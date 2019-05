Kristofer Ahlström: Män som sitter i grupp och ältar problem är det fånigaste man kan tänka sig

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Ingen lyftkraft är så stark som när en kvinna ska vinscha upp en mans känslor till ytan. Så här i efterhand, något år senare, minns jag inte längre varför jag var sur eller ledsen, men jag minns hur min fästmö sa orden som kvinnor tvingats säga till män i tusentals generationer: ”Vad är det? Kan du inte säga vad det är – någonting är det ju!”

Jag kände mig precis som en sådan man jag aldrig skulle bli: inbunden, emotionellt omogen, en som måste tolkas och peppas och tas om hand.

Sedan frågade hon varför jag inte pratade med mina vänner om det: ”Ni måste väl vara mer än bara underhållning för varandra?”

Men den tanken – ännu hemskare: att vara till besvär, sårbar och svag, be om hjälp, svika sin självständighet, veta på förhand att det inte skulle hjälpa: vännerna var ju lika känslomässigt förstoppade som jag. Så det blev min fästmö som fick bära lasset.

När man pratar om manlig ensamhet och mäns bristande förmåga att öppna sig är det alltid synd om männen. Men i en artikel i tidskriften Harper’s Bazaar, ”Men have no friends and women bear the burden”, träder vittnesmål från andra sidan könsgränsen fram: kvinnorna som hela tiden pejlar av sina män så att de inte ska behöva klä sina känslor i ord; kvinnorna som känner in, känner efter, peppar, i oändlighet. Grovjobbare i känsloarbete som helt åsidosätter sina egna behov för att försöka förstå männen. Och det vittnas om den emotionella utmattning, utbrändhet och sjukskrivning som kommer av det samtidigt som man ska leva sitt eget (känslo)liv.

Vem tröstar trösterskan, frågar man sig. (Svaret är förmodligen ytterligare en trösterska, som tröstas av ytterligare en, osv osv; jag ser framför mig den ena sorgtyngda babusjkadockan utanpå den andra, osv osv.)

Läs mer: ”Heteromän pratar bara känslor med sina flickvänner”

För ett tag sedan satt jag vid ett middagsbord med åtta gravt berusade män. Jag genomförde en liten gallup: ”Vem, förutom din fru eller flickvän, kan du prata med om dina känslor?”

Det var just så förutsägbart nedslående som man kan tänka sig. De flesta vid bordet sa ”ingen”. En av dem sa ”ingen, särskilt inte min flickvän”. En av dem sa ”min flickvän är min bästa vän”. En av dem sa ”jag vet inte om hon är min bästa vän, men hon är nog min enda vän”.

Kanske kommer vi en dag att kunna prata utan alkohol, men man får liksom rucka på en norm i taget.

Så trevade diskussionen igång: om deras tysta pappor med näven i fickan och blodtrycket uppe vid öronen som plötsligt skiftar i humör utan att någon förstår varför, och om mammor som kämpar med att uttyda dem. Mina vänner kände igen sig i sina fäder, hade tagit efter, vi skämdes lite tillsammans. Det brukar heta att skam är den största orsaken till destruktiv manlighet, skammen att vara otillräcklig, med den aggressiva reaktionen som följer på det. Men skam kan också vara triggern för att ändra på sig.

Så vi startade en middagsklubb. Ja, det låter fånigt, men det gick lättare med ett självironiskt anslag, att få driva med den patriarkala plattitydens cigarrdimmiga lokaler, trivselfeta gubbar, knarriga skinnfåtöljer. På middagarna dricker vi öl, rätt många öl – kanske kommer vi en dag att kunna prata utan alkohol, men man får liksom rucka på en norm i taget – och pratar om prestationskrav, relationer, arbetet, ledan, familjen, vad vi varit med om i livet.

Män som sitter i grupp och ältar sina problem är det fånigaste man kan tänka sig, det enklaste att håna. Just därför känns det befriande att göra det; nästan rebelliskt. Och att få känna sig som sig själv utan att skämmas för det, det unnar jag alla.

Det är killar jag känt i trettio-trettiofem år, men efter första kvällen brast en häpet ut: ”Vi vet ju INGENTING om varandra!”

Jag tror inte det betyder att trösterskan inte längre behöver tröstas. Men om männen kan trösta varandra så har man väl lättat lite på känsloarbetsbördan.

Läs fler texter av Kristofer Ahlström om män, till exempel om varför vi måste bota det manliga shoppingmissbruket.