Kristina Lindquist: Jimmie Åkesson har rätt – abortfrågan är inte viktig för SD

”Jag vet bara att 12 veckor är ingenting. Eller allt. Och att orden finns, ändå, i röran av minnen. Orden: man får inte sänka abortgränsen. Det vore katastrof.”

Många har läst och berörts av Agnes Lidbecks starka och känsliga text om att avsluta en oönskad graviditet (DN 7/7). Och hur hon, som inte beskriver sig själv som en särskilt politisk person, inför hotet från Sverigedemokraterna nu måste tala högt och tydligt.

SD:s abortmotstånd är lika gammalt som partiet självt. Men nu har Jimmie Åkesson suttit i SVT:s Opinion live och hävdat att abort inte förekommer i ”fungerande” familjer, och debatten har fått ny fart. I en uppmärksammad Twittertråd går professorn och läkaren Agnes Wold igenom fakta om abort som medicinskt och samhälleligt fenomen. På Aftonbladets ledarsida placerar Pernilla Ericsson helt riktigt SD:s abortpolitik bredvid förslag om sambeskattning och vårdnadsbidrag (7/7). Moa Berglöf skriver i Sydsvenskan att partiets syn på abort ”handlar om statlig uppfostran av slarviga människor, och en föraktfull syn på kvinnor” (9/7).

Allt detta är sant och viktigt. Det är välkommet att SD:s syn på aborträtten granskas och diskuteras. Ändå känns det som att det är fel frågor som besvaras här.

Abortmotståndet i SD kan nämligen inte bemötas som vanligt socialkonservativt kvinnoförakt, isolerat från sin ideologiska hemvist. För makten över reproduktionen har alltid varit en central del i nationalismens idébygge, där livmodern blir ett slagfält för nationens överlevnad. Och Sverigedemokraterna är etniska nationalister.

Att den runda magen betraktas som ett vapen även i främlingens hand syns i vår tid främst i den så kallade Eurabiateorin, där muslimer förväntas ”ta över” medelst barnafödande. När Jimmie Åkesson skriver i Wall Street Journal att Trump har rätt om Sverige och att ”In Malmö, our third-largest city, Mohamed is the most common name for baby boys” (22/2 2017) är det Eurabiatanken som talar.

Under SD:s landsdagar 2017 lades två motioner som konstaterar att ”de låga födelsetalen hos svenska kvinnor” är ett problem, och att detta i långa loppet påverkar Sverige ”i negativ riktning med minskande svensk befolkning”.

Och tanken om den gravida kroppen som en resurs för nationen finns tidigt med i berättelsen om SD. 1989 skriver partiet att ”kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken”. Detta är samma år som nazisten Anders Klarström från Nordiska rikspartiet väljs till talesperson för SD. 20 år senare säger Richard Jomshof att ”det vore bra om vi kunde ha en så pass hög nativitet i Sverige att man inte behöver ha detta som ett argument för ökad invandring” (Ottar 10/11, 2010). Eller för att parafrasera en slogan från högerextremisterna i Alternativ för Tyskland: Nya svenskar? Dem fixar vi själva.

Det är mot denna bakgrund man måste betrakta SD:s förslag om att sänka abortgränsen till tolfte veckan. Och samtidigt. Här sitter Jimmie Åkesson i SVT och säger att abort inte är någon ”viktig fråga” för partiet. Och vet ni, jag tror honom faktiskt. Hur går det ihop?

Jo, abort är oviktigt för Sverigedemokraterna på samma sätt som nästan alla frågor är oviktiga för ett parti som är beredda att kompromissa med allt för att främja sitt enda överordnade mål: att bevara Sverige svenskt.

Abortmotståndet ligger visserligen ideologiskt inbäddat hos SD, men troligen inte mer än att det ryker så fort det blir en politisk belastning i kommande förhandlingar. Ett krig mot den stora majoritetsbefolkningens kvinnor i en fråga som har ett överväldigande stöd är inte värt besväret, om man istället lyckas få gehör för krav på – tja ”återvandring” kanske?

En prognos att hålla ögonen på är helt enkelt att SD kommer att genomgå samma ideologiska utveckling kring abort som franska Nationella fronten gjort kring hbtq-frågor – en utveckling som författaren Anna-Maria Sörberg skildrat i boken ”Homonationalism” (Leopard förlag, 2016). Med en förment progressiv politik kring ”rosa” frågor och jämställdhet kan partier effektivt tvätta bort gamla fläckar – och samtidigt öka attackerna mot invandrare och flyktingar.

Motståndet mot Sverigedemokraterna kan alltså inte hängas upp på partiets hållning i enskilda sakfrågor, även om fri abort är en synnerligen avgörande sakfråga. Motståndet måste bygga på en insikt om att SD:s etniska nationalism i grunden är oförenlig med tanken om det jämlika människovärdet – och med själva demokratin.

