd under de 70 år då svenska högerväljare var utestängda från makten?

Den bärande tanken här är bilden av samhället som en tryckkokare, där vissa naturligt existerande uppfattningar exploderar om de inte får utlopp. Med det här synsättet växer radikala högerpartier automatiskt när de motarbetas, medan tillgång till den politiska makten anses kunna ”tämja” dem. Det är knappast en bild som står oemotsagd.

Sociologen Jens Rydgren, som i fjol gav ut ut antologin ”The Oxford handbook of the radical right” menar till exempel att framgångarna för den radikala högern bland annat handlar om att deras hjärtefrågor hamnat högre upp på den politiska dagordningen; när det politiska samtalet domineras av frågor om invandring på bekostnad av den socioekonomiska konfliktdimensionen ökar deras möjligheter att mobilisera.

Men Kaufmanns artikel är kanske mer än något annat en del av de intensiva försök till äreräddning av SD som pågår i vissa borgerliga läger. Ledarsidorna på Dagens industri och Göteborgs-Posten var tidigt ute, medan andra omsvängningar kan bevittnas i realtid. För fem år sedan skrev Liberala nyhetsbyråns Svend Dahl att ” dörren till SD måste hållas stängd” (VK 26/10 2014). I fjol var det i längden ” omöjligt att isolera och demonisera ett parti vars väljare är som folk är mest” (Norran 6/7 2018). Nu påpekar han det ” anmärkningsvärda” i uppfattningen att SD ska hållas borta från politiskt inflytande (Bohusläningen 27/2).

Ibland närmar sig beskrivningen av partiet ren dikt. Enligt Kaufmann är SD ”bara ett parti som vill att Sveriges invandringspolitik ska se ut mer som Japans”. Som om SD:s politiska själ gick att reducera till en fråga om siffror? Dels är de alltid beredda att gå längre (läs: ”återvandring”), och dels måste bilden kompletteras med företrädare som talar om ”zigenarpack” och kallar flyktingar för ”ohyra”. Det är svårt att bortförklara rasistskandaler när de – som under förra mandatperioden – sker en gång i veckan (Expo 3/9 2018).

Nyligen yrkade SD i Region Stockholm på att styra stödet till den fria scenkonsten genom att ”bedöma innehållsgraden av politiska ideologier i de utförda föreställningarna”. Dessutom vill partiet stoppa folkbildningsstödet till ”uppenbart samhällssplittrande mångkulturalistiska verksamheter” – och detta är helt logiskt. Den etniska nationalismen är en renhetsideologi som bärs av en vision om en enhetskultur och ett samhälle utan skillnader – och som sådan är den inte förenlig med demokratin.

I Kalle Segerbäcks dokumentär sitter Mattias Karlsson i ett pastoralt Småland och talar om hur bygden en gång var känd för Emil i Lönneberga och scenen med huvudet i soppskålen. Karlsson längtar till landet som icke är, och som aldrig har varit. Att Emils tidiga 1900-tal var en tid av svår fattigdom, sexuell skam och bortauktionerade barn är inte intressant för nationalister som vill återvinna ett förlorat paradis.

Karlsson har berättat att han första gången sökte kontakt med SD 1994, då partiet leddes av nazisten Anders Klarström. Och när han nu 25 år senare tar ett steg tillbaka är det i ett parti som precis har gjort ett historiskt genombrott: Ebba Busch Thor vill förhandla, och Ulf Kristersson är tydlig med att han inte utesluter SD som framtida regeringsunderlag (DN 5/3). Ingen behöver göra sig besväret att brunsmeta politiker som själva villigt kliver ned i gyttjan.

Ropen om ”seger eller död” ligger, slutligen, både estetiskt och ideologiskt i linje med att företräda ett kulturrevolutionärt nationalistparti, men jag tror faktiskt inte att Mattias Karlsson är särskilt beredd på dödlig strid. Det han känner är i stället vittringen av den seger som den svenska högern är redo att ge honom.