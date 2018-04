Kristina Lindquist: Livet för flyktingarna kan bli ett permanent limbo

”Det går inte. Det har flutit mycket vatten under de här broarna sedan 2016.” (Altinget.se, 20/3)

De broar som justitieministerns statssekreterare Lars Westbratt talar om är den svenska migrationspolitiken, och den tillfälliga lag som ska upphöra 2019. Eller ska den det?

Statssekreteraren är bara en av samtidens många realister som inte pratar politik utan konstaterar fakta: Det går inte. Under tiden lägger regeringens utredare förslag om att asylsökande som fått avslag ska samlas ihop i statliga deportationsfabriker, förlåt ”avresecenter”. Och på andra sidan blockgränsen har Moderaterna stämmobeslut på att de hårda reglerna ska vara kvar, och mer därtill: Själva rätten att söka asyl inom EU:s gränser ska avvecklas.

Förutom att se fram emot en vacker valrörelse är det väl bara att konstatera att saken är klar för den tillfälliga lagen — eller ”lagen” kanske vi ska säga.

På sikt kommer det dock inte att spela någon roll var svenska partier står i den här frågan, den kommer ändå inte att ligga på deras bord. För EU går mot slutstriden om unionens gemensamma asylregler, och med dem på plats kommer Sverige aldrig att kunna återgå till den ordning som gällde före 2016. Det går trögt givetvis, eftersom ett av förslagen innebär att alla EU-länder ska tvingas ta emot asylsökande, men troligen går vi mot en kompromiss på senvåren.

Ett huvudsyfte med de förslag som lagts fram är förhindra ”asylshopping”, som EU-kommissionen genomgående uttrycker saken. Och lösningen är av allt att döma en kapplöpning mot botten. En lista med ”säkra länder” ska upprättas, dit personer ska kunna skickas tillbaka genom ett snabbspår, utan sedvanlig prövning. Så sätts den strikt individuella asylrätten ur spel. Den som trots allt får stanna får bara stanna tillfälligt, eftersom inga EU-länder ska kunna utfärda permanenta uppehållstillstånd när skyddsgrundsdirektivet görs om till en bindande förordning.

I stället alltså ett permanent limbo, där livet får vänta. Tankarna går till en ökänt aggressiv annonskampanj som Australien lanserade för ett par år sedan och som mot bilden av ett stormigt hav anslog budskapet: ”No Way. You will not make Australia home”. Och precis så kan man sammanfatta det som just nu håller på att förhandlas fram i EU: Ingen ska kunna få ett hem i Europa.

Nå, även om den rena viljan att kasta ut migranter är stark i sig själv finns också en annan tendens att hålla ögonen på här. Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, har i flera sammanhang pekat på ambitionen inom EU att alltmer röra sig mot så kallad cirkulär migration, där människor flyttar fram och tillbaka och aldrig får slå sig ner. Poängen är att kunna ”matcha utbud och efterfrågan av arbetskraft på internationell nivå” för att citera ett dokument från EU-kommissionen.

Så får unionens länder tillgång till flexibla produktionsfaktorer men slipper ge människor tillgång till den paketlösning av rättigheter som ett permanent uppehållstillstånd innebär. Enligt Hansen är tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar en logisk konsekvens av detta tänkande. Han skriver: ”Samma människor som ska rädda EU:s tillväxt erbjuds alltså inget samhällskontrakt i gengäld” (Clarté, 1/2016).

Så blir framtidens tillfälliga uppehållstillstånd inte bara ett sätt att freda Europa från flyktingar, utan en del i den större ambitionen att plocka russinen ur migrantkakan.