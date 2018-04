Kristina Lindquist: Med migranter får man tydligen göra vad man vill

Det var som en lockande malström. Sällan har jag dragits in så fullständigt i ett nyhetsskeende som i det som började virvla kring Svenska Akademien för drygt två veckor sedan, då ledamöterna Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren meddelade att de var out of the game. Realiteterna i den här akademisoppan smakar ruttet, men som drama är det oslagbart och alldeles uppslukande.

Det var alltså nära att man missade det som stod strax under de tre avhopparnas ansikten på Dagens Nyheters förstasida den där lördagen, då det hade gått precis ett år sedan lastbilsattacken på Drottninggatan. Där stod att läsa: ”Löfven vill öka kontrollen av asylsökande” (7/4).

Gå gärna tillbaka och läs intervjun, för det är en imponerande uppvisning i sammanblandning av terror och migration. Fenomenet är inte nytt, och handlar om att transformera en fråga som handlar om helt andra saker till ett existentiellt hot som måste hanteras till varje pris. Inga argument behövs, inga brasklappar. Det hela är mycket enkelt: Eftersom Rakhmat Akilov den 7 april 2017 höll sig undan ett avvisningsbeslut är varje migrant som fått avslag på sin asylansökan ett säkerhetshot.

Frågan är då vad ”kontroll” betyder för en socialdemokratisk statsminister. På bordet ligger som bekant ett utredningsförslag om särskilda avresecenter, där huvudsyftet är att effektivisera den svenska deportationsmaskinen. Men det skadar ju inte om också vi kan hålla koll på potentiella terrorister.

Hur ska det hela fungera då? Ska folk placeras i läger? ”Det är inte säkert att man måste låsa in människor varje natt men i alla fall att man har en begränsad geografisk yta eller en anmälningsplikt”, säger Stefan Löfven till DN. På andra sidan blockgränsen vill Moderaterna satsa hundra miljoner på att sätta fler människor i så kallade förvar (13/4). Ett förvar är, om någon tvekar, ett fängelse utanför den vanliga rättsapparaten.

Det är ju så lätt med migranter! Man får göra nästan vad som helst med dem, och det vet både statsministern och hans politiska konkurrenter.

En konstnärligt skakande bild av detta tillstånd tecknas i Balsam Karams underbara debutroman ”Händelsehorisonten” (Norstedts) som kom ut härommånaden. Efter ett uppror grips den 17-åriga Milde, torteras och får välja mellan att avrättas och att skickas ut i världsrymden, in i ett svart hål. ”Det kommer att förefalla som om din färd är oändlig”, säger de korrekta män som vill studera vad fysikens yttersta gränser ska göra med flickans kropp. Vår hjältinna har sitt hem i Utkanterna — en plats vid bergets fot där människorna lever rättslöst, förvisade.

DN:s Jonas Thente skriver i sin recension: ”Utkanterna med dess deporterade mödrar och barn blir en bild som inbegriper alla läger i alla tider, alla deporterade och oönskade på alla platser, från judiska ghetton till dagens kåkstäder, förvar och flyktingläger.” I Utkanterna bor undantagsmänniskor, och man får göra vad som helst med dem.

Nyligen fick en annan flyktberättelse premiär på biograferna — Jesper Ganslandts ”Jimmie”, där en pappa tvingas fly med sin son från krigets Sverige. Greppet att göra blonda svenskar till flyktingar är på ett plan närmast provocerande platt, och har fått en del relevant kritik. Men mot bilden av en ensam fyraåring på ett öppet fält finns inga försvar, och Ganslandt tar i princip hem poängen om vem som vanligtvis framställs som mänsklig och möjlig att solidarisera sig med.

Filmens titel är naturligtvis inte vald av en slump. ˝Stefan” hade också fungerat.