Kristofer Ahlström: Är antisemiten den nya veganen?

I ett inslag i SVT:s ”Antikrundan” nyligen beskrevs den nazistiske krigsförbrytaren och Gestapogrundaren Hermann Göring i neutrala ordalag som ”tysk politiker”. Se där en definition av bitter ironi: hur ett tv-program helt byggt på det förflutna kan vara så historielöst.

SVT hänvisar i sin tur till att de använt Nationalencyklopedins definition av Göring, så man kanske bör vara tacksam att de inte använde beskrivningen ”framgångsrik jaktflygare”, som han även kallas i NE.

I stället liknar normaliseringen av nazismen ett tecken i tidens anda. Den socialantropologiska dokusåpan ”Big brother” har knappt pågått i en vecka men redan har två deltagare kastats ut ur huset efter antisemitiska kommentarer. En tredje, ännu kvarklängande deltagare, har tatueringar med nynazistiska motiv – en sifferkombination som enligt tidningen Expos chefredaktör Daniel Poohl är ett sätt att säga ”jag är Hitlers arvtagare” och står för ”den mest extrema formen av högerextremism”.

Det är verkligen statistiskt olyckligt att åtminstone 25 procent av deltagarna i årets säsong verkar ha antisemitiska sympatier, och ”Big brother”-produktionen vägrar svara på frågor om hur castingen gått till.

Men kanske är det inte sifferslump att viktningen ser ut som den gör. I dokusåpans regelformat står inskrivet att man måste kasta in medverkande som kan ”röra om i grytan”, kontroversiella provokatörer som målsökande rör sig mot varje möjlig konfliktyta.

Under reality-tv:ns guldålder på 1990-talet var det likställt med en högröstad feminist, en brölig raggare eller en vegan – Aftonbladets sportkrönikör Erik Niva lyckades bluffa sig in i ”Farmen” genom att påstå att han var just detta.

När samma medielogik appliceras på vår tids förskjutna normalitet har alltså högerextremisten blivit den nya veganen.

