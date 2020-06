Kristofer Ahlström: Gry Forssell bjuder på vassa pikar med glatt humör

De finaste egenskaperna en människa kan besitta är självdistans och självinsikt. I DN:s förhandsintervju om årets sommarvärdar gav Gry Forssell prov på bådadera: ”Det blir inte några skandaler eller avslöjanden och jag kommer inte tala ut heller … Jag siktar i stället på ett lagom trevligt tvåplus-program utan wow-faktor.”

Forssell tillhör de programledare som funnits där hela min uppväxt och vuxna liv, med ordinarie plats i den breda underhållningens startelva. Hon behärskar det habila hantverket, den proffsiga tryggheten – kvaliteter som egentligen är svåra att lära, men som i sitt utövande otacksamt nog sällan ger överraskningar eller wow-faktorer.

Men efter 40 minuter mysigt puttrande småkok av gamla anekdoter (och en fin passage om tidigare kollegan Adam Alsing) kommer mittensegmentet, programmets höjdpunkt.

Först får sig TV4 en släng för att man förmodligen frågade varenda manlig programledare i telefonboken innan Forssell fick frågan att ta över ”Sommarkrysset” (detta samtidigt som Skansens scen togs över av Anders Lundin efter Lasse Berghagen, som tog över efter Bosse Larsson).

Därpå pikeras radiokanalen hon jobbar på för sin nervositet över att en kvinna skulle leda morgonprogrammet; i stället plockades man efter man in som ankare, innan de föll bort och Forssell till slut fick ta över. Låten som spelas därpå lovar att ”Karma comes for you, bitch”. Allt presenterat med Forssells glada ton och goda humör.

Sedan svalnar det till barndomsanekdoter från mammans radiojobb, de tidiga yrkesårens trevande steg, hur mycket hon trivs med livet, hur härlig hennes man är, och så viljan att vara ”lite lagom bra på allt möjligt”.

Två plus? Jo, men en god trea i mitten.

