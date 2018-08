Kristina Lindquist: Samtiden står och trampar vid litteraturens dörr på Louisiana

”I mitt huvud är Danmark ett idealland.”

Tahar Ben Jelloun är ett av de stora internationella namnen på Louisiana literature, den lilla festivalen i Humlebaek som nu arrangeras för nionde året. Kanske är den fransk-marockanske författaren, som redan för 20 år sedan gav ut en pedagogisk bok om rasismens väsen, märkligt oinformerad om det politiska läget i Danmark? Kanske är han bara väldigt artig.

Nu samtalar han med sin franska författarkollega Delphine de Vigan om skrivandet, böckerna och författarens roll i offentligheten. Journalisten Bjørn Bredal växlar ledigt mellan franska och danska och ger oss som förstår båda språken halvbra två chanser att inte riktigt hänga med.

För de internationella stjärnorna till trots – i år bland annat Anne Carson, Sally Rooney och Javier Marías – så är Louisiana literature en mycket lokal historia. Summariska översättningar (från italienska, spanska, tyska...) sker till danska, det bör en eventuell svensk publik vara beredd på.

Trappan klättrar brant ner mot havet och parkscenen – den här platsen på jorden är verkligen påfallande idyllisk. Ändå är det svårt att fullt ut njuta av den litterära oas som är Louisiana literature. För utanför grindarna lägger den danska regeringen fram hårresande ”gettopaket”, med hårdare straff i utsatta områden och obligatorisk förskola för de barn som bor där. Landets socialdemokrater vill avskaffa möjligheten att söka asyl och istället upprätta läger i Nordafrika där människor ska dumpas i väntan på besked. Hela veckans ”Konflikt” i P1 handlar faktiskt om det Danmark som är en möjlig framtid även i Sverige.

Och jag tycks inte vara ensam om att känna hur världen tränger sig på. Den amerikanska poeten CA Conrad använder delar av sin uppläsning i västra flygeln till att tala om gayfientliga lagförslag och mord på svarta hbtq-personer i hemlandet USA, och läser med sorgset raseri: ”YOU SAY they can only/burn a faggot once”.

Den japanska stjärnpoeten Hiromi Itō gör en utpräglat fysisk läsning, som går i stötvisa stämmor med den danska tolken. Hon läser ur ”Vildgräs på flodbanken” och väljer rader som i svensk översättning lyder:

Immigranterna är döda, sa mamma den gången

Mamma använde det främmande ordet immigranter

Hon sa, vi är också immigranter

Nu fanns det fler lik från sådana människor än förut

(Övers. Johanne Lykke Holm och Lisa Pääjärvi, W&W 2016)

När författaren Teju Cole visar bilder ur sin senaste bok ”Blind spot” lyfter han fram motiv från gränsen mellan USA och Mexiko, och läser: ”The first story in the world is about safe passage. An iron fence spirals into the distance, enforcing on the land a separation in the mind.” Cole talar om författarens plikt att använda sin frihet, och knyter an till ett estetiskt-politskt ideal som också Tahar Ben Jelloun ger uttryck för nere på parkscenen: ”Det är en författares uppgift att bära vittnesbörd om sin samtid.”

Det finns naturligtvis andra sätt att se på konsten och fiktionen, men för den som antar hans uppmaning finns onekligen en del att vittna om – i just den här samtiden.