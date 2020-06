Kristofer Ahlström: Så blev min myrdröm en mardröm

Jag har alltid hyst ett outtömligt agg mot allt vad lajv och rollspel heter. Kanske är det resultatet av att vara uppvuxen på en plats som varje Medeltidsvecka invaderas av bröliga horder iförda säckväv och tidstypiskt usel intimhygien.

Men nu har jag lärt mig att älska lajv. Anledningen är en Facebookgrupp jag gått med i, bestående av två miljoner människor som låtsas vara myror i en myrstack. Det är just så simpelt och underbart som det låter: en hängiven och hälsosam sida där alla tänker och beter sig som myror. Man gräver och biter och bär. Tilltalar man någon i gruppen måste det ske med personens myrnamn (som är ditt riktiga namn med prefixet ANT).

Jag kan inte nog understryka hur mysigt det är. Här finns sanndrömmen om det snälla internet, fjärran sociala mediers egenmarknadsföring, medvetna missförstånd och rasmotsättningar (även om det förekommer en del nedsättande ord om termiter). Här betyder ”drönare” något annat än en dyr leksak för mansbebisar med Ny Teknik-prenumeration. Varje sekund i gruppen är en ljuvlig delseger mot verkligheten.

Inte minst är det härligt att vara del av en miljonstor gemenskap i en tid när mänskligheten är isolerad, utspridd och kontaktlös under pandemin. Kollektivism är den rådande överideologin: någon postar en bild på en glass som tappats på marken, glassen är strösslad med myllrande myror, och i bildtexten uppmanas man bära hem bytet till stacken. Bilden har 20.000 kommentarer, där alla versalt skriver LIFT eller CARRY eller NOM TO THE QUEEN.

Så ser myrnormen ut. Och det är lätt att bli myrnormativ: här finns en prydligt grävd åsiktskorridor där alla unisont skriver LIFT eller BITE; det är en märklig lättnad i att aldrig formulera mer komplicerade meningar än den gärning man just nu utför. Allt blir avskalat inpå själva essensen, språket nergnagt till rötterna, det finns inga separerande lager mellan ord och handling, Nuet är allt. Som en övning i mindfulness, även om vi som identifierar oss som myror aldrig skulle gå med på ordet – för myran är detta LIVET; det enda.

Åtminstone sedan 1500-talet, men förmodligen tidigare än så, har filosofer argumenterat för att människans förmåga att resonera är underlägsen djurens instinkt. Den italienske tänkaren Girolamo Rorario lade fram tesen att mänsklig begrundan – den där stunden av tvekan medan vi väger olika möjligheter mot varandra – är ett svaghetstecken. Djur och växter tvekar inte. De går rakt på sak, och eftersom de aldrig överväger några alternativ kan de på sätt och vis heller aldrig ha fel.

Det är den känslan jag börjat anamma i mitt liv som myra: tvärsäkerheten, att bara ha sin uppgift för ögonen. En person i gruppen postar en status där hen luftar existentiella grubbel: ”Får ni nånsin känslan att livet borde vara mer än att gräva tunnlar och jaga föda?” och möts av utrop som GRÄV och ARBETA och SLUTA TÄNKA.

Kulturens finaste egenskap är att låta oss se livet genom andras ögon, höra det med andras öron och känna det med andras hjärtan. Så nu tänker jag oavbrutet på vad myror känner och tänker. I går gick jag bort till myrstacken nära min bostad och satt en lång stund och stirrade på gyttret av minimala kroppar, googlade fakta om myror och kände mitt medvetande bli löst i kanterna.

Men så landade mina ögon på en artikel. Forskare har upptäckt att myror kan känna tvivel! Om de upprepar ett beteende och det inte ger samma utkomst blir de osäkra. Kort sagt: de vet att de inte vet. Avförtrollningen drabbar mig stenhårt – min myrdröm har blivit mardröm!

Men så slår mig en annan tanke: om myror nu kan känna tvivel så borde de även kunna tvivla på vetenskapliga rön? En perfekt kompromiss. LYFT-livet kan fortsätta ostört. Om någon söker mig är jag i stacken.

