Kristofer Ahlström: Du är inte ensam – de var bakis redan i Bibeln

Fyra smärtsamma bakfyllor

”Kvinnan på tåget” (2015)

I Paula Hawkins spänningsroman, och sedermera filmen som byggde på den, förekommer det mest slitna av berättartekniska grepp: en huvudperson drabbad av minnesförlust.

Men i det här fallet beror det inte på någon luddig medicinsk förklaring utan är resultatet av hennes hårdnackade förkärlek för gin och tonic. Och det förekommer flera plågsamma skildringar av att vakna upp med nerkissade trosor, skrapade knän och armbågar, och den där själsförbrännande skammen som beror på något ogripbart som ligger begravt i blackoutens svarta hål.

”Woman drinking”/”The hangover” (1888)

Konsten räddar många från idrotten. I många fall räddar sedan spriten folk från konsten. I unga år var Suzanne Valadon cirkusartist, men efter att missat trapetsen och fallit från hög höjd, ett minst sagt symboliskt fall, började hon fokusera helt på sitt målande. Hon sögs snabbt upp i Paris bohemiska kretsar, i synnerhet de dekadenta cirklarna kring Henri de Toulouse-Lautrec, och det är också som modell för en av hans mest kända oljemålningar hon har blivit en del av alkoholromantikens kulturhistoria.

Att tavlan går under både namnet ”Woman drinking” och ”The hangover” har sin förklaring i att det som pågår på duken nog är bådadera – Valadon sitter utsjasat framåtlutad över en halv flaska vin, det kan rent av vara gårdagens vin, ensam vid ett bord, med en minst sagt irriterad uppsyn. En stilstudie i dageneftermödor som framkallar sekundärbakrus för alla som bevittnar den.

”Sunday morning coming down” (1969)

Det var Johnny Cash som fick till en stor hit med den här låten 1970, men Kris Kristofferson skrev och spelade in den redan året före. Inledningen är en rå och smutsig skildring av hur ont med ont ska fördrivas: huvudpersonen vaknar upp en söndagsmorgon och hur han än håller sitt huvud värker det, och hans kropp känns så ensam.

Så han går rakt på återställaren, och sedan ännu en: ”The beer I had for breakfast wasn’t bad/so I had one more for dessert”. Resten av låten driver han sedan omkring i en sömning småstad denna söndag och ser barn leka, familjer umgås, och det enda han önskar är att dämpa melankolin med mer rus: ”Wishing Lord that I was stoned”.

”Bridget Jones dagbok” (1996)

Ikoniska ”Bridget Jones dagbok” inleds med ett nyårslöfte: ”Jag skall icke: dricka mer än 14 enheter alkohol (stora öl/glas vin/drinkar) i veckan.” Det misslyckas. På nyårsdagen vaknar Bridget Jones, Helen Fieldings oändligt charmiga (och, hör och häpna, helt vanliga!) romankaraktär, upp med en bakfylla utan dess like: ”Blää. Första dagen på det nya året blev fasansfull. Kan inte fatta att jag börjar året i en enkelsäng hemma hos mamma och pappa nu igen. Fruktansvärt förödmjukande i min ålder.”

Hon befinner sig i en egen sällsam värld av ”kväljningar, huvudvärk och magsyra” och måste till råga på allt besöka den berömda nyårskalkonfrikassébuffén hos moderns väninna Una Falconbury. Väl där tvingas hon ihop med den stelbente stjärnadvokaten Mark Darcy, raka motsatsen till chefen/älskaren Daniel Cleaver – och resten är, som det heter, chick lit-historia. Vinindränkt sådan.