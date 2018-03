Kristofer Ahlström: Sci fi-filmen surfar på en ny flumvåg

Oprah Winfrey är en dimensionsresande rymdhäxa som kan bli lika stor som Frihetsgudinnan och har ögonbryn av Swarovskikristaller. Reese Witherspoon förvandlas till ett flygande salladshuvud. Det finns blommor som pratar i färger.

Nej, det är inte en Flashbackanvändares tripprapport jag återger, det är inte en stoners rökiga dagdrömmar. Det är scener ur nya science fiction-filmen ”Ett veck i tiden” (biopremiär 6 april), Disneys filmatisering av Madeleine L'Engles spekulativa rymdreseroman.

DN Kulturs podcast Kulturskymning: Allt du inte förstod i ”Annihilation”

Filmen är en hämningslös utsvävning i avigt färgkoordinerade världar och bjärta ”Teletubbies”-landskap. En kritiker kallade den träffande för ”en CGI-överbelastning för sinnena”.

”Ett veck i tiden” är dock inte det enda aktuella science fiction-verket med hallucinatoriska inslag. Nyligen hade ”Annihilation” premiär på Netflix, en film där Natalie Portman går igenom en regnbågsskimrande slemhinna, in i en zon där allt ser ut som omslaget till en trance-cd på 90-talet: pastellfärgat och organiskt. Inne i zonen pågår en ständig mutation, celler delas och delas, genpoolen blandas hejvilt, björnar ser ut som tapirer och kan imitera en döende Tuva Novotny, krokodilerna har hajtänder. Och det här är alltså de bitar av filmen som studiocheferna lät passera som normala.

Sedan börjar filmens tredje akt. Det är scener med den dramaturgiska logiken hos en skärmsläckare: personer spränger sina dubbelgångare med fosforgranater. Jennifer Jason Leigh sitter inne i en stålvagina och rabblar beatpoetiska repliker. Kort därpå dyker det upp varelser som låter som moogsyntar varje gång de rör sig.

Filmbolagsbossarna på Paramount fick kalla fötter: för komplicerat! För intellektuellt! De ville att regissören Alex Garland skulle göra om hela slutet. Han vägrade, varpå filmen panikdumpades direkt på Netflix.

Chefernas chock känns lite onödig – Garlands specialitet är ju att framkalla huvudklåda hos tittaren. Hans förra film ”Ex machina” handlade om den tunna själsliga gränsen mellan människa och maskin. Och borde inte cheferna anat att en science fiction-film där fem personer går in en surrealistisk filterbubbla skulle ha släktband till ”Stalker” – alltså Andrej Tarkovskijs mödosamma film där tre personer går in i en surrealistisk filterbubbla?

”Annihilation” är, liksom den intrig- och namnlika ”Arrival” från i fjol, del av trenden som kallas wtf-sci fi, what the fuck-sci fi, eftersom den får en att högljutt utbrista: "Vad fan var det jag just såg?!"

Den metafysiska utvecklingsriktningen påminner som sagt mycket om 60- och 70-talens våg av experimentella framtidsfilmer. Ta bara ”The Cloverfield paradox” från i år. Den handlar om hur flera dimensioner frontalkrockar ombord på en rymdstation, varpå stationens väggar får liv och börjar tugga i sig passagerarnas kroppsdelar. Som en något klumpigare ”Solaris”, Tarkovskijs film om en rymdstation med ett eget medvetande som erövrar passagerarna.

Man kan även prata om ”Under the skin”, där Scarlett Johansson spelar en undercover-utomjording som ska lära sig om mänskligt beteende (för att kunna lura in kåta män i en svart tomrumsdimension där de flås levande). Rollen är inte olik den alienerade utomjording David Bowie typecastades som i "The man who fell to Earth".

Det är filmer om existens, identitet, minnen, uppfattning – kort sagt om vad det innebär att vara människa. Det må låta som A-kursen i filosofi, men om dåtidens filmer grävde djupt i sig själva på grund av sinnesutvidgande substanser så har dagens dissociativa sci fi mer att göra med hur vi påverkas av tekniken i vår vardag.

Enligt Luciano Floridi, professor i filosofi och etik vid Oxforduniversitet, har sammansmältningen av digitala och fysiska liv inneburit modern tids största förändring av hur vi ser på oss själva: vi har virtuell verklighet, sociala medier, digitala plattformar, förstärkt verklighet, onlinespel och onlinevärldar. I alla dessa rum har vi skapat versioner av oss själva, vi tillbringar allt mer tid som avatarer i ett digitalt kosmos. Vi sprider oss allt tunnare, i en persona på nästa.

Tristan Harris, tidigare Googleanställd och talesperson för ”Time well spent”-rörelsen, som vill väcka debatt om vårt nätanvändande, har kallat sociala medier för ett ”existentiellt hot”. Och blandmissbruket av verklighet och tekniska påhitt kan få följder: tidskriften The Atlantic skriver i artikeln ”Virtual reality kan ge dig en existentiell baksmälla” (21/12 2016) om hur personer som vistats i en virtuell verklighet befinner sig i ett slags vakuumtillstånd efteråt, ”de är djupt störda och blir sittande, stirrandes på en vägg”.

Flera ögonvittnesskildringar beskriver en känsla av att vara avskärmade när de återvänder till verkligheten, ett drömlikt tillstånd som kan pågå i dagar eller rentav veckor. En spelutvecklare som arbetat med ett virtual reality-spel berättar i artikeln hur han efteråt upplevde existentiell svindel – enda sättet att bli kvitt känslan var att gå omkring på kontoret och ta på saker.

De nya själsvittjande science fiction-filmerna speglar den här desorienteringen. För vad är en hallucination om inte en alternativ verklighet?

Men ju mer filmerna grubblar över temat, desto vagare tycks rollfigurernas definition av sig själva och omvärlden bli: Jag tänker, alltså är jag inte längre säker på att jag är. Det finns en scen i "Annihilation" som tar det så bokstavligt att soldaten Kane sätter sig i lotusställning och börjar grubbla högt: "Vad var jag om jag inte var Kane? Var jag du? Var du jag?"

Den dreadlockrufsige tech-filosofen Daniel Lanier skriver i boken ”Dawn of the new everything” att virtual reality utvidgar barndomens fantasi till vuxenvärlden och ger oss möjligheten till ett liv ”bortom biologins begräsningar”. Och om man blivit biologiskt gränsöverskridande, så sammansmält med tekniken, hur mycket människa är man då fortfarande? Vad är man annars?