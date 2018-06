Kristofer Ahlström: Alla vill rädda bokhandeln – men vill någon handla där?

Sista gången jag såg Bodil Malmsten, bara något år innan hon lämnade livet, satt hon i en bokhandel på Södermalm och sa: ”Jag har tagit ett politiskt beslut att varje bok jag köper ska vara i en fysisk bokhandel.”

Det var hennes sätt, sa hon, att bidra till boklådornas fortlevnad i nätbutikernas hotfulla skugga. Det som då lät rätt radikalt börjar alltmer kännas som enda sättet att i längden rädda bokhandeln: politiska sanktioner – eller politiska aktioner.

Det sistnämnda kan sägas ske just nu. Som DN skrivit (12/6) iscensattes en gräsrotskampanj för att undsätta antikvariatet Rönnells i Stockholm. Drygt 150.000 kronor samlades in. Det påminner om ingreppet för anrika bokhandeln Hedengrens ett par hundra meter därifrån. Våren 2015 hotades den av konkurs, stödgrupper bildades på Facebook, under sommaren ökade omsättningen med 50 procent.

Det värmer såklart i bröstkorgen att se människors välvilja resultera i sådana stimulanspaket. Men så kommer alltid tanken: om alla de som vurmade så för att boklådor ska finnas kvar också handlade där på regelbunden basis – då hade räddningsinsatsen inte behövts alls.

Lite som den gymnasiefilosofiska satsen om att vilja till himlen men inte ha lust att dö: alla vill rädda den fristående bokhandeln, men få verkar vilja handla där.

Härom veckan släpptes memoarerna ”En bokhandlares dagbok”. Det är en så deprimerande skildring av en skotsk butiksinnehavares vardag att den borde hetat ”En flagellants dagbok”. Shaun Bytell skriver om de snåla kunderna. Han skriver om de deprimerade kunderna. Han skriver om de excentriska kunderna. Han skriver om hotfulla kunder, som med digitaliseringens nyvunna kundmakt i ryggen utövar utpressning: de prutar på böcker med hot om att annars ge dåligt betyg till butiken på internet.

”En bokhandlares dagbok” får mig att minnas vad en svensk förlagschef sa till mig om hur boklådorna skulle klara sig undan den transatlantiska böldpest som Amazon ibland liknas vid. Hon sa att de måste göra sådant som Amazon inte kan göra: ”Det kan inte lukta kaffe i Amazons butiker, de kan inte ha en lekhörna för barn, de kan inte ha författarbesök och högläsningar.”

(Det här var förstås innan e-bokshandlaren Adlibris öppnade butik i Stockholm med författarbesök och eget kafé.)

Nu sägs det att Amazon ska etablera sig i Sverige i sommar. Det är pålitligt som en repris i sommartablån: varje år sägs det att Amazon kommer hit i år. Men om det skulle ske kan det bli sista klivet mot ett digitalt paradigmskifte: i varje land där de har etablerat sig har e-boksbokmarknaden spirat, ett segment där tillväxten i Sverige hittills varit snål. Då ställs frågan om det fysiska mot det digitala på sin spets.

Framför allt undrar jag om förlagschefens argument att dumpa ansvaret direkt på själva bokbutiken fortfarande är giltigt. Amazon kanske inte kan erbjuda kaffedoft, men som man säger i amerikanska affärsvärlden till de som hamnat på efterkälken: wake up and smell the coffee. Det gäller i synnerhet butikernas existensberättigande. Ska vi ha kvar fysiska boklådor bör vi också ställa oss frågan varför.

För att de utgör ett pittoreskt avbrott i stadsbilden bland franchisekedjor och Applekomplex? För att snorta barndomsminnen av bokpapper och tygryggar? Eller för att faktiskt handla där och främja en småskalig verksamhet? Man kan även fundera över hur långt kundernas välvilja eller tålamod sträcker sig nästa gång en butik behöver hjärt-/lungräddas. Hur många gånger tål en verksamhet att återupplivas – hur många gräsrotspolitiska aktioner behövs för att jämka ett Amazoninträde?

Kunden har alltid rätt, sägs det. Frågan är: vad vill kunden?