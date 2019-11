Kristofer Ahlström: Det nya internetskämtet blottar vår stegrande bildningsbrist

All effektiv humor bottnar i stort allvar. Som senaste internetskämtet ”Gonna tell my kids”, ett på ytan harmlöst meme om hur man ska lura sina framtida barn att en bild föreställer en viss kändis. Till exempel en bild på den gyllenkalufsade tecknade figuren Johnny Bravo med texten: ”Kommer säga till mina barn att det här var Donald Trump” (eller att en bild på Yoda i själva verket föreställer Danny De Vito).

Om det nyss pensionerade memet ”Ok boomer” gick ut på att håna en äldre generations kunskapsbrist så handlar ”Gonna tell my kids” om det motsatta: att framtida generationer kommer stå helt försvars- och aningslösa inför översvämmande informationsflöden och en upplösning av sanningsbegreppet.

Lisa Magnusson: ”Ok boomer” är ett missförstått uttryck

För skämtet blottar även något i vår tidsanda. Till exempel bildningsbrist och historielöshet (med skolans kursplaner som hotar ta bort hela tidsepoker), desinformation (desinformationskampanjer på nätet har fördubblats sedan 2017) och ett accelererat medietempo där inget tycks beständigt. I framtiden är ingen sanning längre etablerad, allt går att byta ut och manipulera, och vårt minne blir hela tiden kortare, tycks memets kärna vara.

Den kanske mest skrämmande samtidskommentaren till det hela hittar man dock i ett annat meme: i en bild börjar någon säga ”Gonna tell my kids...” medan Klimatkatastrofen höjer klentroget på ögonbrynet. Som för att säga: ”Du tror väl inte planeten kommer leva länge nog för några framtida barn att existera?”

I vilket fall: jag kommer säga till mina barn att den här artikeln vann Stora Journalistpriset.