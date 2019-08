Kristina Lindquist: Om smink inte är ett behov, vad är det då?

Det är sommar. Jag rinner in på redaktionen som ett vrak, svettig och jävlig efter Västerbron. Kanske är det 90 sekunder kvar till morgonmötet så att jag hinner dutta på foundation och måla ett svart streck under ögat. (Primer? Vad pratar ni om?) Det här är inte en sminkning som kräver instruktioner på Youtube, det här är en del i den dagliga kampen för att inte se ut som en mullvad som levt för länge under jord.

När smink förekommer på kultursidorna handlar det oftast om det symboliska värdet av ”skönhetsfeminism” och ”self care-feminism” och var gränsen egentligen går mellan kvinnlig egenmakt och ett ekonomiskt system som vill parasitera på radikala attribut. I flera läsvärda texter har Expressens Valerie Kyeyune Backström diskuterat det problematiska med ”femvertising” (3/6) och hur feministiska profiler tipsar om fillers och önskar sig ett samhälle där man ”ska kunna operera rumpan utan att det ska vara en grej” (3/10, 2017). Isobel Hadley-Kamptz har i samma tidning menat att längtan efter skönhet tvärtom är ”ett av mänsklighetens grundläggande villkor” (17/10 2017). Och nyligen skrev pr-strategen Maria Starck att det är bättre att radikala influencers ”finansierar sitt förändringsarbete genom smink” än att de ”skammas till tystnad” (Resumé 11/6).

Samtliga positioner i de här sminkdebatterna bygger dock på en outtalad premiss som säger att det över huvud taget finns en hand som kan föras mot ansiktet och måla fram den där omdebatterade skönheten. Vem har rätt till en sådan hand? Den frågan kommer inom kort att avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen.

”Jag vill känna mig fin”, säger 25-åriga Amanda Wernersdotter som har en cp-skada och sedan ett beslut i Kammarrätten inte längre har rätt till sminkhjälp inom sin personliga assistans. Försäkringskassan har alltså i tidigare instans fått gehör för sin linje, som finns sammanfattad i ett rättsligt ställningstagande från 2017. Det är fascinerande läsning, med hisnande filosofiska volter kring vad som ingår i ett mänskligt liv.

Knäckfrågan i det fallet är huruvida smink ska betraktas som ett så kallat grundläggande behov, vilket Försäkringskassan alltså sagt nej till. Sådana bör nämligen vara ”behov som man normalt inte avstår ifrån” som att ”tvätta sig, att sköta toalettbehov samt viss kroppsvård som tandborstning och att klippa naglarna”.

För att kunna åstadkomma den här manövern behöver man sätta upp väldigt specifika och samtidigt godtyckliga gränser för själva språket, exempelvis kring ett begrepp som ”hygien”. ”I allmänt språkbruk betyder hygien bland annat renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning” citerar Försäkringskassan Nationalencyklopedin. Jag vet inte hur många som i samband med morgonduschen tänker på ”sjukdomsalstrande ämnen”, men det för onekligen tankarna bort från hygien som ett bredare, mer socialt begrepp som också handlar om att göra sig själv fysiskt redo för omvärlden.

Utifrån ett slags överlevnadsperspektiv måste man givetvis ge Försäkringskassan rätt – smink är inget grundläggande behov. Men frågan är inte så enkel som att det som vid första anblick verkar onödigt och ytligt kan plockas bort medan det livsnödvändiga betraktas som självklart. Fram till nyligen betraktades till exempel inte andning som ett grundläggande behov.

Det var i februari i år som regeringen – efter omfattande protester – gick ut med att andning och sondmatning åter skulle ingå i begreppet ”grundläggande behov” och ge rätt till personlig assistans. Den som lyckligt oinvigd försöker ge sig in i turerna kring personlig assistans ska alltså finna ett slags parallellvärld där allt tycks förhandlingsbart, där människokroppens realiteter kan trollas bort med ett beslut och språket tycks tappa all mening.

Men om smink inte är ett behov, vad är det då? Ett möjligt svar är att det handlar om vad den fransk-amerikanske filosofen René Girard skulle kalla ett ”mimetiskt begär”, alltså ett begär som imiterar ett annat begär.

Man kan uttrycka det som att människan blir till genom att härma i ett socialt spel, där vårt ”begär formas efter modeller, som vi ser upp till, mäter oss med eller förkastar”, som Anders Olsson skriver i förordet till Girard-antologin ”Syndabocken” (Themis, 2007).

Girard själv tar exemplet ”Madame Bovary”, där huvudpersonen ”åtrår genom de romantiska hjältinnorna som hennes fantasi är fylld av”. Sällan har väl denna modell antagit en tydligare och mer stiliserad gestalt än genom vår tids influencers, som med sig själva som intäkt försöker väcka begär hos andra – till exempel efter smink och skönhetsprodukter.

Man kan vara djupt kritisk mot skönhetsindustrin, mot influencerväldet och ett samhälle som är inrättat efter begär snarare än behov. Och ändå fråga sig: Ska människor med funktionsvariationer ställas utanför det sociala spel som gäller alla andra? Det är ytterst den frågan som Högsta förvaltningsdomstolen svarar på när de inom kort avgör om Amanda Wernersdotter har rätt till foundation.

Det intressanta med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att den så explicit erkänner människan som social varelse, vars behov skapas i relation till andra. Det talas inte bara om ett ”personligt utformat stöd” utan om att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. En intressant aspekt är därför att Kammarrätten i sitt tidigare beslut släpper lagtexten och i stället lutar sig mot Försäkringskassans egna riktlinjer. ”En mycket svag rättskälla”, konstaterar Andreas Pettersson, lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola (Ekot, 5/7).

Den som går till själva LSS behöver inte vara juridiskt kunnig för att drabbas av hur radikal och genomgripande den här lagtexten faktiskt är. En nyckelmening slår fast att ”målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”.

Det här är en formulering som sticker ut i ett land som numera präglas av växande inkomstklyftor, skolsegregation och släpande socialförsäkringar. Den som har rätt att ”leva som andra” har nämligen inte bara rätt till smink – hon har rätt till jämlikhet.